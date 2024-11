TPIsoftware dan Taipei Medical Alliance Teken MoU untuk Memajukan Teknologi Kesehatan dan Riset Medis

TAIPEI, 1 November 2024 /PRNewswire/ -- TPIsoftware (7781) dan Taipei Medical Alliance menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 30 Oktober lalu untuk bekerja sama memajukan teknologi kesehatan dan ilmu kedokteran. Kolaborasi ini juga memfasilitasi transformasi digital dan inovasi AI dalam layanan kesehatan dan klinis dengan berbagi sumber daya. Seminar rutin, sesi pelatihan, dan acara ilmiah segera digelar untuk meningkatkan keahlian medis dan mempercepat digitalisasi di sektor layanan kesehatan.

Sejumlah tamu undangan yang menghadiri acara peresmian kerja sama ini antara lain Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan Jen-Der Lue, manta Wakil Menteri Pi-Sheng Wang, serta mantan legislator Shih-Ying Tsai, bersama sejumlah perwakilan dari institusi dan lembaga medis terkemuka, seperti The National Federation of Long-Term Care, Taiwan Medical Association, Taiwan Society of Aesthetic Plastic Surgery, dan College of Medicine at National Chung Hsing University.

"Lewat inisiatif ini, para pakar dari berbagai bidang menyatukan sumber daya dan saling melengkapi. Inisiatif ini ingin meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Taiwan," ujar Chung-Chieh Chao, Chairman, Taipei Medical Alliance, sembari menyoroti peran TPIsoftware dalam mendukung kesuksesan transformasi digital. "Implementasi chatbot yang didukung AI, modernisasi sistem informasi rumah sakit, dan transformasi komputasi awan, serta Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) yang dilansir Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan akan memperlancar pertukaran informasi kesehatan. Lebih lagi, inisiatif ini mengandalkan mitra teknologi yang sangat berpengalaman dalam digitalisasi untuk membangun sistem manajemen layanan kesehatan yang terintegrasi."

Chairman, TPIsoftware, Ben Yao, berkata, "Kolaborasi dengan Taipei Medical Alliance melambangkan komitmen untuk meningkatkan manajemen layanan medis dan kesehatan. Berpengalaman 15 tahun dalam mentransformasi dan memodernisasikan jasa keuangan digital, kami telah memperkuat jangkauan di pasar Taiwan dan luar negeri. Kami juga merambah sektor layanan kesehatan dengan membantu perusahaan besar menerapkan strategi digital. Kami pun mendukung berbagai klien untuk memperbarui sistem tanpa kendala. Penggunaan chatbot yang didukung AI mencakup layanan mengatur janji temu secara daring hingga menangani permintaan informasi seputar layanan kesehatan dan mengevaluasi panduan resep obat-obatan. Platform layanan kesehatan yang terintegrasi menyediakan akses terhadap rekam medis pasien untuk diagnosis yang akurat. Hal ini juga dilengkapi platform manajemen kesehatan yang memantau data pasien sebelum dan setelah menjalani perawatan. Dengan demikian, kondisi pasien benar-benar dipelajari secara cermat. Lewat kolaborasi ini, kami menempuh langkah yang terarah guna mempererat hubungan dokter-pasien, serta meningkatkan inisiatif kesehatan digital, dan berbagi data dengan teknologi inovatif."

