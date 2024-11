Survei Sun Life Ungkap Dampak Finansial dan Kesehatan Mental yang Tersembunyi dari Diabetes Tipe 2

Sepertiga (33%) dari mereka yang hidup dengan diabetes melaporkan dampak finansial yang 'parah' atau 'signifikan' terhadap kehidupan mereka, dengan 82% tidak mampu secara konsisten mendapatkan perawatan yang tepat.

67% non-diabetes 'sangat prihatin' atau 'prihatin' dengan beban finansial yang akan timbul akibat diagnosis diabetes tipe 2.

65% penderita diabetes melaporkan dampak negatif pada kesehatan mental mereka.

Namun, 37% responden belum pernah menjalani pemeriksaan gula darah.

HONG KONG, 16 November 2024 /PRNewswire/ -- Penelitian terbaru dari Sun Life Asia mengungkap biaya tersembunyi dari hidup dengan diabetes tipe 2 serta dampak finansial dan kesehatan mental dari kondisi tersebut, menyoroti kebutuhan mendesak akan edukasi, pencegahan, dan akses ke perawatan.

Hidden Financial and Mental Health Impacts of Type 2 Diabetes

Survei Sun Life yang berjudul Kebiasaan Sehat, Masa Depan yang Lebih Sehat: Mencegah Diabetes di Asia, mewawancarai 3.647 orang di Hong Kong SAR, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam, mengenai kesadaran mereka akan faktor risiko diabetes, pengobatan dan pencegahannya. Survei ini melibatkan 600 orang yang saat ini hidup dengan diabetes tipe 2, memberikan wawasan tentang kehidupan dengan kondisi tersebut.

Hal ini terjadi menyusul peningkatan epidemi kasus diabetes dalam beberapa dekade terakhir, dengan lebih dari 540 juta orang hidup dengan kondisi ini di seluruh dunia1. Lebih dari 90 juta di antaranya berada di Asia Tenggara, yang jumlah orang dewasa yang mengidap diabetes diproyeksikan melonjak menjadi 152 juta pada tahun 2045, yang menghadirkan tantangan kesehatan masyarakat yang serius.2. Diabetes tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling umum, mencakup sekitar 90% dari kasus global.3

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun jumlah kasusnya melonjak, hanya sedikit orang yang secara aktif mengambil langkah untuk menurunkan risiko terkena diabetes atau mempelajari lebih lanjut tentang kondisi ini dan bagi mereka yang menderita diabetes, dampaknya tidak hanya pada fisik.

Dampak finansial dan kesehatan mental yang tersembunyi dari diabetes tipe 2

Selain biaya fisik diabetes, kondisi ini juga memiliki biaya finansial yang signifikan, sehingga menghalangi banyak orang untuk mengakses layanan kesehatan yang tepat. Sepertiga (33%) dari mereka yang hidup dengan diabetes melaporkan dampak finansial yang 'parah' atau 'signifikan' terhadap kehidupan mereka, dengan 82% tidak mampu secara konsisten mendapatkan perawatan yang tepat.

Kekhawatiran finansial tentang diabetes bahkan lebih umum daripada kekhawatiran terkait kesehatan. 67% non-diabetes 'sangat prihatin' atau 'prihatin' dengan beban keuangan yang akan timbul akibat diagnosis diabetes tipe 2, yang menyoroti perlunya perlindungan asuransi kesehatan.

Penelitian ini juga menemukan dampak kesehatan mental yang tersembunyi dari penyakit ini, dengan 65% penderita diabetes melaporkan dampak negatif pada kesehatan mental mereka pasca diagnosis. Hal ini diperparah oleh dampak sosial yang dialami di rumah dan di tempat kerja; 76% penderita diabetes melaporkan bahwa mereka merasa dihakimi oleh keluarga dan teman setelah didiagnosis, dan 72% penderita diabetes pernah menghadapi penghakiman atau prasangka di tempat kerja yang berkaitan dengan kondisi mereka.

