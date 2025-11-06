Toshiba Luncurkan S300, "AI Surveillance HDD" untuk Aplikasi Video Berbasiskan AI

Tersedia dalam berbagai varian, mulai dari 8TB[1] hingga 24TB, S300 AI mendukung perekaman dan penyimpanan data berskala besar secara terus-menerus untuk server analisis video berbasiskan AI, sistem penyimpanan data terpusat, infrastruktur arsip dan pemulihan data, serta konfigurasi multi-bayRAID (Redundant Array of Independent Disks). Berkat kapasitas besar, kinerja cepat, dan daya tahan optimal, S300 AI menjadi solusi ideal untuk menyimpan dan memproses data video, serta data analisis video dalam jumlah besar dari sistem pengawasan berbasiskan AI.

"Pasar sistem pengawasan berkembang pesat. Di sisi lain, fitur analisis AI menuntut standar baru terhadap kinerja, kapasitas, dan keandalan media penyimpanan data," ujar Noriaki Katakura, Division President, Storage Products Division, Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation. "Dengan melansir S300 AI, Toshiba terus memperluas dan menyesuaikan portofolio produk HDD untuk menjawab kebutuhan tersebut — menghadirkan kapasitas lebih besar, performa lebih tinggi, dan daya tahan berstandar perusahaan untuk beban kerja berbasiskan AI."

Kinerja Optimal untuk Beban Kerja AI

S300 AImenangani random access tambahan yang dihasilkan beban kerja AI, memastikan kecepatan pengambilan data video untuk analisis AI real-time yang akurat dan responsif.

Skalabilitas Tinggi untuk Sistem Pengawasan Modern

S300 AI mendukung hingga 64 camera streams resolusi tinggi[2] dan 32 AI streams tambahan sehingga kapasitasnya mudah ditingkatkan sesuai perkembangan kebutuhan sistem pengawasan berbasiskan AI. Dengan kapasitas besar dan desain optimal, S300 AI cocok untuk perekaman video secara kontinu di berbagai sektor seperti transportasi, manufaktur, proyek kota pintar, layanan kesehatan, keuangan, dan logistik.

Reliabilitas Berstandar Perusahaan

Dengan rating beban kerja 550TB[3] setiap tahun dan MTTF (Mean Time to Failure) hingga 2,5 juta jam[4], S300 AI mampu beroperasi 24 jam nonstop di lokasi penting. Toshiba juga memberikan garansi terbatas selama lima tahun, mencerminkan daya tahan dan kesesuaian produk untuk aplikasi pengawasan berstandar tinggi.

Varian produk berkapasitas 8TB dan 10TB akan tersedia mulai bulan ini, sedangkan varian-varian 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB, dan 24TB tersedia pada Triwulan I-2026[5].

Informasi selengkapnya tentang Toshiba S300 AI Surveillance generasi baru::

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/storage/product/internal-specialty/surveillance/articles/s300-ai.html

Informasi selengkapnya tentang seluruh produk penyimpanan data HDD Toshiba:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/storage-products.html

Kabar terbaru mengenai produk penyimpanan data Toshiba tersedia di akun Instagram @ToshibaStorage.Asia .

[1]Kapasitas penyimpanan data: Toshiba mendefinisikan 1 megabita (MB) setara dengan 1.000.000 bita, 1 gigabita (GB) setara dengan 1.000.000.000 bita, dan 1 terabita (TB) sebagai 1.000.000.000.000 bita. Namun, sistem operasi komputer menghitung kapasitas penyimpanan data dengan kelipatan dua, yaitu 1GB = 2³⁰ = 1.073.741.824 bita sehingga kapasitas penyimpanan data yang ditampilkan akan terlihat lebih kecil. Kapasitas penyimpanan data yang tersedia (termasuk untuk berbagai jenis berkas media) berbeda-beda menurut ukuran berkas, format, pengaturan, perangkat lunak, serta sistem operasi yang digunakan, seperti sistem operasi Microsoft atau aplikasi bawaan lain. Kapasitas aktual setelah pemformatan dapat berbeda dari yang tertera.

[2]Jumlah kamera pengawasan yang didukung berasal dari simulasi kinerja perangkat penyimpanan data ketika menggunakan kamera definisi tinggi dengan kecepatan 10Mbit/s. Kinerja aktual dapat berbeda berdasarkan berbagai faktor, termasuk jenis kamera yang dipakai, kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak sistem, teknologi kompresi video, serta variabel sistem seperti resolusi, jumlah frame per detik, dan pengaturan lainnya.

[3]Beban kerja merupakan ukuran dari data total yang diproses selama satu tahun, didefinisikan sebagai jumlah data yang ditulis, dibaca, atau diverifikasi melalui perintah dari sistem host.

[4]MTTF/MTBF (Mean Time to Failure/Mean Time Between Failures) bukan merupakan jaminan atau perkiraan umur produk. Angka tersebut merupakan ukuran statistik dari rata-rata tingkat kerusakan pada sebagian besar produk dan mungkin tidak mencerminkan kondisi penggunaan sebenarnya. Usia operasional produk yang sebenarnya dapat berbeda dari nilai MTTF/MTBF tersebut.

[5]Spesifikasi sampel dapat berbeda dari versi produk yang telah diproduksi secara massal.

* Informasi yang tercantum dalam dokumen ini, termasuk harga produk, spesifikasi, konten layanan, dan informasi kontak, telah tersaji dengan benar pada tanggal pengumuman namun dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

* Nama perusahaan, produk, dan layanan yang tercantum dalam rilis berita ini memiliki merek dagang yang dipegang setiap pemiliknya.

Tentang Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation ("TET")

TET menangani penjualan, promosi, dan pemasaran produk hard disk drive (HDD) serta HDD eksternal Toshiba di Taiwan, Tiongkok, dan negara-negara Asia Tenggara. TET bermitra dengan penyedia server, media penyimpanan data, dan komputer yang digunakan klien perusahaan. TET menghadirkan layanan dan produk berkualitas tinggi yang mengusung teknologi mutakhir. Informasi selengkapnya:

http://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/storage-products.html

Tentang Toshiba Electronics Asia Singapore ("TEA")

TEA merupakan bagian dari Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, anak usaha Toshiba Corporation. Berdiri pada 1990, TEA menangani penjualan, pemasaran, dan menyediakan layanan solusi penyimpanan data Toshiba di kawasan Asia Pasifik, termasuk Canvio Portable External Hard Drives dan Internal Hard Drives. TEA menyediakan berbagai produk dan layanan terbaik dengan kualitas tinggi dan teknologi terkini. Informasi selengkapnya: https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/storage.html

SOURCE Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation