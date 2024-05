Rayakan Ulang Tahun Surabaya, Soiree Rooftop & Bar Mempersembahkan Bar Takeover bertajuk "Local Heroes

Acara Bar Takeover "Local Heroes" bertujuan untuk menyoroti bakat dan kreativitas para bartender terbaik di kota ini, memberi kesempatan unik bagi para tamu untuk merasakan keragaman budaya bar Surabaya di lokasi yang vibrant ini. Mulai dari koktail inovatif hingga klasik, para pengunjung dapat menikmati berbagai minuman yang dibuat dengan keahlian dari masing – masing bintang bartender di Surabaya.

Kolaborasi Antar Bar Terkemuka di Surabaya

Di tengah kesibukan aktivitas kota Surabaya, Soiree Rooftop & Bar seolah menjadi oase bagi pengunjung yang perlu hiburan sejenak. Menempati puncak salah satu bangunan tinggi di tengah kota, didukung desain interior yang memadukan taman tropis dan serta alunan musik lounge, Soiree Rooftop & Bar membawa kesegaran sekaligus pengalaman baru dengan menggandeng 3 Bar ternama di Surabaya yaitu Raven Tavern, Domicile Surabaya, dan Alba Ristorante Surabaya. Acara ini hanya berlangsung satu bulan saja, dari tanggal 9 May bar takeover dengan Raven Tavern, tanggal 16 May 2024 dengan Domicile Surabaya lalu dipenhujung rangkaian acara tanggal 30 May bersama dengan Alba Ristorante .

"Kami sangat senang menjadi tuan rumah acara 'Local Heroes' Bar Takeover sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Surabaya. Kumpulan bar lokal terbaik ini adalah bukti dari keberagaman dunia bar lokal di kota kami, dan kami sangat antusias untuk memamerkan bakat para bartender lokal yang ada di Surabaya hanya di Soiree Rooftop & Bar," kata Achmad Syaifuddin, Hotel Manager di Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah.

"Soiree Rooftop and Bar merupakan tempat yang ideal bagi kalangan urban yang berjiwa muda dan mencintai sentuhan artistik serta suasana yang menyenangkan dan hangat. Sambil menikmati pesona magis alunan musik, pengunjung yang datang dapat menikmati beragam pilihan menu andalan kami, seperti House of Cocktails karya Mixologist kami," ujar Faishal Azhar, Complex Assistant F&B Marketing Manager, The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah.

Ada lebih dari 20 jenis pilihan cocktails yang dapat dinikmati di Soiree Rooftop and Bar, dimana pada acara 'Local Heroes' Bar takeover para bartender terkemuka di Surabaya ini akan menyajikan minuman spesial khas dari barnya masing – masing. Tak sekedar menyajikan suasana yang memukau dan menu yang menggoda, Soiree Rooftop & Bar juga ingin menjadi destinasi hiburan di Surabaya yang berperan aktif dalam mendukung kesadaran lokal untuk selalu berperan dalam pengembangan bisnis atau komunitas yang ada di Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjelajahi yang terbaik dari scene bar Surabaya di satu lokasi yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, silakan hubungi Soiree Rooftop & Bar di +62 812 3451 7829 atau melalui reservasi online disini.

