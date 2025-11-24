Program "Livestream" Pertama di Industri Otomotif yang Dibantu Robot, Catat Kinerja Penjualan Mobil FULWIN T11 yang Luar Biasa Ketika Festival "Double 11"

Dukungan "livestream assistant" menjadi sorotan utama dalam program livestream tahun ini—robot humanoid AiMOGA, Mornine, tampil bersama robot berkaki empat Argos. Kedua robot ini memberikan penjelasan produk secara langsung, bergerak secara interaktif, bahkan menari, sehingga menciptakan pengalaman livestream yang seru dan bernuansa teknologi.

Pada pukul 18:00, Mornine memasuki studio dan membuka sesi livestream dengan memperkenalkan diri:

"Halo semuanya, saya Mornine, livestream assistant dari AiMOGA Robotics. Saya gembira bergabung dalam program livestream 'Double 11 FULWIN T11' dan ikut memperkenalkan FULWIN T11 bersama para pembawa acara."

Ekspresi wajah Mornine yang lembut, gaya bicara yang natural, dan gerakan tangan yang presisi menghidupkan suasana livestream.

Mornine lalu menyampaikan penjelasan lengkap mengenai keunggulan FULWIN T11:

"FULWIN T11 dirancang dengan platform Golden-Range-Extended CEM, dilengkapi mesin range-extender 1.5TGDI yang sangat efisien, serta memadukan sistem yang memperpanjang jarak tempuh mobil, sistem penggerak AWD elektrik pintar, dan baterai performa tinggi…"

Selain mampu menjelaskan teknologi mobil mutakhir dengan lancar dan konsisten, Mornine meringankan kerja pembawa acara, serta menjaga struktur program livestream.

Menurut tim livestream, kehadiran Mornine dan Argos memberikan hasil signifikan: jumlah penonton meningkat tiga kali lipat saat segmen yang menampilkan kedua robot ini, total eksposur lebih dari dua kali lipat, dan partisipasi pengguna meningkat pesat. Kedua robot ini berada di studio sekitar dua setengah jam, mampu menjelaskan produk dan berimprovisasi dengan lancar—membuktikan keandalan dan kemampuan robot dalam melakukan pekerjaan rutin untuk kebutuhan livestream.

Selain bekerja stabil dan mampu berinteraksi seperti manusia, robot livestream assistants seperti Mornine dan Argos kini menjadi mitra penting di studio. Robot ini ikut meringankan beban kerja pembawa acara sekaligus menghadirkan pengalaman menonton yang lebih cerdas dan menarik. Dengan demikian, berbagai merek dapat membangun sebuah paradigma baru, "AI + Livestreaming", untuk meningkatkan konversi pelanggan dan memperkuat citra merek.

SOURCE AiMOGA Robotics