David Broom, Chief Client and Distribution Officer di Sun Life Asia mengatakan: "Beban fisik, mental dan finansial akibat diabetes bisa sangat berat. Jumlah penderita diabetes yang mengejutkan yang tidak mampu membayar perawatan yang konsisten menunjukkan kebutuhan yang mendesak akan akses yang terjangkau ke pengobatan. Sebagai perusahaan asuransi, kami berkomitmen untuk menyediakan akses terhadap perawatan medis yang berkualitas sehingga masyarakat dapat memprioritaskan kesehatan mereka tanpa perlu mengkhawatirkan keuangan mereka."

_____________________________ 1Sumber: Federasi Diabetes Internasional: https://idf.org/about-diabetes/diabetes-facts-figures/ 2 Sumber: Federasi Diabetes Internasional: https://diabetesatlas.org/#:~:text=South%2DEast%20Asia,living%20with%20diabetes%20are%20undiagnosed. 3 Sumber: Federasi Diabetes Internasional: https://idf.org/about-diabetes/type-2-diabetes/

Hanya sedikit orang yang mempraktikkan tindakan pencegahan

Risiko diabetes terus meningkat di seluruh Asia, tetapi hanya 42% responden yang menghadiri pemeriksaan tahunan untuk diabetes tipe 2 dan 37% tidak pernah melakukan pemeriksaan, sehingga mengakibatkan diagnosis yang tidak terduga dan kasus-kasus yang dapat dicegah.

Hanya sebagian kecil yang secara konsisten mempraktikkan langkah-langkah pencegahan seperti menjaga pola makan yang sehat, memantau berat badan dan gula darah, serta berolahraga secara teratur. Satu dari lima orang tidak memastikan anak-anak mereka makan makanan yang sehat, dan 30% tidak mendorong anak-anak mereka untuk berolahraga.

Banyak orang yang kesulitan memahami informasi nutrisi. 30% merasa sulit untuk mengidentifikasi gula dan lemak tersembunyi dalam makanan mereka, sementara 24% kesulitan untuk memahami dampak makanan yang berbeda terhadap kadar gula darah mereka.

Olahraga teratur, makan sehat, dan skrining dini dapat mengurangi risiko diabetes, tetapi tergantung pada peningkatan kesadaran. Sejak tahun 2012, Sun Life telah berkomitmen lebih dari 55 juta CAD untuk memerangi diabetes secara global melalui kemitraan strategis yang mendukung komunitas yang paling rentan.

Melalui kemitraan lokal dengan rumah sakit, institusi medis dan yayasan di seluruh wilayah, Sun Life menyediakan akses untuk pemeriksaan glukosa darah, saran dan konseling nutrisi, program olahraga, paket perawatan diabetes dan program edukasi lokal untuk anak-anak, yang dapat memberdayakan masyarakat untuk memantau risiko diabetes mereka.

Kurangnya aktivitas fisik meningkatkan risiko diabetes

Penurunan aktivitas fisik, diperparah dengan kurangnya tempat olahraga yang aman, meningkatkan risiko diabetes di seluruh Asia. Hampir sepertiga (31%) responden melaporkan penurunan olahraga selama lima tahun terakhir, dengan orang yang lebih muda lebih cenderung melaporkan penurunan. Di antara mereka yang melaporkan kurang berolahraga, 46% menyebutkan kurangnya akses ke tempat olahraga yang aman dan berkualitas di daerah mereka.

Memiliki ruang olahraga yang mudah diakses sangat penting untuk membuat orang tetap aktif, sehat, dan terlibat. Sejak tahun 2023, Sun Life bermitra dengan yayasan perubahan sosial Beyond Sport untuk meluncurkan Hoops+Health, sebuah program komunitas yang menginspirasi aktivitas dan gaya hidup sehat melalui olahraga bola basket dengan meningkatkan akses masyarakat ke lapangan dan pelatih di seluruh Asia. Hingga saat ini, Hoops + Health telah membantu lebih dari 14.000 orang di komunitas yang kurang mampu untuk aktif dan menikmati olahraga.

Mitos umum yang beredar, menggarisbawahi perlunya edukasi diabetes

Diabetes adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat paling serius yang dihadapi Asia, namun mitos-mitos umum tentang kondisi ini masih banyak beredar, terutama yang berkaitan dengan faktor risiko.

