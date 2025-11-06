Taylor's University Kini Berada di Peringkat ke-27 di Asia

Pencapaian penting ini menunjukkan peningkatan signifikan Taylor's dalam beberapa indikator utama, terutama dalam Reputasi Akademik, Sitasi per Publikasi, dan Jaringan Riset Internasional.

Menurut Profesor Barry Winn, Vice-Chancellor & President, Taylor's University, pencapaian ini memperkuat visi Taylor untuk menghadirkan layanan pendidikan yang transformatif dan relevan secara global.

"Peringkat Taylor's yang terus meningkat mencerminkan komitmen terhadap mutu pendidikan. Kami bertekad menghadirkan keunggulan melalui pendekatan terarah dan bermanfaat. Pendekatan ini memastikan setiap inisiatif, kemitraan, dan inovasi sejalan dengan misi kami untuk mendorong perkembangan pribadi, dampak sosial, dan pembangunan berkelanjutan."

Komitmen Taylor's pada kualitas pendidikan juga semakin terbukti melalui Status Akreditasi Mandiri yang baru-baru ini diberikan Malaysian Qualifications Agency (MQA) dan disahkan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia — sebuah pengakuan yang hanya dimiliki 20 lembaga pendidikan tinggi di seluruh Malaysia. Pengakuan tersebut juga mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap tata kelola akademik dan sistem penjaminan mutu Taylor's. Dengan demikian, Taylor's University kini berwenang mengakreditasi program studinya sendiri. Hal ini turut memperkuat kepercayaan global terhadap mutu pendidikan dan daya saing lulusan universitas tersebut.

Prioritas Taylor pada keunggulan akademik dan thought leadership juga tecermin melalui penunjukan Pemenang Nobel Perdamaian dan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, José Ramos-Horta, sebagai Profesor Tamu untuk Program Sarjana Ilmu Filsafat, Politik, dan Ekonomi (Honours). Hal tersebut semakin membuktikan status Taylor's sebagai lembaga pendidikan transformatif yang mendukung wacana global.

Selain itu, Taylor's University terus mempertahankan tingkat penyerapan kerja lulusannya sebesar 99,5%, menurut catatan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia pada 2024, jauh melampaui angka rata-rata nasional yang mencapai 92,5%.

Informasi selengkapnya tentang Taylor's University dan transformasi yang ditempuh tersedia di situs resmi.

