Selangkah Lebih Dekat, GAC Aion Uji Jalan Aion Y Plus di Jabodetabek

Uji jalan ini dilakukan di beberapa jalan sepanjang Jabodetabek untuk mencoba lebih lanjut kemampuan serta kelayakan Aion Y Plus dalam menghadapi medan di Indonesia secara langsung. Melalui penjelajahan ini, PT Indomobil Energi Baru dan Aion berharap dapat memastikan bahwa Aion Y Plus siap memberikan performa terbaiknya bagi konsumen Indonesia.

"Kami antusias membawa Aion Y Plus ke pasar Indonesia, uji jalan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk kami dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen di sini," ungkap Andry Ciu, CEO PT Indomobil Energi Baru. "Sebagai bentuk nyata komitmen dalam mendukung hadirnya GAC Aion di Indonesia, kami mengadakan uji jalan ini guna membuktikan bahwa Aion Y Plus merupakan solusi kendaraan yang tepat bagi kebutuhan konsumen Indonesia. Kami sangat senang dapat melakukan kegiatan ini, karena kini kami satu langkah lebih dekat menuju peluncuran Aion Y Plus di Indonesia."

Melalui uji jalan ini, Indomobil mengevaluasi secara komprehensif bahwa Aion Y Plus adalah sahabat berkendara yang cerdas, aman, terdepan secara teknologi dan fitur, ramah lingkungan, serta menyediakan pengalaman pengguna yang memuaskan. Sebagai bentuk komitmen GAC Aion dalam menghadirkan solusi berkendara yang cerdas, Aion sudah memastikan bahwa Aion Y Plus telah melewati uji jalan sepanjang Jabodetabek sebelum diluncurkan ke pasar Indonesia. Pengujian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari performa mesin, efisiensi energi, sistem pengereman, suspensi, hingga teknologi keselamatan dan kenyamanan bagi pengemudi serta penumpang.

"Dengan inovasi dan teknologi yang dihadirkan oleh Aion Y Plus, kami yakin bahwa GAC Aion dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari individu hingga keluarga. Secara keseluruhan, kami yakin kehadiran Aion Y Plus dapat mendisrupsi industri otomotif nasional dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan rangkaian teknologi termutakhirnya." tutup Andry Ciu.

Tentang GAC Aion

GAC Aion adalah salah satu merek terkemuka dalam industri otomotif, yang dikenal karena inovasi, keunggulan teknis dan komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan fokus pada kualitas, keamanan, dan pengalaman pengguna yang superior, GAC Aion terus menjadi pilihan utama bagi pengemudi di seluruh dunia.

GAC Aion dengan bangga mengumumkan bahwa mereknya telah meraih penghargaan peringkat pertama dari JD Power Cina. GAC Aion telah meraih peringkat pertama sebagai merek mobil listrik dengan kualitas terbaik. Hal ini didasarkan pada Pedoman Pelaporan Kualitas Mobil Cina yang tercakup dalam Keselamatan Produk Kendaraan Bermotor – Pedoman Penilaian Resiko.

Pemeringkatan yang diberikan oleh Aqisqauto mencakup laporan komprehensif tentang lima topik utama: laporan kesalahan, resiko kesalahan, keandalan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan. Ini menunjukkan bahwa GAC Aion telah berhasil dalam semua aspek yang diukur, menegaskan reputasinya sebagai merek yang tidak hanya mengutamakan kualitas, tetapi juga keselamatan dan keberlanjutan.

Seluruh pencapaian ini membuktikan pula penjualan 1 juta unit dapat ditempuh hanya dalam 4 tahun 8 bulan sejak 2019 sampai Desember 2023. GAC Aion juga mendapat peringkat ke 3 dunia sebagai mobil listrik terbaik di dunia.

