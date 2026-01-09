Tahun Baru Penuh Beragam Peluang Mengudara bersama Kampanye Malaysia Airlines "Waktunya untuk Lembaran Baru"

Kampanye ini dapat dipesan mulai 7 hingga 20 Januari 2026, untuk periode perjalanan hingga 30 November 2026. Melalui kampanye ini, para wisatawan dapat merencanakan dan dapatkan petualangan mereka di tahun 2026 lebih awal dengan penawaran eksklusif diskon hingga 20% untuk seluruh rute penerbangan. Anggota Enrich akan menikmati akses prioritas ke tarif pilihan pada 6 Januari 2026, serta tambahan diskon 5% di atas tarif promosi. Bagi yang belum menjadi anggota Enrich, dianjurkan untuk mendaftar selama periode kampanye agar dapat menikmati tarif eksklusif yang sama dan nilai tambah saat merencanakan perjalanan.

Waktunya untuk Lembaran Baru membuka beragam kemungkinan perjalanan melalui jaringan Malaysia Airlines yang terus berkembang, mengajak wisatawan untuk menjelajahi destinasi baru maupun favorit yang sudah dikenal. Para wisatawan dapat terhubung dengan mudah ke berbagai kota global seperti London, Seoul, dan Shanghai, serta destinasi regional seperti Cebu, Siem Reap, dan Krabi melalui sister airline Firefly dari KLIA Terminal 1. Pengalaman ini semakin diperkaya dengan program Bonus Side Trip (BST) dari Malaysia Airlines, yang mengubah transit menjadi kesempatan untuk menjelajahi Malaysia, mulai dari pesona budaya Penang hingga pantai-pantai indah Langkawi, sekaligus memposisikan Kuala Lumpur sebagai gerbang yang ramah untuk perjalanan ke Asia dan berbagai destinasi lainnya dalam rangka Visit Malaysia 2026.

Selain konektivitas, Malaysia Airlines menghadirkan pengalaman di dalam pesawat yang dirancang untuk menjadikan setiap perjalanan nyaman, menyenangkan, dan khas Malaysia. Penumpang yang terbang dengan pesawat generasi terbaru A330neo ke berbagai destinasi seperti Tokyo, Bali, Melbourne, Sydney, dan Auckland dapat menikmati pengalaman kabin yang ditingkatkan dengan fokus pada kenyamanan dan detail yang dipikirkan secara matang. Pesawat ini dilengkapi kursi ergonomis dan layar hiburan dalam pesawat berdefinisi tinggi berukuran besar, menghadirkan perjalanan yang lebih nyaman dan mulus serta mendukung upaya modernisasi armada maskapai. Pesawat tertentu juga menyediakan hiburan dalam pesawat melalui MHstudio dan Wi-Fi gratis di seluruh kelas kabin melalui MHconnect, sehingga penumpang tetap terhibur dan terhubung sepanjang perjalanan.

Pengalaman ini semakin lengkap dengan menu in-flight Best of Malaysia dan Best of Asia tahun 2026, yang menghadirkan cita rasa dan cerita kawasan Asia ke udara. Mulai 1 Januari, Best of Malaysia merayakan warisan lokal melalui pilihan hidangan yang terinspirasi dari berbagai negara bagian secara bergantian, diawali dengan hidangan khas Selangor seperti Daging Semur dan Ayam Semur yang disajikan dengan Nasi Minyak harum pada penerbangan tertentu dari Sabah dan Sarawak menuju Kuala Lumpur.

Sebagai bagian dari menu Best of Asia yang tersedia sepanjang tahun, hidangan terinspirasi Korea Selatan akan dihadirkan dari Januari hingga Februari, diikuti menu terinspirasi Thailand pada Maret hingga April. Pilihan menu unggulan meliputi Spicy Gogi Jorim, Dak Bokkeum Tang, Pad Phet Chicken, dan Massaman Curry. Menu-menu ini tersedia pada rute regional tertentu, termasuk penerbangan pilihan dari Kuala Lumpur ke Sabah, Sarawak, dan Seoul (ICN), serta disajikan di kelas Business Suite, Business Class, dan Economy Class, untuk menghadirkan variasi dan kedalaman pengalaman bersantap di udara.

Rayakan awal tahun 2026 bersama Malaysia Airlines dengan merencanakan liburan dan perjalanan yang menghadirkan petualangan, relaksasi, dan penemuan baru sepanjang tahun. Pesan perjalanan Anda berikutnya melalui situs web atau aplikasi Malaysia Airlines, dan alami kehangatan Malaysian Hospitality.

