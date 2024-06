Singclean: Perkenalkan Singfiller® dan Singderm® di IMCAS ASIA 2024, Segera Luncurkan Kedua Produk Ini di Thailand

Dr. Chen Li, Ahli Bedah Plastik terkenal asal Tiongkok, menyampaikan presentasi menarik berjudul "Exploration on the Clinical Application of Layered Anti-aging and Comprehensive Facial Rejuvenation" sekaligus memperkenalkan teknologi antipenuaan yang mutakhir Singfiller® dan Singderm®.

Dia berkata, "Dermal filler yang memiliki ukuran partikel dan elastisitas berbeda-beda harus disuntikkan pada lapisan kulit yang berbeda-beda pula. Hal ini sesuai dengan konsep antipenuaan yang berlapis (layered anti-aging)." Dr. Chen Li mengulas cara memilih filler yang tepat untuk lokasi suntikan sehingga menyajikan perspektif menarik seputar estetika medis bagi para pakar, ilmuwan, dan praktisi industri. Lebih lagi, presentasi ini membahas integrasi prinsip estetika dengan teknik injeksi.

Singfiller®, biphasic dermal filler, memiliki lima spesifikasi dengan ukuran partikel yang berbeda-beda. Singfiller® dengan ukuran partikel kecil disuntikkan ke dalam lapisan kulit untuk mengatasi kerutan halus. Sementara, tipe ukuran partikel menengah disuntikkan ke dalam lapisan kulit menengah dan dalam, lemak halus dan lemak dalam untuk mengatasi kerutan wajah yang tergolong moderat. Tipe ukuran partikel besar disuntikkan ke dalam lapisan kulit periosteum untuk deep soft tissue filling dan pembentukan kontur wajah.

Singderm®, monophasic dermal filler dengan viskositas, kohesivitas, dan elastisitas terbaik, ideal untuk layer filling, baik untuk menambah volume kulit dan membentuk wajah, sehingga menjadi filler yang bersifat universal.

Singfiller® dan Singderm® telah tersedia di seluruh provinsi di Tiongkok, serta populer di lebih dari 30 negara dan wilayah, termasuk Asia Tenggara, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Selatan.

Dengan nilai pasar yang mencapai US$ 1,46 miliar pada 2023, sektor estetika medis di Thailand memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Namun, kompetisi berlangsung sengit. Singclean menilai bahwa "kompetisi pasar akan melahirkan produk unggulan". Lewat kolaborasi dengan mitra lokal, Singclean berkomitmen meningkatkan pelatihan tentang metode penyuntikan filler, menyediakan layanan purnajual, dan selalu menawarkan solusi estetika yang inovatif demi memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti filler PLLA dan skin booster PDRN.

Peluncuran Singfiller® dan Singderm® di Thailand segera mempercepat ekspansi strategis Singclean di pasar global. Ke depan, Singclean akan memanfaatkan keunggulan litbang, manufaktur, dan pengendalian mutu serta layanan guna mendorong perkembangan industri estetika medis global.

Narahubung: Lydia Liu, Regional Manager

Tel.: +86 13916991572

Surel: [email protected]

SOURCE HANGZHOU SINGCLEAN MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.