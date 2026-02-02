SJM Sambut Tahun Kuda dengan Penuh Berkah dan Keberuntungan

Perayaan meriah juga berlangsung di seluruh kota Makau ketika Grand Lisboa Macau ("Grand Lisboa"), JAI ALAI Oceanus, L'Arc Macau, dan Kam Pek Market tampil dalam balutan dekorasi Imlek yang memukau. Destinasi tersebut siap menyambut tamu dari berbagai penjuru dunia, serta menyemarakkan Makau dengan harapan terbaik dan suasana yang penuh sukacita.

Spot 1: Lokasi Foto Khas Imlek dan Dewa Rezeki

Setibanya di Grand Lisboa Palace, tamu langsung disambut suasana ceria. Jardim Secreto menampilkan enam instalasi Imlek dengan maskot SJM, Sam the Rooster, yang menjadi spot foto ideal bagi keluarga yang ingin mengabadikan momen liburan Imlek.

Sementara, Dewa Rezeki akan hadir di Grand Lisboa Palace, Grand Lisboa, JAI ALAI Oceanus, dan L'Arc Macau, membagikan suvenir keberuntungan serta kupon restoran dan belanja. [1] Pada 17–22 Februari, pengunjung Grand Lisboa Palace dapat bertemu dengan Dewa Rezeki dan mengikuti undian untuk mendapatkan kupon restoran. Tamu yang berkunjung ke Grand Lisboa dan JAI ALAI Oceanus juga dapat menukarkan Fai Chun (hiasan kertas doa keberuntungan) untuk membawa pulang berbagai doa dan harapan baik. [2]

[1] Jadwal kehadiran Dewa Rezeki dan pembagian angpao: Hari ke-1 s.d. ke-6 Imlek (17–22 Februari) di Grand Lisboa Palace; hari ke-1 s.d. ke-5 (17–21 Februari) di Grand Lisboa dan JAI ALAI Oceanus; hari ke-1 s.d. ke-4 (17–19 Februari) di L'Arc Macau. [2] Penukaran Fai Chun dengan bukti transaksi yang sah: Hari ke-27 bulan lunar ke-12 hingga hari pertama Imlek (14–17 Februari) di JAI ALAI Oceanus; hari ke-29 bulan lunar ke-12 hingga hari ke-6 Imlek (16–22 Februari) di Grand Lisboa.

Spot 2: Berbelanja & Merebut Hadiah pada Imlek

Dari 7 Februari hingga 8 Maret, tamu yang berbelanja senilai MOP100 atau lebih di gerai ritel, restoran, dan spa tertentu di Grand Lisboa Palace, Grand Lisboa, JAI ALAI Oceanus, atau Kam Pek Market memperoleh tiket Sam's Bouncy Castle dan Sportopia. Dengan nilai belanja MOP300 atau lebih, tamu juga dapat berkeliling dengan Samtastic Express, simbol awal Tahun Baru yang penuh keberuntungan. Tamu juga dapat mencoba Sam's Photo Booth dan mengikuti "Year of the Horse Grand Lucky Draw" atau mesin capit "Grab & Win" untuk memenangkan paket pengalaman resor eksklusif, suvenir edisi terbatas, hingga Voucher Emas & Perhiasan senilai MOP16.888!

Spot 3: Tradisi Lestari & Momen Kebersamaan Keluarga

Perayaan Imlek semakin semarak dengan tari barongsai yang membawa keberuntungan di Grand Lisboa dan Kam Pek Market pada 21 Februari—bergerak dari Kam Pek Market menuju Kuil Hong Kung. Pertunjukan barongsai berlanjut pada 22 Februari di Grand Lisboa Palace dan 23 Februari di JAI ALAI Oceanus serta L'Arc Macau. Perayaan Imlek juga meramaikan suasana kota melalui SJM Float yang berpartisipasi dalam Parade Tahun Baru Imlek yang digelar Macao Government Tourism Office pada malam 19 dan 28 Februari. Selain itu, keluarga dapat berkreasi bersama dalam GLP Arte setiap akhir pekan hingga 28 Februari, membuat angpao, tanaman hias dari kawat berbulu, atau kincir angin keberuntungan.

Spot 4: Petualangan Kuliner yang Sangat Berkesan

Mulai 1 Februari, para maestro kuliner SJM menyajikan hidangan Imlek premium—mulai dari rangkaian menu mewah, hidangan à la carte pilihan, hingga dim sum istimewa—mengundang tamu untuk berkumpul dan merayakan Imlek.

Di Grand Lisboa Palace, restoran unggulan seperti Palace Garden, Chalou, dan Hua Ting menghadirkan rangkaian menu edisi terbatas dan hidangan à la carte bernuansa keberuntungan. Dari 17–19 Februari, The Grand Buffet menampilkan food station khas Imlek dan tradisi "Lo Hei" (bersulang untuk mendoakan rezeki) sebagai simbol berkah yang berlimpah. Untuk hidangan penutup bercita rasa manis, La Scala del Palazzo, The Book Lounge, dan Vivienne Westwood Café menyajikan teh sore elegan dan kue-kue Imlek. Tamu juga dapat memilih bubur nasi manis, Poon Choi, serta hampers premium untuk dibawa pulang.

Di Grand Lisboa, Robuchon au Dôme meluncurkan rangkaian menu khusus Imlek. Pada malam 19 Februari, tamu dapat menikmati hidangan Perancis berbintang tiga MICHELIN sambil menyaksikan kembang api dari salah satu sudut terbaik di kota Makau. The Eight, restoran berbintang dua MICHELIN, menyajikan rangkaian menu Tahun Kuda, pilihan menu à la carte, dan dimsum. L'Arc Chinese Restaurant menawarkan jamuan musim semi untuk acara perusahaan atau keluarga, sedangkan JAI ALAI Oceanus menghadirkan hidangan musiman di Treasury Restaurant, Jai Alai Buffet Restaurant, CASA DE MASSA, dan Treasure House.

Spot 5: Menyegarkan Tubuh sambil Menyambut Tahun Baru

Tamu dapat menyambut Tahun Kuda dengan semangat baru dan tubuh yang bugar. Hingga 31 Maret, spa kelas dunia SJM menghadirkan paket perawatan eksklusif.

The Spa at THE KARL LAGERFELD memperkenalkan "Diamond Revival" dari klinik perawatan kulit mewah London 111SKIN, memanfaatkan partikel berlian hitam untuk mengencangkan dan mencerahkan kulit. Perawatan ini memadukan facial lifting, body contouring, dan perawatan kaki restoratif sehingga tamu dapat merayakan Tahun Kuda dengan penuh percaya diri.

Untuk perawatan holistik, The SPA at Palazzo Versace Macau menghadirkan "Spring Rejuvenation with Traditional Chinese Therapy" hingga 28 Februari, memadukan pijat titik akupresur dan moksibusi hangat, dilengkapi sesi gratis "Gua Sha" untuk punggung.

The Spa at Grand Lisboa Palace juga menawarkan "Luminous New Year Indulgence"—dengan nilai belanja ritel tertentu, tamu menikmati tambahan 30 menit gratis untuk perawatan wajah atau pijat tubuh.

Informasi selengkapnya tentang rangkaian perayaan Imlek, penawaran eksklusif, dan kejutan lain: https://www.sjmresorts.com/en/happenings/celebrate-the-year-of-the-horse-at-sjm

