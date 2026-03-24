Program Tahun Baru Imlek WePlay di Asia Tenggara Tampil di App Store Today dan Today Collection

WePlay Hadirkan Event Imlek yang Mendalam, Memikat Pengguna Asia Tenggara

Sebagai salah satu perayaan tradisional terpenting dalam budaya Tionghoa, Imlek juga memiliki pengaruh budaya yang luas di kawasan Asia Tenggara. Kali ini, WePlay menghadirkan event bertema Imlek untuk pengguna di Asia Tenggara, menggabungkan budaya perayaan dengan pengalaman hiburan online melalui berbagai interaksi imersif.

Selama periode event, platform meluncurkan berbagai konten seperti permainan interaktif khusus Imlek dan interaksi angpao, memungkinkan pengguna merasakan suasana perayaan yang kental sambil bersosialisasi melalui suara dan hiburan. Pengguna dari Malaysia, Indonesia, Thailand, dan negara lain di Asia Tenggara ikut berpartisipasi aktif, sehingga event Imlek ini dengan cepat menciptakan efek penyebaran di wilayah tersebut.

Dua Kali Direkomendasikan oleh App Store Today, Pengaruh Produk Terus Meluas

App Store Today merupakan kanal rekomendasi konten dalam ekosistem Apple yang memiliki pengaruh luas, dikenal dengan standar editorial yang ketat dan seleksi konten berkualitas tinggi. Event Imlek WePlay berhasil masuk ke rekomendasi khusus Today serta daftar koleksi lengkap, menunjukkan bahwa produk ini tidak hanya menonjol dari segi desain dan pengalaman interaktif, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari tim editorial resmi atas kreativitas perayaan dan strategi konten lokalnya.

Bagi WePlay yang terus mengembangkan pasar Asia Tenggara, pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan strategi lokalisasi mereka.

Ke depannya, WePlay akan terus menghadirkan kegiatan tematik yang menggabungkan kekhasan lokal dan inovasi platform, menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan budaya pengguna di berbagai wilayah. Tujuannya adalah memperluas ekosistem hiburan sosial global yang mengedepankan "game sebagai media, sosial sebagai inti, dan konten sebagai penggerak", menghadirkan pengalaman interaktif yang layak diikuti, dibagikan, dan diingat oleh generasi muda di seluruh dunia.

Tentang WePlay

WePlay merupakan platform hiburan sosial global yang dioperasikan oleh WEJOY PTE. LTD., sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura. Dengan misi "membawa kebahagiaan dan pertemanan bagi generasi muda di seluruh dunia", WePlay berupaya menghubungkan anak muda secara global melalui fitur suara dan hiburan interaktif.

Platform ini mengintegrasikan berbagai fitur seperti game, ruang obrolan suara, serta interaksi berbasis pesta (party), sehingga menghadirkan pengalaman sosial yang mudah diakses dan interaktif bagi para penggunanya.

Fitur utama platform:

Kombinasi inovatif antara sosial berbasis suara dan interaksi bergaya gamifikasi

Game populer seperti Who's The Spy, Draw&Guess, dan Mic Grab

Pengalaman sosial imersif yang menggabungkan online dan offline

Tentang WEJOY PTE. LTD.

WEJOY PTE. LTD. merupakan perusahaan internet yang berbasis di Singapura dan didirikan pada 23 Oktober 2020. Sebagai perusahaan yang mengedepankan visi global serta semangat inovasi, WeJoy berkomitmen untuk terus berkembang di bidang sosial dan industri game secara internasional.

WeJoy berfokus pada pengembangan dan operasional permainan sosial berbasis tabletop serta game kasual, dengan penekanan pada penciptaan pengalaman bermain yang inovatif dan menarik. Melalui pendekatan ini, WeJoy berupaya menghubungkan para pemain dari berbagai belahan dunia. Saat ini, WeJoy tengah aktif memperluas pasar internasional dan akan terus memperdalam ekspansi globalnya, dengan tujuan untuk memberikan pengaruh yang signifikan di kancah dunia.

Narahubung Media

Nama Perusahaan: WEJOY PTE. LTD.

Narahubung: Bryant

Surel: [email protected]

Situs WePlay: https://weplayapp.com/

Situs WeJoy: https://wejoyhub.com/

SOURCE WEJOY PTE. LTD.