Presiden Brazil Lula Bertemu dengan Chairman, XCMG, Yang Dongsheng, Sambut Investasi dan Inovasi Baru

XUZHOU, Tiongkok, 27 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva bertemu dengan Yang Dongsheng, Chairman, XCMG Group dan XCMG Machinery, di Istana Kepresidenan Brasília. Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Presiden sekaligus Menteri Pembangunan, Perindustrian, Perdagangan, dan Jasa Brazil Geraldo Alckmin, serta Kepala Staf Kepresidenan Rui Costa.

Dalam pertemuan itu, Presiden Lula menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian luar biasa XCMG setelah lebih dari satu dekade beroperasi di Brazil. Ia memuji kontribusi XCMG dalam mendorong pemutakhiran industri, efisiensi energi, pengurangan emisi, serta transformasi digital. Presiden Lula juga mengapresiasi pertumbuhan stabil bisnis jasa keuangan XCMG di Brazil dan menyambut baik rencana pendirian lembaga riset XCMG di negara tersebut.

Presiden Lula menegaskan bahwa Brazil menyambut baik investasi dan ekspansi lanjutan XCMG, serta berharap, XCMG dapat menjadi contoh kerja sama baru dalam pengembangan industri dan sosial di Brazil.

Chairman, XCMG, Yang Dongsheng, memaparkan perjalanan XCMG di Brazil — mulai dari ekspor, pendirian pabrik baru, hingga memasuki era revolusi cerdas, transformasi digital, dan konektivitas global. Ia menegaskan kembali komitmen XCMG terhadap strategi pengembangan bisnis yang berteknologi tinggi, cerdas, ramah lingkungan, berorientasi global, dan berbasiskan layanan.

Yang menambahkan bahwa XCMG akan terus mendorong transformasi digital industri, menerapkan prinsip manufaktur hijau, menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, memperkuat pelatihan tenaga kerja lokal, dan memperdalam operasi lokal. Dengan menjadikan Brazil sebagai basis strategis, XCMG ingin memperluas jangkauan ke seluruh Amerika Selatan dan membangun ekosistem yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Presiden Lula mengapresiasi komitmen jangka panjang XCMG terhadap lokalisasi bisnis dan pertumbuhan berkelanjutan. Ia mendorong perusahaan Tiongkok, termasuk XCMG, agar berperan lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi digital, dan transisi hijau Brazil guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran bersama.

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan awal antara kedua pihak untuk bekerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan (R&D), keuangan, pengembangan SDM, serta pertambangan hijau, menandai tonggak baru dalam kemitraan erat XCMG dengan Brasil.

SOURCE Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.