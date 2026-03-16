SUBANG JAYA MEDICAL CENTRE TERCANTUM DALAM DAFTAR 250 RUMAH SAKIT TERBAIK DUNIA DAN 10 RUMAH SAKIT TERBAIK DI KAWASAN PADA 2026 VERSI NEWSWEEK

Bryan Lin, Chief Executive Officer, SJMC, sekaligus Regional Chief Executive Officer, Asia OneHealthcare, mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh tim klinis dan operasional. "Kesuksesan SJMC tercantum dalam peringkat "Top 250 World's Best Hospitals" versi Newsweek merupakan kebanggaan seluruh tim SJMC. Pengakuan ini mencerminkan kepercayaan pasien kepada kami, serta dedikasi para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang setiap hari memberikan layanan kelas dunia," ujar Lin.

"Pencapaian tersebut bukan sekadar sebuah momen penting, melainkan hasil dari upaya bertahun-tahun dalam membangun fondasi klinis yang kuat, investasi pada teknologi medis mutakhir, serta menempatkan pasien sebagai pusat setiap keputusan layanan," tambahnya.

Peringkat tahunan yang disusun Newsweek bersama perusahaan riset data global Statista ini mengevaluasi lebih dari 2.500 rumah sakit di 32 negara. Penilaian dilakukan berdasarkan rekomendasi pakar medis dari seluruh dunia, data pengalaman pasien, indikator kualitas rumah sakit, serta penilaian Patient Reported Outcome Measures (PROMs) dari Statista.

Kesuksesan SJMC tercantum dalam daftar 250 rumah sakit terbaik pada 2026 melanjutkan berbagai penghargaan internasional yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir. Rumah sakit ini sebelumnya juga tercantum dalam daftar "Asia's Top Private Hospitals" versi Newsweek, serta meraih peringkat nomor satu di Asia untuk tindakan operasi dan penggantian sendi pinggul selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, SJMC juga menjadi rumah sakit asal Malaysia dengan jumlah pencantuman terbanyak dalam peringkat rumah sakit terbaik di Asia Pasifik 2025 versi Newsweek.

Pengakuan global ini juga menyusul penunjukan SJMC sebagai salah satu dari empat "Flagship Medical Tourism Hospitals 2025" oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Penunjukan ini menegaskan peran SJMC dalam mewakili Malaysia di sektor layanan kesehatan regional dan internasional. Sejalan dengan program "Malaysia Year of Medical Tourism 2026", SJMC terus mendukung reputasi Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk perawatan medis berkualitas tinggi. SJMC melayani pasien dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik dan wilayah lain melalui layanan multidisipliner serta perawatan yang komprehensif.

SJMC juga terus menjaga standar ketat kualitas dan keselamatan pasien. Rumah sakit ini menjadi rumah sakit pertama di Asia Pasifik yang memiliki empat sertifikasi "Centre of Excellence" dari Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI) di bidang Onkologi, Kardiologi, Gastroenterologi, dan Pediatri, serta memiliki tiga akreditasi Joint Commission International (JCI) dan enam akreditasi Malaysian Society for Quality in Health (MSQH).

Bryan Lin menambahkan, "Sebagai rumah sakit Malaysia yang diakui secara global, kami memandang pencapaian ini sebagai sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Kami akan terus memperkuat layanan spesialis, termasuk membangun tim neurologi dan bedah saraf multidisipliner yang berpengalaman untuk menangani perawatan otak kompleks sesuai standar global."

Berpengalaman lebih dari 40 tahun, SJMC selalu berkomitmen meningkatkan kualitas layanan medis, serta mendorong inovasi guna memperkuat perawatan medis yang berpusat pada pasien, sekaligus mendukung tujuan pengembangan sistem kesehatan Malaysia.

Informasi selengkapnya: https://subangjayamedicalcentre.com/ .

SOURCE Subang Jaya Medical Centre