Stagwell (STGW) Memperluas kapabilitas nya di Asia-Pasifik dengan menambahkan Agency, Arena Media, Lodestar Marketing, dan R&D Online Marketing Service ke Jaringan Afiliasi Globalnya

NEW YORK dan SINGAPURA, 13 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Stagwell (NASDAQ: STGW), jaringan yang dibangun untuk mentransformasi pemasaran, hari ini mengumumkan penambahan empat agensi independen di Asia Pasifik ke dalam Jaringan Afiliasi Globalnya yang sedang berkembang.

Keempat kemitraan afiliasi baru ini memperkuat jangkauan Stagwell di kawasan Asia Pasifik yang berkembang pesat, menambahkan periklanan dan desain layanan lengkap, pengalaman digital, dan kemampuan pemasaran afiliasi ke rangkaian solusi klien di jaringan Stagwel.

Sekilas tentang empat afiliasi baru di Asia Pasifik:

Agency – Singapore

Agency adalah perusahaan desain berbasis di Singapura yang mengkhususkan diri dalam menggabungkan desain dan strategi untuk menciptakan solusi bisnis yang berdampak dan berorientasi di masa depan. Hal ini mencakup solusi desain yang strategis dan berbasis wawasan, user experience dan impactful engagement, serta manajemen perubahan dan transformasi organisasi.

Mereka telah menerima berbagai penghargaan lokal dan internasional, termasuk Desain Terbaik Asia Pasifik dari Fast Company pada penghargaan 'Innovation by Design' tahun 2023. Klien agensi tersebut termasuk Banyan Tree, Meta, Sheares Healthcare, Singapore Press Holdings dan berbagai lembaga pemerintah Singapura.

Bergabung dengan Jaringan Afiliasi Global Stagwell merupakan tonggak sejarah yang mendebarkan bagi kami. Kami sangat ingin berkolaborasi dalam grup perusahaan yang dinamis ini dengan menambahkan desain strategis sebagai alat penting untuk berkreativitas, menghasilkan nilai yang lebih besar bagi klien kami dan pelanggan mereka." – Lishan Soh, Salah Satu Pendiri Agensi

Arena Media – Dhaka, Bangladesh

Arena Media adalah biro iklan yang dinamis dan memberikan impactful solution sejak 2009 di bidang layanan kreatif, media, dan hubungan masyarakat. Dengan beragam kemampuan yang memenuhi kebutuhan klien yang terus berkembang, Arena bermitra dengan merek lokal dan global seperti Audi, British Council, Renaissance Hotels, Emami, RSPL, dan YC."Kami sangat senang bisa bergabung dengan jaringan global bergengsi Stagwell dan berharap dapat membina kolaborasi dengan orang-orang yang berada di garis depan dalam menantang dan mentransformasikan seni dan ilmu pemasaran. Karena Bangladesh adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, kami siap memanfaatkan keahlian lokal kami dan menyumbangkan wawasan unik kami untuk meningkatkan solusi pemasaran berbasis data dan relevan secara budaya yang mendorong pertumbuhan bisnis di seluruh dunia." – Mazharul H. Chowdhury, Direktur Pelaksana Grup di Arena Media Bangladesh.

Lodestar Marketing – Bangkok, Thailand

Didirikan tiga tahun yang lalu, Lodestar Marketing terus berkembang semakin kuat dengan jangkauan regional tetapi dengan menggunakan keahlian lokal. Mereka adalah agen pemasaran Afiliasi & Kemitraan terkemuka di Asia Tenggara, dengan para pendirinya yang telah berkecimpung di saluran ini sejak tahun 2000. Mereka mendukung sejumlah klien di wilayah ini termasuk Puma, Kaspersky, Allianz Insurance dan banyak lagi.

"Ini adalah kemitraan yang sangat menarik bagi kami, memberikan Lodestar Marketing akses langsung ke perusahaan-perusahaan di Stagwell dan sebaliknya untuk menawarkan dukungan dan pertumbuhan dalam channel affiliate. Kami menantikan peluang untuk membantu mendorong additional revenue bagi klien dalam grup Stagwel." – Jesper Kauth, Managing Partner di Lodestar Marketing

R&D Online Marketing Services – Beijing, China

R&D Online Marketing Services, didirikan pada tahun 2001, adalah agensi digital berteknologi maju yang menyediakan layanan penceritaan merek dan integrasi penjualan menyeluruh di media sosial dan domain ecommerce. Tim ini berkolaborasi lintas sektor industri dengan merek-merek termasuk China Telecom, Maybelline, Mercedes-Benz, Microsoft, dan Schwarzkopf.

"Saya sangat senang dengan kemitraan afiliasi kami dengan Stagwell. Kolaborasi ini memungkinkan kami memanfaatkan jaringan global Stagwell yang luas dan solusi pemasaran inovatif, memperluas layanan kami di Tiongkok dan sekitarnya. Dengan memanfaatkan tren ini, kami siap membantu merek-merek Tiongkok menjelajah ke luar negeri pasar, membawa proposisi nilai unik mereka ke khalayak global. Bersama Stagwell, kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan dan kesuksesan bagi klien kami di arena internasional." – Tony Tang, Managing Partner di R&D Layanan Pemasaran Online

"Kami sangat berharap menambahkan Agency, Arena Media, Lodestar Marketing, dan R&D Online Marketing Services yang telah terbukti serta memiliki keahlian yang mendalam ke dalam Program Afiliasi Global kami," kata Randy Duax, Managing Director, Asia-Pasifik untuk Stagwell. "Empat afiliasi ini memperkuat komitmen Stagwell untuk meningkatkan bisnis klien kami dengan solusi pemasaran yang tangkas, berbasis data, dan relevan secara budaya."

Stagwell Asia didukung oleh kantor regional di Singapura dan Malaysia, dengan lebih dari 25 mitra afiliasi di Asia. Dengan jaringan yang mencakup hampir 80 afiliasi di APAC, EMEA, LATAM, dan Amerika Utara, Program Afiliasi Global Stagwell memperkuat jangkauan operasional jaringan di hampir 100 negara.

Melalui Program Afiliasi Globalnya, Stagwell memberikan kemampuan layanan lengkap di seluruh dunia, sekaligus memastikan klien menerima layanan dan solusi terbaik di kelasnya yang disesuaikan dengan pasar prioritas mereka. Sebuah pengaturan yang saling menguntungkan bagi Stagwell dan afiliasinya, program ini memperluas cakupan peluang agen afiliasi di luar pasar lokal mereka sambil mendukung tujuan ekspansi Stagwell.

Stagwell (NASDAQ: STGW) adalah jaringan yang diciptakan untuk mentransformasi pemasaran. Kami memberikan kinerja kreatif dalam skala besar untuk merek-merek paling ambisius di dunia, menghubungkan kreativitas penggerak budaya dengan teknologi mutakhir untuk menyelaraskan seni dan ilmu pemasaran. Dipimpin oleh para wirausaha, lebih dari 13.000 pakar kami di lebih dari 34 negara bersatu dalam satu tujuan: menghasilkan efektivitas dan meningkatkan hasil bisnis bagi klien mereka. Bergabunglah dengan kami di www.stagwellglobal.com.

