PT UOB Asset Management Indonesia Raih Rekor AUM dengan Pertumbuhan YTD Lebih dari 80%, Perkuat Komitmen terhadap Investasi Berkelanjutan

JAKARTA, Indonesia, 25 November 2025 /PRNewswire/ -- PT UOB Asset Management Indonesia ("UOBAMI") mencapai dana kelolaan (AUM) tertinggi selama delapan bulan berturut-turut, sebesar Rp 1,5 triliun pada akhir Oktober 2025. Pencapaian ini semakin menegaskan posisi UOBAMI di industri investasi Indonesia.

Sejak resmi bergabung dengan Grup UOBAM pada akhir tahun 2019, UOBAMI terus memperluas kapabilitas serta ragam produk investasinya. Upaya strategis ini telah mendorong pertumbuhan AUM yang kuat dan konsisten. Sejak tahun ini, UOBAMI mencatat pertumbuhan AUM year-to-date (YTD) sebesar 84,32%, berada di atas rata-rata industri sebesar 23,61%.

Meningkatnya Momentum Investasi Bertanggung Jawab

Dalam beberapa tahun terakhir, industri investasi menunjukkan perubahan yang signifikan. Para investor semakin mencari peluang yang tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Banyak yang bertanya pada diri sendiri: "Bagaimana investasi saya dapat memberikan dampak positif?"

Perubahan pola pikir ini mendorong peningkatan penerapan strategi investasi berbasis ESG di UOBAMI. Saat ini, sekitar 33% dari total AUM UOBAMI dialokasikan pada produk yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pendekatan ini selaras dengan agenda keberlanjutan nasional dan mencerminkan komitmen jangka panjang UOBAMI dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

UOBAMI Raih Penghargaan Industri

Kinerja UOBAMI juga mendapat pengakuan melalui tiga penghargaan industri pada 2025, yaitu:

Best ESG Manager – Asia Asset Management Awards

Best Strategic Initiative (Nonbank Financial Institution) Indonesia – FinanceAsia

Market Awards – Indonesia – AsiaInvestor Asset Management Awards (dua tahun berturut-turut)

Sehubungan dengan pencapaian ini, Widrawan Hindrawan, Chief Executive Officer PT UOB Asset Management Indonesia, menyampaikan:

"Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan yang diberikan para nasabah kepada kami, tetapi juga komitmen berkelanjutan kami dalam menghadirkan solusi investasi yang bertanggung jawab dan berorientasi ke depan. Seiring dengan berkembangnya investasi berkelanjutan sebagai kekuatan utama dalam masa depan industri keuangan, kami percaya bahwa manajer investasi memiliki peran penting dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi investor maupun masyarakat."

Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan

Selama satu tahun terakhir, UOBAMI telah memperluas portofolio produk berbasis ESG dan memperdalam penerapan prinsip keberlanjutan dalam proses investasinya. Melalui integrasi ESG yang menyeluruh, stewardship yang transparan, dan pendekatan tematik, perusahaan berupaya memberikan imbal hasil kompetitif sekaligus mendukung dampak sosial dan lingkungan yang bermakna.

Kedepannya, UOBAMI akan terus menyelaraskan strategi investasinya dengan target keberlanjutan Indonesia dan ASEAN, serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan global untuk mendorong aksi kolektif menuju pertumbuhan berkelanjutan. Perusahaan juga akan meningkatkan edukasi publik mengenai investasi berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menumbuhkan pasar yang lebih sadar dan bertanggung jawab.

Komitmen Jangka Panjang

Pencapaian ini bukan akhir perjalanan, melainkan pondasi untuk fase berikutnya dalam pengembangan UOBAMI. Perusahaan meyakini bahwa sektor keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan positif. Bersama para klien dan mitra, UOBAMI berkomitmen untuk membantu membentuk masa depan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan bagi Indonesia dan regional.

