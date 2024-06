Sompo Insurance dan Bank Mayapada Perkuat Kerjasama, Tawarkan Perlindungan Komprehensif Bagi Nasabah

Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% pada tahun 2023, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 4,82%. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, pendapatan rumah tangga diperkirakan akan mencapai US$1,08 triliun pada tahun ini[1]. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga, dan adanya potensi masyarakat mengalokasikan dana untuk memperoleh dan melindungi aset mereka demi masa depan.

"Sompo berkomitmen untuk memberikan solusi inovatif yang bermanfaat bagi pelanggan kami dan memberikan peace of mind," kata Yolanda Widjaja, Direktur Sompo Insurance. "Dengan keahlian kami yang telah lama berkecimpung di industri ini, serta kemitraan strategis dengan Bank Mayapada, kami yakin akan kemampuan kami untuk melindungi pemilik usaha dan memitigasi sebagian besar risiko finansial mereka, sekaligus menawarkan berbagai perlindungan bagi nasabah perorangan."

Sementara itu, Thomas Arifin, Wakil Direktur Bank Mayapada menyatakan antusiasmenya dengan kerjasama ini, "Melanjutkan synergi Bank Mayapada dengan Sompo Insurance, kami yakin dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan dan memberikan solusi perlindungan yang lebih komprehensif. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan kami agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang", ujarnya.

Kemitraan ini menawarkan enam produk asuransi dari Sompo Insurance kepada nasabah perbankan ritel dan nasabah pemilik usaha Bank Mayapada untuk melindungi aset mereka. Nasabah Bank Mayapada dapat dengan mudah mendapatkan estimasi biaya untuk melindungi properti bisnis maupun pribadi mereka dari berbagai risiko seperti kebakaran, gempa bumi, kerusakan fisik, dan bahkan perampokan. Selain itu, mereka juga dapat melindungi mobil atau armada mereka dengan membeli Asuransi Kendaraan Bermotor. Sompo juga menawarkan perlindungan kesehatan Healthcare+ yang fleksibel untuk nasabah pemilik usaha dan manfaat yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawan, dengan keanggotaan minimal 3 orang karyawan. Berbagai perlindungan ini akan membuat pemilik usaha lebih tangguh dan terfokus pada strategi dan pertumbuhan bisnis mereka. Sementara itu, Asuransi Kesehatan Worldcare tersedia bagi nasabah perorangan yang menginginkan perlindungan kesehatan yang dapat digunakan secara cashless di jaringan provider rumah sakit di seluruh dunia. Tersedia diskon hingga 25% untuk asuransi Kendaraan Bermotor dan 15% untuk asuransi Property All Risk.

Nasabah dapat mengunjungi cabang Bank Mayapada terdekat hari ini atau mempelajari mengenai berbagai proteksi komprehensif yang ditawarkan di www.bankmayapada.com. Untuk perlindungan yang ditawarkan oleh Sompo Insurance bagi nasabah korporat, hubungi kantor pusat Bank Mayapada atau myCALL 1-5000-29 untuk informasi lebih lanjut.

Tentang Sompo Insurance Indonesia

PT Sompo Insurance Indonesia (Sompo Insurance) adalah perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan Sompo International Holdings Ltd. Sompo Insurance telah melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pelanggan di Indonesia sejak tahun 1975. Kami memberikan solusi untuk melindungi bisnis dan individu terhadap risiko yang berkaitan dengan kesehatan, kecelakaan diri, perjalanan, kendaraan bermotor, kargo, kebakaran, gempa bumi, dan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.sompo.co.id.

"Sompo" merujuk pada brand di bawah Sompo International Holdings Ltd., sebuah perusahaan induk yang berbasis di Bermuda, yang bersama dengan anak perusahaannya yang terkonsolidasi, mengoperasikan bisnis asuransi dan (re)asuransi properti dan kecelakaan secara global. Sompo International Holdings Ltd. adalah anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya oleh Sompo Holdings, Inc., salah satu grup asuransi property dan casualty terkemuka di dunia.

Tentang Bank Mayapada

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. (IDX: MAYA) didirikan tahun 1989, saat ini mempunyai 199 jaringan kantor yang tersebar diseluruh Indonesia. Sebagai salah satu bank dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, Bank Mayapada menjadi Bank BUKU III di tahun 2017 dan Bank ke-16 terbesar di Indonesia berdasarkan aset per Desember 2023. Bank berkomitmen kuat untuk terus melangkah kedepan bersama seluruh Pemangku Kepentingan untuk memberikan pelayanan perbankan terbaik di Indonesia. PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

SOURCE PT Sompo Insurance Indonesia