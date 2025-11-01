Sheraton Bali Kuta Resort Hadirkan Suite Baru dengan Sofa Bed untuk Kenyamanan Maksimal
Berita ini disediakan olehSheraton Bali Kuta Resort
01 Nov, 2025, 13:24 WIB
KUTA, Indonesia, 1 Nopember 2025 /PRNewswire/ -- Momen berlibur bersama keluarga kini menjadi lebih nyaman di Sheraton Bali Kuta Resort. Resor ini memperkenalkan pengalaman menginap terbaru melalui pembaruan pada tipe kamar suite yang kini dilengkapi dengan sofa bed solusi ideal bagi keluarga dan sahabat yang ingin berbagi ruang dengan lebih leluasa, dalam suasana hangat khas Kuta.
Dirancang untuk menampung hingga empat tamu, One Bedroom Larger Suite ini menghadirkan keseimbangan antara kenyamanan modern dan sentuhan elegan tropis. Ruang tamu yang lapang berpadu dengan balkon pribadi yang menampilkan pemandangan Samudra Hindia, menjadikannya tempat ideal untuk menikmati momen kebersamaan dari pagi yang tenang hingga senja yang berwarna keemasan.
"Penambahan sofa bed ini memberikan fleksibilitas yang diinginkan para tamu kami," ujar Ashley Lai, Cluster General Manager Sheraton Bali Kuta Resort dan Aloft Bali Kuta at Beachwalk. "Peningkatan sederhana ini membawa perbedaan besar, terutama bagi keluarga dan grup kecil yang ingin beristirahat dan menikmati waktu bersama."
Menikmati Hari dengan Rasa
Para tamu dapat memulai hari dengan sarapan prasmanan bergaya internasional di Daily Social, yang menyajikan beragam pilihan dari hidangan lokal hingga favorit global. Setelah itu, waktu dapat dihabiskan untuk bersantai di tepi kolam, menikmati Afternoon Tea eksklusif bertema Jewelry Box yang menggoda mata atau mencicipi santapan otentik Italia di Bene Italian Kitchen dengan pilihan Martini Brunch pada hari Sabtu, hingga menikmati suasana rooftop dengan pemandangan laut yang memukau.
Untuk pengalaman kuliner yang lebih berkesan, Sunday Brunch di Daily Social menjadi momen yang tak boleh dilewatkan, menghadirkan hidangan segar dalam suasana hangat dan bersahabat, sempurna bagi keluarga yang ingin menikmati akhir pekan dengan gaya santai di tepi pantai.
Lebih dari Sekadar Menginap
Selain pengalaman kuliner yang kaya, resor ini juga menawarkan berbagai kegiatan bagi semua usia, mulai dari lokakarya membuat anyaman kas Bali, kelas yoga, hingga program kreatif anak-anak di PlayHouse Kids Club. Setiap aktivitas dirancang untuk menambah warna pada liburan, menjadikan setiap hari penuh cerita baru.
Nikmati penawaran harga terbaik untuk anggota Marriott Bonvoy, mulai dari Rp 4.100.000++ per kamar per malam. Paket Suite Experience mencakup berbagai fasilitas menarik berikut:
- Sarapan prasmanan harian untuk 2 orang dewasa dan 2 anak di bawah 12 tahun
- Jewelry Box Afternoon Tea untuk 2 orang di Daily Social
- Minibar gratis (satu kali per masa menginap)
- Anak di bawah 9 tahun makan gratis (dari menu anak-anak, jika didampingi oleh orang dewasa yang membayar)
- Diskon 15% untuk semua pilihan F&B, termasuk Sunday Brunch di Daily Social dan Bene Italian Kitchen
- Family room setup
- Souvenir dan VIP amenities
- Akses ke lebih dari 20 aktivitas gratis untuk segala usia
Berlokasi di jantung Kuta dengan akses langsung ke beachwalk Shopping Center, Sheraton Bali Kuta Resort terus memperkuat posisinya sebagai destinasi yang menyatukan kenyamanan, koneksi, dan sentuhan elegan bagi wisatawan masa kini.
Untuk reservasi, tamu dapat memasukkan kode promosi A1475 pada kolom Corporate/Promotional Code saat melakukan pemesanan online, atau hubungi +62 361 846 5555 dan sebutkan kode tersebut.
Ikuti media sosial @sheratonkuta untuk pembaruan terbaru seputar resor.
SOURCE Sheraton Bali Kuta Resort
Bagikan artikel ini