Stavian Industrial Metal dorong pertumbuhan berkelanjutan dan konektivitas internasional di SEAISI 2024

Stavian Industrial Metal siap membuat dampak penting di ajang tersebut, sejalan dengan tema "Surviving and Thriving in the Decarbonized World". Sebagai sponsor Diamond, produsen baja ini akan berinteraksi langsung dengan klien dan mitra di stan pameran 14 sekaligus memamerkan solusi visioner untuk industri logam berkelanjutan (sustainable metal).

Mengutamakan solusi dan kolaborasi internasional

Stavian Industrial Metal tidak hanya beroperasi sebagai distributor; namun juga, penyedia solusi lengkap yang memfasilitasi perdagangan dan konektivitas internasional. "Misi kami melampaui aktivitas perdagangan produk logam konvensional. Kami menawarkan 15 solusi bisnis dan empat model bisnis yang meningkatkan pengalaman klien dalam proses pembelian produk," ujar salah seorang eksekutif senior perusahaan tersebut.

Lebih lagi, Stavian Industrial Metal aktif menjajaki kolaborasi perdagangan, investasi, manufaktur, transfer teknologi, dan analisis data demi mengembangkan kemitraan yang mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan yang saling menguntungkan. Pendekatan kolaboratif ini menggarisbawahi peran Stavian Industrial Metal sebagai katalis konektivitas internasional dan kesejahteraan ekonomi.

Berperan sebagai Fasilitator Global

Peran Stavian Industrial Metal sebagai penyedia solusi lengkap melampaui batas-batas wilayah Vietnam. Meski berbasis di Vietnam, perusahaan ini memfasilitasi konektivitas global, serta aktivitas pertukaran produk logam dan keahlian antara Vietnam dan komunitas internasional. "Visi kami tidak hanya menghadirkan produk logam Vietnam di pasar dunia, melainkan juga menyambut kehadiran pelaku bisnis global di Vietnam," jelas salah seorang eksekutif senior perusahaan tersebut.

Komitmen Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Global

Dengan visi strategis yang mengutamakan konektivitas internasional dan pertumbuhan berkelanjutan, Stavian Industrial Metal semakin berkomitmen mengintegrasikan produk baja lestari (green steel) dalam kerangka operasional. "Partisipasi kami di SEAISI 2024 membuktikan komitmen dalam meningkatkan praktik berkelanjutan di industri logam. Kami menyadari upaya global untuk menurunkan emisi karbon. Maka, kami bekerja keras menghadirkan solusi inovatif yang bermanfaat bagi klien dan masyarakat," ujar salah seorang eksekutif senior perusahaan tersebut.

Lewat strategi ini, Stavian Industrial Metal menangkap peluang baru, termasuk sistem pajak untuk kelestarian alam (green taxation) di Eropa. Langkah tersebut turut memperluas prospek ekspor ke pasar-pasar Eropa dan Amerika. Dengan memprioritaskan pengembangan produk baja lestari, Stavian Industrial Metal mengusung produk logam Vietnam sebagai pemimpin pasar global sekaligus mengembangkan jaringan solusi inovatif dan memfasilitasi integrasi keahlian internasional di pasar Vietnam.

Tentang Stavian Industrial Metal

Stavian Industrial Metal, anak usaha Stavian Group, didukung kondisi finansial yang kuat dan jaringan global yang luas, bergerak dalam aktivitas perdagangan dan distribusi produk logam bermutu tinggi, termasuk baja, aluminium, tembaga, dan baja tahan karat (stainless steel). Dikenal akan solusi bisnis inovatif yang dirancang khusus untuk industri perdagangan logam, Stavian Industrial Metal berkomitmen mempromosikan produk logam Vietnam di pasar global, serta memfasilitasi integrasi praktik terbaik di dunia dan meningkatkan perkembangan industri logam Vietnam.

