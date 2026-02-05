Survei Avnet Insights: Insinyur Asia Pasifik Percepat Adopsi AI di Berbagai Industri

Secara global, 77% insinyur melaporkan kondisi pasar yang semakin membaik untuk produk dan solusi yang dirancangnya. Di Asia Pasifik, adopsi AI terus meningkat. Tiongkok memimpin penerapan AI berskala besar, sedangkan Jepang menonjol berfokus pada keandalan dan siklus hidup produk yang tahan lama. Kekuatan regional dan pergeseran prioritas ini secara kolektif mendorong gelombang baru dalam evolusi teknologi di Asia Pasifik.

"Meski mengulas perkembangan di sejumlah basis desain utama di dunia, temuan survei ini menjadi kerangka penting bagi pasar Asia Tenggara," ujar Tan Aik Hoon, Regional President, Avnet South Asia, Korea, dan Avnet United. "Setelah ASEAN berkembang sebagai basis manufaktur global, strategi AI yang 'berorientasi pada nilai komersial', seperti yang disoroti dalam laporan ini, memandu insinyur di Singapura, Malaysia, dan Vietnam untuk menjaga daya saing."

Laporan "2026 Avnet Insights: The Reality of Artificial Intelligence" dapat diunduh di tautan ini.

Bagaimana AI Semakin Cepat Diadopsi di Asia Pasifik?

Menurut lebih dari separuh insinyur di seluruh dunia (56%), mereka telah mengirim produk yang mengintegrasikan AI—angka ini meningkat 33% dari tahun sebelumnya. Di Tiongkok, tingkat adopsi AI melampaui angka rata-rata global setelah AI diterapkan di berbagai sektor, termasuk otomotif, otomatisasi industri, dan manufaktur cerdas. Tren di Jepang dan pasar Asia Pasifik lain juga terus melaju stabil, menitikberatkan pada aplikasi praktis yang meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan.

Tren aplikasi AI teratas di Asia Pasifik sejalan dengan tren global, yakni otomatisasi proses (42%), pemeliharaan prediktif (28%), serta deteksi kesalahan atau anomali (28%). Para insinyur juga semakin sering memadukan Edge AI dan machine learning (ML). Hal ini tecermin dari 64% responden global yang memprioritaskan Edge AI dan ML secara berimbang—menunjukkan peran AI multimoda yang bertambah penting.

"Kami menilai, eksperimen AI bergeser menuju penerapan berskala industri di sektor manufaktur ASEAN," tambah Tan. "Insinyur di kawasan ini menghadapi kompleksitas yang semakin tinggi—menyeimbangkan kecepatan time-to-market dengan kebutuhan data yang spesifik. Avnet membantu mitra mengatasi hambatan tersebut dan mempercepat transisi dari konsep menuju pendapatan."

Menavigasi Tantangan untuk Dampak yang Lebih Luas

Seiring pengaruh AI terus meluas, insinyur Asia Pasifik harus menyeimbangkan tantangan teknis dengan standar keahlian yang terus berkembang. Kualitas data (46%) dan pemeliharaan berkelanjutan (54%) masih menjadi kendala utama, sedangkan tim regional terus berinvestasi dalam pengembangan talenta—khususnya pada optimalisasi model (17%) dan analisis data (16%)—untuk mengubah kompleksitas menjadi keunggulan kompetitif.

"Laporan ini menegaskan bahwa AI telah memasuki fase yang paling krusial: implementasi berskala besar," tutup Tan. "Di pasar yang mengutamakan kecepatan produksi sebagai sumber optimisme, Avnet ikut menutup kesenjangan sumber daya regional dengan menyediakan keahlian teknis dan dukungan ekosistem yang dibutuhkan mitra kami untuk memimpin—bukan sekadar berpartisipasi—evolusi teknologi di Asia Pasifik."

Survei 2026 Avnet Insights berlangsung secara daring dengan melibatkan 1.200 insinyur di kawasan Amerika, EMEA, Asia, dan Jepang, pada periode 21 Oktober hingga 5 November 2025.