Pelajari lebih lanjut mengenai perjalanan investasi berkelanjutan UOBAMI: Keberlanjutan | UOB Asset Management Indonesia

Tentang PT UOB Asset Management Indonesia

PT UOB Asset Management Indonesia ("UOBAMI") merupakan bagian dari UOB Asset Management Ltd ("UOBAM Ltd") yang berpusat di Singapore. UOBAMI hadir di Indonesia dengan menawarkan berbagai pilihan produk baik untuk klien ritel, high-net worth, maupun klien institusional.

Melalui produknya, UOBAMI juga mengedepankan prinsip sustainable investing dengan mengajak para investor untuk berinvestasi jangka panjang untuk masa depan, serta memberikan solusi sebagai penasihat investasi. Informasi lebih lanjut mengenai UOBAMI dapat diakses melalui www.uobam.co.id.

UOBAM Ltd memiliki hampir 40 tahun pengalaman berinvestasi di efek pendapatan tetap dan ekuitas dengan AUM lebih dari SGD 39 miliar, per 30 September 2025. UOBAM Ltd menawarkan rangkaian produk yang komprehensif mulai dari Reksa Dana ritel dan ETF di bursa, hingga layanan Pengelolaan Dana Nasabah Individual (PDNI) dan manajemen portofolio untuk klien institusi. Pionir dalam inovasi, UOBAM Ltd menawarkan opsi digital untuk mengelola investasi dengan robo-advisor UOBAM Invest, menjadikan investasi lebih sederhana, lebih cerdas, dan lebih aman.

UOBAM Ltd saat ini memiliki salah satu jaringan terluas di Asia yang hadir di sembilan negara berbeda (Brunei, Cina, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand dan Vietnam) dan memiliki lebih dari 16.000 titik distribusi di Asia.

Pengungkapan Penting

Dokumen ini hanya untuk informasi umum. Ini bukan merupakan penawaran atau ajakan untuk membeli unit penyertaan Reksa Dana ("Unit Pernyertaan") atau saran atau rekomendasi investasi dan disiapkan tanpa memperhatikan tujuan spesifik, situasi keuangan atau kebutuhan dari orang tertentu yang mungkin menerimanya. Informasi ini didasarkan pada asumsi, informasi, dan ketentuan tertentu yang tersedia pada tanggal dokumen ini dibuat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Tidak ada representasi atau janji untuk kinerja Reksa Dana atau pengembalian investasi Anda. Kinerja Reksa Dana atau PT UOB Asset Management Indonesia ("UOBAMI") di masa lalu dan setiap kinerja, prediksi, proyeksi, atau prakiraan tren ekonomi atau pasar sekuritas di masa lalu tidak serta merta menunjukkan kinerja Reksa Dana atau UOBAMI di masa mendatang. Nilai Unit Penyertaan dan pendapatan darinya, jika ada, dapat naik dan turun. Investasi pada Unit Penyertaan mengandung risiko, termasuk kemungkinan kerugian atas jumlah pokok yang diinvestasikan, dan bukan merupakan kewajiban, simpanan, atau dijamin atau diasuransikan oleh United Overseas Bank Limited ("UOB"), UOB Asset Management Ltd ("UOBAM"), UOBAMI, atau salah satu anak perusahaan, rekanan atau afiliasinya ("Grup UOB") atau distributor Reksa Dana. Reksa Dana dapat menggunakan atau berinvestasi dalam instrument derivative keuangan dan Anda harus mengetahui risiko yang terkait dengan investasi dalam instrument derivative keuangan yang dijelaskan dalam prospectus Reksa Dana. Grup UOB dapat memiliki kepentingan dalam Unit Penyertaan dan juga dapat melakukan atau berusaha untuk melakukan perantaraan dan layanan terkait investasi atau sekuritas lainnya untuk Reksa Dana. Investor harus membaca prospektus Reksa Dana yang tersedia dan dapat diperoleh dari UOBAMI atau agen atau distributor yang ditunjuknya sebelum berinvestasi. Anda mungkin ingin meminta saran dari penasihat keuangan sebelum membuat komitmen untuk berinvestasi di Unit Penyertaan mana pun, dan jika Anda memilih untuk tidak melakukannya, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah Reksa Dana tersebut cocok untuk Anda. Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan pada formulir pembelian.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT UOB Asset Management Indonesia adalah perusahaan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

