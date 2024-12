Sudah Siap Nostalgia Bareng? 12 Artis Internasional Ini Bakalan Konser di Indonesia 2025!

Tahun baru sudah di depan mata! Sudah punya rencana untuk nonton konser bareng sahabat atau keluarga? Di 2025 nanti deretan artis dan band internasional dari berbagai genre siap mengguncang panggung-panggung di Indonesia, lho!

Lantas, siapa saja ya artis yang bakalan menggelar konsernya di Indonesia? Yuk, mari kita intip jadwal konser internasional 2025 yang dirangkum Kementerian Pariwisata Republik Indonesia!

1. Cigarettes After Sex Live in Jakarta

Cigarettes After Sex (Instagram/cigsaftersex)

Awal tahun 2025 bakalan disambut oleh band indie pop asal Amerika Serikat, Cigarettes After Sex. Konser mereka dijadwalkan pada 17 Januari 2025 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara.

Konser yang mengusung tema X's World Tour 2025, tentunya sudah dinanti oleh para penggemarnya. Band yang dipimpin oleh Greg Gonzalez ini siap membawakan lagu-lagu hits mereka, mulai dari "Nothing's Gonna Hurt You Baby" dan juga "Heavenly", yang dijamin akan menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan.

2. Maroon 5 in Asia 2025

Sumber: klook.com

This love has taken its toll on me

She said goodbye too many times before

Hayo, siapa yang dulu suka nyanyi lagu ini di tempat karaoke? Yup, lagu ikonik dari Maroon 5 jadi hits sejak tahun 2004 dan masih populer hingga sekarang. Kabar gembira buat kamu para fans Maroon 5. Mereka bakalan menggelar konsernya di Jakarta International Stadium (JIS) pada 1 Februari 2025.

Tentu saja Adam Levine dan kawan-kawan siap mengajak kamu sing a long dengan lagu-lagu andalan mereka, mulai dari "She Will Be Loved", "Move Like Jagger" hingga "Payphone".

3. SEVENTEEN Right Here World Tour in Asia

Sumber: klook.com

Kabar gembira juga untuk para CARAT penggemar setia SEVENTEEN, nih! Boy band beranggotakan 13 pria berbakat asal Korea Selatan ini bakalan kembali menyapa penggemarnya di indonesia lewat konser spektakuler yang digelar pada 8 dan 9 Februari di Jakarta International Stadium (JIS).

Antusiasme luar biasa dari CARAT terlihat dari tiket konser yang terjual habis dalam waktu singkat. Tapi jangan khawatir, Sob! Untuk kamu yang belum berkesempatan mendapatkan tiket, pastikan tetap mengikuti informasi terbaru dari promotor. Siapa tahu ada tambahan kuota tiket atau event seru lain yang melibatkan SEVENTEEN selama di Jakarta.

Konser ini dijamin akan menjadi momen penuh energi dan kebahagiaan, dengan penampilan SEVENTEEN membawakan lagu-lagu andalan mereka. Siapkan diri untuk malam yang tak terlupakan bersama idolamu!

4. The Corrs From Jakarta with Love

The Corrs (Instagram/thecorrsoffical)

Band legendaris asal Irlandia, The Corrs akhirnya kembali ke Indonesia. Konser yang mengusung tema The Corrs From Jakarta with Love ini akan digelar pada 8 Februari di Beach City International Stadium.

Siapkan dirimu untuk malam penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris mereka seperti "What Can I Do", "All the Love in the World" dan "Runaway". Tidak hanya menghadirkan nuansa romantis dan penuh kenangan, The Corrs juga akan membawakan hits lain yang dijamin membuat suasana semakin berkesan.

5. The Script Satellites World Tour Live in Indonesia

The Script (Instagram/thescriptofficial)

The Script, siap menyapa penggemarnya di Indonesia! Band asal Irlandia ini akan menggelar konser di dua kota, Jakarta dan Surabaya, pada Februari 2025. Konser di Jakarta dijadwalkan pada 14 Februari 2025 di Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Sedangkan konser di Surabaya akan berlangsung pada 16 Februari 2025 di Jatim Expo Surabaya.

Nah, buat kamu yang ingin bergalau ria, kamu bisa sing a long dengan lagu-lagu mereka, seperti The Man Who Can't Be Move dan Breakeven bareng sahabat kamu, lho!

6. Green Day Live in Jakarta

Green Day (Instagram/greenday)

Mengusung tema "Green Day Live in Jakarta", band punk rock asal Amerika Serikat ini akan kembali menggebrak panggung Indonesia dengan konser mereka yang akan digelar pada 15 Februari 2025 di Carnaval Ancol, Jakarta Utara.