Hampir satu dari tiga orang (29%) percaya bahwa diabetes tipe 2 hanya memengaruhi individu yang kelebihan berat badan, 57% percaya bahwa hal itu semata-mata disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan, dan 50% berpikir bahwa pengobatan diabetes selalu membutuhkan suntikan insulin.

Survei ini juga menemukan bahwa penderita diabetes memiliki kesadaran risiko yang kurang sebelum mereka didiagnosis. Sebanyak 29% melaporkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang buruk atau sangat buruk mengenai kondisi ini sebelum didiagnosis. Lebih dari sepertiga penderita diabetes (37%) meyakini bahwa mereka berisiko rendah atau tidak mempertimbangkan risiko sama sekali sebelum didiagnosis, sementara hanya 4% penderita diabetes yang meyakini bahwa mereka berisiko tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa kesalahpahaman tentang risiko dan penyebab diabetes dapat menghambat pencegahan, diagnosis dini, dan pengobatan, sehingga edukasi tentang topik ini sangat penting.

Steven Ho, AVP, Direktur Medis, mengatakan: "Penelitian kami menunjukkan bahwa sangat penting untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan yang menonjol seputar diabetes - faktor risikonya, dan pentingnya diagnosis dan pencegahan dini. Dengan menyuarakan kesadaran dan menghilangkan mitos-mitos umum, kita dapat memberdayakan individu untuk membuat pilihan kesehatan yang tepat. Menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti menerapkan pola makan yang lebih sehat, berolahraga secara teratur, dan memantau kadar gula darah, dapat secara signifikan meningkatkan hasil kesehatan dan bahkan menyebabkan remisi."

Kurangnya pemahaman tentang pengobatan diabetes tipe 2

Meskipun tidak ada obatnya, para profesional medis mengatakan banyak orang dapat membalikkan diabetes dalam waktu satu tahun setelah didiagnosis melalui perubahan gaya hidup yang positif seperti pilihan makanan yang lebih sehat dan lebih banyak berolahraga. Menerapkan perubahan gaya hidup ini dapat mempertahankan kadar glukosa normal tanpa memerlukan insulin. Namun, kesadaran akan potensi untuk membalikkan diabetes masih terbatas. Hanya separuh dari masyarakat umum yang percaya bahwa diabetes tipe 2 dapat dikelola tanpa obat.

Hanya sedikit penderita diabetes yang secara aktif mencoba untuk membalikkan kondisi mereka. Meskipun 92% penderita diabetes percaya bahwa remisi adalah hal yang mungkin terjadi, sebagian besar tidak percaya bahwa remisi dapat dicapai dalam waktu satu tahun, meskipun banyak ahli medis yang menyarankan bahwa hal ini mungkin terjadi.

Memberdayakan orang untuk mengelola kondisi mereka secara efektif membutuhkan akses ke layanan kesehatan dan saran medis, edukasi tentang strategi manajemen terbaru, dukungan perilaku untuk perubahan gaya hidup, serta pilihan makanan dan olahraga yang mudah diakses dan terjangkau.

Catatan untuk Editor

Temuan dalam survei ini dianalisis dan ditetapkan melalui total 3.647 wawancara yang dilakukan secara daring pada bulan Oktober 2024 di Hong Kong SAR, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam, termasuk lebih dari 100 penderita diabetes tipe 2 di setiap pasar.

Ringkasan eksekutif tersedia di di sini.

Tentang Sun Life

Sun Life adalah organisasi jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan solusi manajemen aset, kekayaan, asuransi, dan kesehatan untuk nasabah individu dan institusi. Sun Life beroperasi di sejumlah negara termasuk Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda.

Per 30 September 2024, Sun Life memiliki total dana kelolaan sebesar Rp1,5 triliun. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi www.sunlife.com.

Sun Life Financial Inc. berdagang di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE) dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Catatan untuk editor: Semua angka adalah dalam dolar Kanada.

Kontak Hubungan Media:

Iris Ng

Account Director, Sandpiper

T: +85298383501

[email protected]

Becky Marshall

Direktur, Komunikasi, Sun Life Asia

T: +8526170312

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557486/Sun_Life_Asia_Sun_Life_Survey_Reveals_Hidden_Financial_and_Menta.jpg

SOURCE Sun Life Asia; Sun Life Financial Inc.