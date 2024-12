Rencana Ambil Cuti Tahunan? Ini dia 5 Rekomendasi Event 2025 yang Ada di Indonesia

Sebagai informasi, pemerintah resmi menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jadwal hari libur nasional dan cuti bersama 2025. Hal ini telah diampu dalam SKB nomor 1016 tahun 2024, nomor 2 tahun 2024, dan nomor 2 Tahun 2024. Jadi, dalam SKB tersebut telah ditetapkan 16 hari libur nasional dan tujuh hari cuti bersama. Jadi, totalnya ada 23 hari libur dalam setahun.

Nah, gimana nih? Apa kamu sudah menetapkan tanggal yang cocok untuk mengambil cuti, tapi bingung mau berlibur kemana? Di tahun 2025 ini Indonesia punya banyak event yang bisa kamu kunjungi selama kamu mengambil cuti berlibur, lho!

Penasaran? Berikut rekomendasi event 2025 yang bisa kamu kunjungi selama libur cuti, dirangkum oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Yuk, disimak!

1. Emba Run Malang 10K

Event sport tourism awal tahun 2025 yang akan digelar yaitu Emba Run Malang 10K yang akan diselenggarakan pada 26 Januari 2025 di kota Malang. Event lari bertaraf nasional ini sebagai adalah upaya pemerintah daerah kota Malang untuk membangun reputasi Malang sebagai sport tourism unggulan.

Mengusung tema The Art of Running, tujuan lain dari event ini adalah untuk mempromosikan pesona keindahan alam kota Malang yang dibalut keunikan budaya serta kuliner khas daerah kota Malang yang menggugah selera. Recommended banget buat kamu yang rajin ikut event lari sambil cari suasana baru, sob!

2. Trail of The Kings (TOTK) 2025

Event lari bertaraf internasional, Trail of The Kings 2025 akan diselenggarakan pada 3 hingga 5 Mei 2025 di Warerfront City, Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Event ini merupakan pertandingan lari lintas alam yang berlatar belakang lanskap keindahan Danau Toba. Rute yang ditawarkan pun memacu adrenalin. Para peserta akan berjuang melewati rintangan alam seperti perbukitan dan hutan. Namun, semuanya akan terbayar oleh pemandangan Danau Toba yang menakjubkan.

Trail of The Kings atau Jejak Para Raja ini memiliki makna yang sangat mendalam. Bagi masyarakat Batak, Danau Toba adalah warisan budaya yang tidak ternilai. Di masa lalu, orang-orang yang dianggap luar biasa itu dikenal sebagai raja. Lalu kemudian membentuk suatu komunitas dengan membuka jalan melalui hutan yang lebat dan medan yang sangat terjal. Oleh karena itu, perlombaan lari ini dinamakan Trail of the Kings dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Batak.

3. BaliSpirit Festival 2025

Ingin healing sambil menikmati suasana Ubud? Nah, festival ini cocok banget buat kamu, sob! Pada tanggal 7 hingga 11 Mei 2025 nanti akan ada BaliSpirit Festival 2025. Event bertaraf internasional ini diminati oleh lebih dari 5000 wisatawan dari berbagai negara dan diadakan setiap tahun.

BaliSpirit Festival yang ke 16 ini menawarkan berbagai acara unggulan, seperti seminar, yoga, tarian, pusat penyembuhan, lokakarya, pasar komunitas ,dan zona aktivitas untuk anak-anak. Bahkan, juga ada acara musik di malam hari dengan view sawah yang indah di Ubud, Bali. Oleh karena itu, event ini cocok untuk semua kalangan.

Bagi pecinta yoga, BaliSpirit Festival adalah adalah surganya, sob! Karena selama festival berlangsung, peserta dapat melakukan yoga dengan tenang sambil menikmati pemandangan sawah dan udara yang sejuk di Ubud.

Pada BaliSpirit Festival terdapat sesi penyembuhan seperti kelas terapi dan kelas memijat. Bahkan ada lebih banyak lagi kelas yang memfokuskan khusus pada penyembuhan. Ada teknik soundhealing di sore hari sambil memandangi persawahan dan bulan terbit, kemudian perawatan Wataflow yang mengajarkan terapi air di kolam atau presentasi dan kelas praktek pijat Thai dan Esalen.

Penduduk sekitar sangatlah terbantu dengan adanya event internasional ini. Pada tahun 2024, tercatat ada 5000 wisatawan dari 60 negara yang hadir. Sudah jelas, BaliSpirit Festival 2025 ini mampu mendongkrak perekonomian dan industri kreatif di Indonesia.

4. Prambanan Jazz 2025

Siapa yang sudah ga sabar nonton Prambanan Jazz 2025 nih, sob? Event unggulan ini akan kembali digelar pada tanggal 4 hingga 6 Juli 2025 di Pelataran Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Festival musik tahunan ini selalu sukses menarik perhatian penggemar musik Jazz di seluruh Indonesia. Walau masih di pertengahan tahun 2025, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Bahkan, penjualan tiket early bird sudah terjual habis lho!

Beberapa line up artis yang akan tampil juga sudah diumumkan. Di antaranya adalah Yura Yunita, Dere, Tulus, Yuni Shara, Ebiet G. Ade, Salma Salsabil, Yovie & Nuno, Kla Project, Ardhito Pramono, Kahitna, Banda Neira, Juicy Luicy dan masih banyak lagi.

5. World Rally Championship (WRC) 2025

Sudah tahu belum? Kabarnya Indonesia akan menjadi tuan rumah perlombaan balap mobil bertaraf internasional, yaitu World Rally Championship (WRC) 2025 yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara. Informasi tersebut tentunya menjadi pertanda baik bagi Indonesia.

Melalui akun Instagramnya @bambang.soesatyo, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa pelaksanaan World Rally Championship (WRC) sedang diproses persiapannya.

Jika benar-benar terwujud, dikabarkan Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi perlombaan motorsport tingkat dunia, yaitu MotoGP, WorldSBK, dan WRC. Wah keren banget ya, sob!

Jadi sob, kalau kamu tidak mau ketinggalan informasi seputaran destinasi wisata, event yang seru serta fakta menarik di dalamnya, kamu bisa cek di website event.indonesia.travel atau, kamu bisa follow akun Instagram @winner.wonderfulevents, ya!

Mau liburan? Ya #DiIndonesiaAja supaya lebih mengenal ragam budaya serta mendukung peningkatan ekonomi di Indonesia.

SOURCE Kementerian Pariwisata Republik Indonesia