Bagi kalian yang ingin bernostalgia bareng, Green Day tentu saja akan menyanyikan lagu-lagu ikonik mereka, mulai dari American Idiot, Wake Me Up When September Ends dan Boulevard of Broken Dreams.

7. NIKI Buzz World Tour 2024-2025

NIKI (Instagram/nikizefanya)

Wanita cantik asal Indonesia yang ngehits dengan lagu Lowkey dan Backburner, Nicole Zefanya yang lebih dikenal dengan nama panggung NIKI akan menggelar konser di Jakarta.

Konser yang bertajuk "Buzz World Tour 2024-2025" akan digelar pada 14 dan 16 Februari 2025 di Beach City International Stadium. Dalam konser ini, NIKI akan membawakan sejumlah lagu dari albumnya yang berjudul Buzz. Album tersebut ia sebut sebagai refleksi dari fase krisis kepercayaan diri yang pernah dialami. Beberapa lagu yang akan dibawakan, seperti High School in Jakarta, Oceans & Engines, dan Before, menghadirkan kisah emosional yang mendalam dan telah menjadi favorit di kalangan para penggemarnya.

8. NCT 127: NEO CITY - THE MOMENTUM

NCT 127 (Instagram/nct127)

Boy group asal Korea Selatan NCT 127 siap memukau para penggemarnya dengan konser spektakuler selama dua hari berturut-turut pada 15 sampai 16 Februari 2025 di Indonesia Arena.

Mengusung tema NEO CITY - THE MOMENTUM, konser ini menjadi bagian tur keempat NCT 127. Namun, kabar kurang menggembirakan datang dari Taeyong dan Jaehyun yang kemungkinan absen karena tengahmenjalani tugas wajib militer.

9. YOASOBI Asia Tour 2024-2025

Sumber: klook.com

Terkenal dengan genre pop dan J-Popnya, YOASOBI akan menyapa penggemar di Indonesia. Mengusung tema YOASOBI Asia Tour 2024-2025, konser ini akan digelar pada 26 sampai 27 Februari 2025 di Istora Senayan, Jakarta.

YOASOBI ini terkenal dengan lagu-lagu hitsnya yaitu, Racing into the Night, Halzion dan Tabun.

10. Boyz II Men Jakarta 2025

Boyz II Men (Instagram/boyziimen)

Sudah siapkah kalian bernostalgia bareng Boyz II Men? Yap! Grup legendaris asal Amerika Serikat ini akan menggelar konser mereka pada 21 Mei 2025 di Istora Senayan, Jakarta.

Lagu-lagu legendarisnya mulai dari On Bended Knee dan I'll Make Love to You akan membuat kalian semua bernostalgia bareng. Konser ini akan semakin istimewa dengan penampilan spesial dari grup musik legendaris Indonesia, Kahitna.

11. Linkin Park - From Zero World Tour

Sumber: jpnn.com

I've become so numb, I can't feel you there

Become so tired, so much more aware...

Apa kalian masih ingat penggalan lirik tersebut?

Yap, benar sekali! Lirik tersebut adalah penggalan lagu dari Linkin Park. Band legendaris ini kabarnya akan menggelar konser bertajuk From Zero World Tour di Stadion Madya GBK pada 16 Februari 2025 mendatang. Mereka akan tampil dengan formasi baru bersama Emily Armstrong dan Collin Britain setelah kepergian sang vokalis, Chester Bennington. Konser ini tentunya sangat dinantikan para penggemarnya dengan harga tiket dimulai dari Rp1.550.000,00 hingga Rp3.950.000,00.

12. M2M: The Better Endings Tour 2025

Sumber: klook.com

Mirror mirror hanging on the wall

You don't have to tell me who's the biggest fool of all...

Siapa di sini yang masih ingat dengan penggalan lirik tersebut? Kalau iya, maka konser M2M adalah acara yang tak boleh dilewatkan! Duo pop wanita cantik asal Norwegia, M2M, yang beranggotakan Marion Raven dan Marit Larsen akan menyapa para penggemarnya pada 26 April 2025 di Ecovention Hall, Ancol. Lagu lain yang tak kalah hits di antaranya The Day You Went Away, Don't Say You Love Me dan Pretty Boy, yang tak boleh dilewatkan.

Tahun 2025 akan menjadi tahun penuh kegembiraan yang paling dinantikan pecinta musik dengan sederet musisi internasional legendaris yang siap menghibur di Indonesia. Jadi, agar tidak ketinggalan informasi seputar event yang seru serta fakta menarik lainnya. Kunjungi website event.indonesia.travel atau, atau ikuti akun Instagram @winner.wonderfulevents!

Menyambut tahun baru 2025, segera rencanakan liburan seru #DiIndonesiaAja dan nikmati pesona alam, budaya, dan ciptakan pengalaman unik tak terlupakan.

SOURCE Kementerian Pariwisata Republik Indonesia