Serial "Whispers of Fate": Migu Video Ubah Tampilan Visual Serial Drama Genre "Fantasy Martial Arts" dengan Nuansa "Warna Oriental"

Dengan konsep kreatif "mengungkap makna melalui warna", tim produksi Whispers of Fate menggali kekayaan budaya Tiongkok demi merancang konsep visual yang berpadu harmonis melalui lima warna utama: emas, merah, hitam, putih, dan hijau. Setiap warna memiliki makna simbolis dan filosofis tersendiri—emas melambangkan kemuliaan dan keilahian, merah menandakan keterikatan nasib atau karma, hitam menggambarkan misteri dan teka-teki, putih merepresentasikan kesucian dan pencerahan, sedangkan hijau menjadi simbol kehidupan dan alam yang abadi.

Serial ini menempuh pendekatan inovatif "satu dunia, satu warna", bahkan warna menjadi bagian dari alur cerita dan dunia fantasi. Dunia manusia seperti Kota Raja Pedang divisualisasikan dengan nuansa hangat dari warna-warna merah, emas, dan kuning untuk menonjolkan nuansa epik yang agung. Di sisi lain, ruang spiritual seperti Istana Giok mendapat sentuhan warna-warna biru dingin dan putih salju sehingga menciptakan suasana tenang dan mistis. Dalam desain karakter, pilihan warna kostum mencerminkan kepribadian dan nasib setiap tokoh. Tang Lici, mengenakan busana berkelir putih dan emas, melambangkan kemurnian dan kekuatan roh ilahi yang turun ke dunia fana. Sementara, Shen Langhun, memakai busana warna-warna gelap, memancarkan keteguhan dan kedalaman batinnya. Tim produksi juga mengadopsi teknik yang terinspirasi dari lukisan pigmen mineral dan menggabungkan lebih dari selusin seni kriya tradisional—termasuk sulaman Su, Panjin, serta ukiran logam—yang telah diakui sebagai bagian dari warisan budaya takbenda Tiongkok. Hasilnya, busana menampilkan detail yang sangat memukau sekaligus menjadi narasi visual tentang warisan budaya.

Melalui teknik produksi yang cermat, Migu Video berhasil menghadirkan sebuah nuansa "warna oriental" yang menghubungkan imajinasi artistik dengan akar peradaban Tiongkok. Kesuksesan serial "Whispers of Fate" merupakan momen penting dalam inovasi konten Migu Video dan menunjukkan komitmen perusahaan ini untuk menghidupkan kembali budaya tradisional bagi penonton modern. Serial ini menjadi standar baru dalam evolusi estetika, serta memopulerkan karya televisi dan film Tiongkok di pasar internasional.

SOURCE MIGU Video