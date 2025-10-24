Sebuah Era Baru dalam Pemberantasan Kanker Serviks: INNOVAX Paparkan Kemajuan Global Lewat Vaksin HPV "9-Valent" pada Hari Pembukaan IPVS 2025

Simposium ini dipimpin Dr. Wichai Termrungruanglert, Vice President, Royal Thai College of Obstetricians. Dalam sesi tersebut, INNOVAX bersama Universitas Xiamen mempresentasikan topik "Improving Global Equity in HPV Prevention: The Promise of a Novel E. coli-Expressed 9-Valent Vaccine". Profesor Ting Wu dari Universitas Xiamen untuk pertama kalinya memaparkan data1 tentang riset tindak lanjut selama tiga tahun dari uji klinis yang membandingkan Cecolin 9 dengan vaksin HPV 9-valent yang sudah dipasarkan. Hasil uji klinis menunjukkan bahwa Cecolin 9 memiliki imunogenisitas dan profil keamanan yang sebanding dengan vaksin HPV 9-valent. Hal tersebut mempertegas potensi vaksin ini untuk meningkatkan kesempatan yang sama di seluruh dunia dalam pencegahan HPV.

Selanjutnya, Dr. Nakorn Premsri, Direktur National Vaccine Institute of Thailand (NVI), dan Dr. Boonrak Thawornrungroaj, Managing Director, Global Biotech Products Co., Ltd. (GBP), menyampaikan presentasi berjudul "Together Against HPV: Leveraging Strong Partnerships for Cecolin 9 Local Production and Equitable Access in Thailand." Kedua sosok ini membahas strategi lokalisasi dan perkembangan produksi vaksin Cecolin 9 di Thailand2.

Simposium ini juga dihadiri perwakilan Gates Foundation (GF), Clinton Health Access Initiative (CHAI), Program for Appropriate Technology in Health (PATH), International Vaccine Institute (IVI), serta sejumlah pakar industri lain. Para peserta sangat mengapresiasi kontribusi besar Innovax dalam mempercepat pemberantasan kanker serviks secara global, serta menyatakan komitmen kuat untuk terus mendukung upaya tersebut di seluruh dunia.

Referensi: 1. Zhong GH, Bi ZH, Chu K, et al. Immunogenicity comparison of an Escherichia coli-produced 9-valent human papillomavirus vaccine and Gardasil9 in Chinese women aged 18 – 26 years: three-year follow-up data from a randomised clinical trial. The Lancet Regional Health - Western Pacific. 2025 Sep. 62: 101671. https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(25)00210-X/fulltext 2. Cecolin 9 telah mendapatkan IZIN RESMI dari China NMPA, namun belum dijual atau dipasarkan di Thailand.

Situs resmi INNOVAX: https://www.xiameninnovax.com/ , akun LinkedIn (@ Xiamen Innovax Biotech Co., Ltd. ) dan X (@ Innovax ).

