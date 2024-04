Teknologi Produksi Pangan Inovatif Mendukung Permintaan Produk Kuliner Khas Jepang di Seluruh Dunia

Sekilas Acara: FOOMA JAPAN 2024

Pameran solusi produksi pangan mendatang, "FOOMA JAPAN 2024", akan berlangsung di Tokyo Big Sight, dan menarik perhatian luas. Acara ini segera menghadirkan berbagai prospek baru terkait masa depan sektor manufaktur produk pangan.

Sejumlah Teknologi yang Dipamerkan di FOOMA JAPAN 2024:

ESM-SLB dari Suzumo Machinery: Dikenal akan sistem robotik bermutu tinggi untuk sushi, lini produk multi-rice serving dan container supply Suzumo Machinery, ESM-SLB, tak hanya menarik minat di Jepang, namun juga Amerika Utara dan Asia. ESM-SLB mengotomatisasikan pengemasan "bento" (nasi kotak khas Jepang) sesuai dengan beragam bentuk dan kondisi kotak kemasan sehingga mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan otomatisasi.

I-Robo dari TECHMAGIC: Robot memasak yang mampu menumis makanan ini, memenangkan "Innovation Award" di CES 2024, mengotomatisasikan pekerjaan yang biasanya dilakukan juru masak berpengalaman, seperti menumis, memanaskan, bahkan membersihkan wajan seusai memasak makanan. I-Robo dapat membuat sajian populer, seperti nasi goreng dan sayuran tumis, bahkan secara fleksibel dan akurat mengendalikan suhu ketika memasak, durasi, dan gerakan wajan sehingga mengatasi kelangkaan tenaga kerja.

Tentang FOOMA JAPAN:

FOOMA JAPAN adalah ajang industri terkemuka yang menghadirkan berbagai solusi demi mempercepat penanganan sejumlah kendala di industri makanan. Edisi sebelumnya yang berlangsung pada 2023 diikuti 3.178 peserta dari 53 negara. FOOMA JAPAN tahun ini bahkan menargetkan jumlah peserta yang lebih besar dari kalangan internasional. Para peserta yang sempat mengikuti ajang ini beberapa tahun sebelumnya memuji keunikan dan kelengkapan mesin dan solusi yang dipamerkan di FOOMA JAPAN. Sederet solusi tersebut bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin merintis bisnis restoran.

Inovasi dan Promosi yang Tengah Berlangsung:

Mengangkat sejumlah tema seperti "Do You Know FOOMA!" dan "We Are FOOMA JAPAN!" pada edisi 2024, ajang ini terus menarik perhatian luas lewat situs resmi, kanal YouTube, dan newsletter. Lewat langkah ini, FOOMA JAPAN tetap menjadi ajang unggulan yang menampilkan tema teknologi dan inovasi di sektor manufaktur produk makanan.

