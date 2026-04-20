Tradewind Finance Sediakan Fasilitas Anjak Piutang Ekspor Tanpa Hak Regres Sebesar AS$2,5 Juta Untuk Eksportir Kabel Asal Vietnam

Fasilitas pembiayaan piutang ini memungkinkan metode pembayaran open account yang kompetitif dan mendukung pertumbuhan internasional

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 20 April 2026 /PRNewswire/ -- Tradewind Finance telah menyediakan fasilitas anjak piutang ekspor tanpa hak regres sebesar AS$2,5 juta untuk produsen kabel asal Vietnam. Fasilitas yang disusun oleh kantor Tradewind di Shanghai ini mengonversi piutang ekspor menjadi likuiditas segera dan memberikan perlindungan kredit kepada pembeli di Amerika Serikat dan Australia.

Dengan struktur ini, eksportir mempertahankan metode pembayaran open account selama 90 hari tanpa membebani modal kerja.

Bagaimana Jangka Waktu Pembayaran Lebih Lama Dapat Membebani Likuiditas Produsen

Klien ini adalah produsen kabel selama lebih dari 30 tahun di Vietnam. Selama sebagian besar periode tersebut, perusahaan mengandalkan pembayaran di muka dan Letter of Credit (L/C) untuk mengelola transaksi ekspornya.

Seiring meningkatnya persaingan pasokan kabel di seluruh dunia, pembeli mulai memerlukan metode pembayaran open account sebagai syarat kelangsungan bisnis. Eksportir telah melakukan perubahan sesuai kebutuhan, tapi justru terjadi kesenjangan signifikan antara biaya produksi dan waktu penerimaan pembayaran.

Perusahaan memiliki asuransi kredit ekspor yang memberikan perlindungan sebagian terhadap risiko wanprestasi pembeli. Namun risiko residual 10-20 persen masih belum ditanggung, dan asuransi tidak mengatasi kekurangan modal kerja akibat siklus pembayaran lebih lama. Meskipun memiliki portofolio pesanan yang kuat dan hubungan yang baik dengan pembeli, posisi kas eksportir masih mengalami tekanan.

Cara Kerja Fasilitas: Mengonversi Piutang Menjadi Modal Kerja

Tradewind menyusun fasilitas anjak piutang ekspor tanpa hak regres yang selaras dengan arus perdagangan klien ke Amerika Serikat dan Australia. Pengoperasian fasilitas ini:

Pendanaan di muka: Tradewind memberikan pendanaan di muka hingga 90% dari nilai setiap faktur segera setelah pengiriman, dengan mengonversi piutang menjadi ketersediaan kas.

Perlindungan kredit: Karena fasilitas ini tanpa hak regres, Tradewind menanggung risiko kredit pembeli. Dengan memanfaatkan struktur ini, eksportir mendapat manfaat dari perlindungan kredit 100% terhadap wanprestasi atau kebangkrutan pembeli.

Pengelolaan penagihan: Tradewind mengelola administrasi piutang dan proses penagihan sehingga mengurangi beban operasional tim keuangan eksportir.

Struktur ini menggantikan perlindungan sebagian yang sebelumnya ditawarkan oleh asuransi kredit ekspor dengan solusi lebih menyeluruh, yang mencakup kesenjangan pembiayaan dan seluruh risiko kredit pembeli atas piutang yang disetujui.

Artinya Bagi Eksportir

Dengan fasilitas ini, eksportir dapat menawarkan jangka waktu pembayaran selama 90 hari kepada pembeli tanpa berdampak pada arus kas internal. Siklus produksi tidak lagi terikat pada waktu pembayaran oleh pembeli, dan perusahaan memiliki sumber likuiditas yang stabil dan terkait langsung dengan aktivitas pengirimannya.

Struktur tanpa hak regres juga menghilangkan satu lapisan ketidakpastian finansial. Daripada mengandalkan asuransi dengan risiko residual, kini eksportir beroperasi dengan seluruh perlindungan kredit atas pembeli yang telah disetujui melalui fasilitas Tradewind.

Alasan Memilih Tradewind

Tradewind dipilih karena mampu menyusun solusi pembiayaan piutang untuk arus perdagangan antar negara yang melibatkan banyak pasar pembeli. Faktor-faktor penting dalam keputusan memilih Tradewind:

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di bidang pembiayaan perdagangan internasional dengan spesialisasi anjak piutang ekspor di Asia, Amerika, dan Eropa.

Kemampuan penataan struktur pembiayaan secara lokal melalui kantor Tradewind Finance di Shanghai dan didukung oleh pemahaman langsung mengenai pasar ekspor di Vietnam.

Struktur pembiayaan yang disesuaikan dengan koridor perdagangan klien dan ketentuan pembayaran pembeli.

Pelaksanaan yang konsisten dan komunikasi yang jelas selama proses orientasi.

Fasilitas yang Dirancang Berdasarkan Arus Perdagangan Klien

"Fasilitas ini memberikan sumber modal kerja yang andal kepada klien dan terkait langsung dengan aktivitas ekspor mereka," kata Chris Chang, Commercial Director Regional Far East di Tradewind Shanghai. "Dengan menyusun solusi berdasarkan arus perdagangan spesifik mereka ke Amerika Serikat dan Australia, kami mampu mengatasi kesenjangan pembiayaan maupun paparan risiko kredit dalam satu fasilitas."

Anda Menghadapi Tekanan Serupa Akibat Perpanjangan Termin Pembayaran Pembeli?

Tradewind memberikan solusi pembiayaan piutang terstruktur bagi eksportir dalam mengelola arus kas di seluruh koridor perdagangan internasional. Anda menghadapi siklus pembayaran lebih lama, risiko kredit pembeli, atau kompleksitas operasional penagihan antar negara? Kami dapat membantu menemukan struktur yang tepat sesuai situasi Anda.

Hubungi kami di www.tradewindfinance.com untuk membahas bagaimana solusi pembiayaan perdagangan yang disesuaikan dapat mendukung bisnis ekspor Anda.

Tentang Tradewind Finance

Didirikan pada tahun 2000, Tradewind Finance adalah perusahaan pembiayaan perdagangan global dengan spesialisasi pembiayaan piutang antar negara, anjak piutang ekspor, pembiayaan rantai pasokan, dan perlindungan kredit. Tradewind memiliki jaringan kantor di Bangladesh, Bulgaria, Tiongkok, Hong Kong SAR, Hungaria, India, Pakistan, Turki, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan kantor pusat di Jerman. Dengan menggabungkan pembiayaan, perlindungan kredit, dan penagihan ke dalam satu solusi terpadu, Tradewind membantu eksportir dan importir mengelola modal kerja, mengurangi risiko, dan mengembangkan perdagangan internasional dengan percaya diri.

