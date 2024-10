TECNO dan Lay Zhang Luncurkan Film "Unstoppable Step", Ajak Kawula Muda di Asia Tenggara agar Berani Mengambil Langkah demi Langkah untuk Mengembangkan Diri

Film ini mengaitkan keberanian Lay menempuh berbagai langkah ketika mengejar impiannya dengan semangat kawula muda masa kini di Asia Tenggara melalui sebuah cerita menarik dan inspiratif. Film ini dibuka dengan perspektif Lay, serta menampilkan perjalanan Lay menuju panggung idamannya, satu langkah demi langkah. Secara bersamaan, film ini mengisahkan berbagai perjalanan generasi muda di Asia Tenggara yang memiliki semangat serupa, serta mengagumi tekad Lay Zhang yang menghadapi segala tantangan. Di antara jutaan penggemar Zhang, ada skateboarder yang selalu menyempurnakan berbagai aksinya, DJ pendatang baru yang meramu irama lagu dengan impian menjadi tenar, serta para penampil yang terus berlatih membawakan lagu dan tarian. Setiap sosok tersebut berada di jalurnya masing-masing, serta mengejar impian dengan penuh semangat, seperti Lay.

Pada Juni 2024, TECNO resmi menunjuk Lay Zhang sebagai global brand ambassador. Kolaborasi antara TECNO dan megabintang ini didasari prinsip "Stop At Nothing", serta komitmen membuat kemajuan lewat aksi nyata. Sejak 2009, Lay telah mengejar impiannya, pertama-tama sebagai peserta kompetisi pencarian bakat. Dia pun gigih mengikuti pelatihan intensif dan menghadapi berbagai tantangan. Pada 2012, Zhang menjalani debut sebagai anggota grup K-pop, EXO, dan popularitasnya terus meroket di seluruh Asia. Tahun ini, Lay meluncurkan album musik terbaru, "STEP", melambangkan perjalanan menuju pengembangan diri, serta setiap kemajuan dan rekognisi yang diraih dalam setiap langkah.

Kegigihan Lay mengejar impian, berani menghadapi setiap kendala, sangat sesuai dengan prinsip TECNO, "Stop At Nothing", mencerminkan tekad kuat. Lay tak hanya berprestasi di dunia musik dan dance, namun juga menjadi sosok ternama pada segmen reality show, drama TV, dan perfilman. Bahkan, dia berkomitmen dengan sepenuh hati dalam setiap bidang, serta selalu gigih mengejar impiannya.

Mengenai tantangan yang berada di luar dugaan, Lay berkata, "Selama kita berani mengambil langkah, kita akan memperoleh hasil baru. Sekalipun menemui kegagalan, kita jangan menyerah. Kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan kita."

Tekad Lay mengejar impiannya mencerminkan semangat kawula muda di Asia Tenggara yang berusia 15-35 tahun. Kelompok usia ini mengambil porsi 23% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut. Namun, pengaruh mereka sebenarnya lebih besar lagi, dan perannya di level dunia secara bertahap terus bertambah besar. Kegigihan mengejar impian di kalangan kawula muda di Asia Tenggara sangat membuktikan kemajuan wilayah ini. Kawula muda kini aktif menentukan masa depan Asia Tenggara dan dunia secara lebih luas.

"Sejalan dengan perkembangan Lay, kami gembira merayakan pencapaiannya," kata Laury Bai, Chief Marketing Officer, TECNO. "Lewat program promosi ini, TECNO ingin mempererat hubungan dengan kawula muda di Asia Tenggara, serta menginspirasi mereka agar berani mengejar impian, sama seperti Lay."

Program promosi ini akan berlangsung hingga musim belanja akhir tahun, dan TECNO mengajak audiens agar berbagi pengalaman "Unstoppable Step" lewat media sosial untuk merebut berbagai hadiah, termasuk foto yang ditandatangani Lay, kaos, dan ponsel pintar TECNO.

Program promosi "Terus memulai dengan satu langkah" merupakan interpretasi dari prinsip TECNO, "Stop At Nothing". Dalam beberapa tahun terakhir, TECNO telah mempelajari karakteristik kawula muda di Asia Tenggara, serta menampilkan prinsip tersebut dalam program inovatif yang dirancang khusus untuk audiens lokal. Program "Never Not Ready" pada 2023 di Filipina juga mencerminkan pendekatan tersebut. Lewat program "Never Not Ready", TECNO mendorong generasi muda Filipina agar membuat pencapaian yang lebih tinggi. Komitmen TECNO melampaui dunia teknologi; TECNO ingin menjadi pendamping kawula muda di seluruh dunia, memberikan inspirasi agar kawula muda selalu bereksplorasi dan gigih mengejar impian.

TECNO adalah merek teknologi inovatif yang beroperasi di lebih dari 70 pasar. TECNO berkomitmen membuat terobosan pengalaman digital di pasar-pasar berkembang di seluruh dunia. TECNO juga bekerja keras memadukan desain dan estetika kontemporer dengan teknologi mutakhir. Kini, TECNO menawarkan berbagai jenis produk ponsel pintar, smart wearable, laptop dan komputer tablet, sistem operasi HiOS, serta smart home. Dengan brand essence "Stop At Nothing", TECNO berkomitmen mewujudkan teknologi terbaik dan terkini bagi sosok visioner. Dengan membuat produk yang trendi dan berteknologi pintar, TECNO menginspirasi konsumen di seluruh dunia agar mewujudkan potensi diri dan masa depan terbaik. Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi TECNO: www.tecno-mobile.com.

