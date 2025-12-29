Tencent Cloud Luncurkan Versi Resmi EdgeOne Pages, Memperkuat Strategi AI Terpadu

Sejak hadir dalam versi beta pada Oktober 2024, EdgeOne Pages telah digunakan oleh lebih dari 150.000 pengguna dan mendukung lebih dari satu juta deployment. Berdasarkan masukan dari pengguna, versi resmi EdgeOne Pages kini menawarkan sejumlah fitur baru, termasuk analitik penggunaan, perlindungan keamanan yang fleksibel, dukungan full-stack framework SSR populer, one-click KV storage, serta voice chatbot berbasis AI.

Selain itu, Tencent Cloud menyediakan paket gratis permanen untuk semua pengguna yang dapat diaktifkan dengan satu klik. Paket ini mencakup trafik dan kuota permintaan untuk akselerasi dan keamanan situs tanpa batas kuota, perlindungan keamanan di level platform, serta pemantauan data terpusat.

Sebelumnya, peluncuran proyek web secara global kerap terkendala oleh siklus deployment yang panjang dan waktu go-live yang lambat. Banyak pengembang tools AI yang menargetkan pasar luar negeri harus melalui proses kompleks, mulai dari perencanaan arsitektur, pengadaan dan konfigurasi server, pengaturan frontend dan backend, integrasi autentikasi pengguna (verifikasi email dan login pihak ketiga), integrasi pembayaran dengan berbagai mata uang dan pengelolaan callback, fase operasional dan maintenance, backup data, hingga akselerasi lintas wilayah— yang kerap memakan waktu berminggu-minggu.

Sementara itu, kebutuhan pasar bergerak cepat. Pengguna yang hari ini hanya membutuhkan fitur "basic text-to-image generation", bias jadi besok sudah membutuhkan fitur "style customization + batch export". Kemampuan untuk mengembangkan, meluncurkan, dan memvalidasi ide produk dengan cepat kini menjadi keunggulan kompetitif utama bagi tim yang ingin go global.

Degan diluncurkannya versi resmi EdgeOne Pages, pengembang independen dan tim kecil kini dapat menyederhanakan proses development, deployment, dan operasional dalam satu workflow terpadu. Hasilnya, waktu go-live yang tadinya hitungan hari kini bisa dipangkas menjadi hitungan menit.

Fase Pengembangan: EdgeOne Pages menyediakan beragam templat situs yang mencakup berbagai kategori, seperti tools AI, online utilities, SaaS, layanan B2B, company profile, halaman produk, e-commerce, landing page, dan campaign pages. Melalui fitur integrasi bawaan, pengguna dapat dengan mudah menghubungkan CMS, sistem pembayaran, OAuth, databse, dan layanan pihak ketiga lainnya. Dengan dukungan WebSocket dan LLM bawaan, pengguna juga dapat membuat halaman voice chatbot berbasis AI dengan templat siap pakai.

Fase Deployment: Jaringan EdgeOne yang didukung lebih dari 3.200 edge node global secara otomatis mendistribusikan konten situs ke node yang paling dekat dengan end-user. Hal ini memungkinkan akselerasi global dan intelligent caching untuk konten statis maupun dinamis sehingga performa tetap stabil dan konsisten.

Fase Operasional: EdgeOne Pages menggunakan arsitektur serverless agar pengguna tidak perlu membeli dan merawat server sehingga biaya operasional dapat ditekan secara signifikan. Versi resmi juga menghadirkan fitur analitik data yang lebih lengkap. Dengan fitur ini, pengguna dapat memantau penggunaan situs secara langsung di dashboard dan memanfaatkan dasbor analisis baru untuk menfilter metrik secara detail berdasarkan situs dan host, serta memantau performa secara real-time.

EdgeOne Pages kini telah berkembang dari dukungan satu framework menjadi ekosistem full-stack yang komprehensif, serta dukungan native untuk framework populer seperti Next.js, Astro, Nuxt, React Router, dan SvelteKit. Melalui koleksi templat EdgeOne Pages, pengguna dapat melihat preview templat atau melakukan deployment hanya dengan satu klik. Pengembang juga bisa memigrasikan aplikasi full-stack yang sudah ada ke EdgeOne Pages tanpa perlu mengubah struktur proyek.

Terintegrasi secara mendalam dengan ekosistem pengembangan AI, EdgeOne Pages kompatibel penuh dengan IDE CodeBuddy. Dengan demikian, pengembang dapat menyelesaikan pengembangan full-stack dan melakukan deployment global hanya dengan satu klik. Melalui MCP (Model Context Protocol), EdgeOne Pages juga terhubung dengan AI IDE populer seperti Cursor dan VS Code yang semakin meningkatkan produktivitas pengembangan. Pembaruan EdgeOne CLI yang dirilis bersamaan turut menghadirkan pengalaman development dan deployment yang lebih mulus bagi pengguna dengan berbagai workflow.

Melalui produk seperti CodeBuddy dan EdgeOne Pages, Tencent Cloud terus berkomitmen mendukung komunitas pengembang global. Ke depan, EdgeOne Pages akan selalu berinovasi dan berkembang untuk menghadirkan tools pengembangan generasi baru yang lebih cerdas, andal, dan powerful.

Informasi lengkap dan pendaftaran uji coba gratis: A Better Way to Build Full-stack Web - EdgeOne Pages

Tencent Cloud, salah satu perusahaan cloud computing terkemuka di dunia, berkomitmen menciptakan solusi inovatif untuk menjawab tantangan dunia nyata dan mendorong transformasi digital di berbagai industri. Melalui infrastruktur global yang luas, Tencent Cloud menyediakan berbagai produk dan layanan cloud yang stabil dan aman untuk berbagai pelaku bisnis di seluruh dunia. Tencent Cloud memanfaatkan kemajuan teknologi seperti cloud computing, Big Data analytics, AI, IoT, dan network security. Tencent Cloud melayani berbagai industri, termasuk gaming, media dan hiburan, keuangan, kesehatan, properti, ritel, pariwisata, dan transportasi.

