Trinasolar Pasok Produk untuk PLTS Berskala Besar Milik Casella Family Brands, PLTS Terbesar di Industri Minuman dan Wine di Australia*

PLTS dengan investasi jutaan dolar ini terdiri atas 8.730 panel surya bifacial Vertex 650-655W (DEG21C.20) tegangan rendah buatan Trinasolar. Panel surya ini terpasang di sekitar 100 tracker Vanguard 2P TrinaTracker (anak usaha Trinasolar). Lebih lagi, PLTS ini mampu menghasilkan 11,53 GWh listrik per tahun. Listrik tersebut akan memenuhi 35% kebutuhan energi di fasilitas produksi di Yenda yang memproduksi dan mengemas sebagian besar produk dalam portofolio Casella Family Brands, termasuk wine ternama di dunia [yellow tail].

PLTS ini juga menjadi terobosan penting, sebab menjadi PLTS pertama di Asia Pasifik yang mengintegrasikan tracker Vanguard 2P dengan panel surya format besar dan bertegangan rendah 650-655 W. Dengan kombinasi tersebut, Trinasolar menghemat biaya komponen kelistrikan dan tenaga kerja dalam instalasi PLTS. Selain itu, Trinasolar juga memangkas levelized cost of energy (LCOE) mengingat semakin banyak panel surya yang lebih besar dengan electrical string yang lebih panjang, kapasitasnya pun meningkat, terpasang pada setiap tracker. Sebagai satu-satunya vendor di industri yang menyediakan layanan lengkap, Trinasolar memiliki perspektif top-down ketika mengatasi kendala stabilitas pada panel surya-tracker yang besar akibat beban angin. Bahkan, area panel surya kini 60% lebih besar, dan 20% lebih panjang dari produk versi sebelumnya yang dilansir hanya beberapa tahun lalu. Trinasolar juga melakukan wind tunnel test bersama CPP dan RWDI, konsultan PLTB terkemuka di dunia, guna memastikan dan menguji stabilitas tracker yang dipasangkan dengan panel surya berdaya besar tersebut. Lebih lagi, algoritma intelligent tracking Trinasolar, SuperTrack, memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan kemiringan panel surya agar jumlah listrik yang dihasilkan naik lebih dari 3%. Di sisi lain, Trina Smart Cloud dari TrinaTracker, menyediakan fitur pengoperasian dan diagnosis pemeliharaan perangkat dari jarak jauh untuk efisiensi dan reliabilitas terbaik.

Casella Family Brands memilih panel surya dan teknologi tracker ini sebagai solusi terintegrasi dari Trinasolar. Maka, Casella Family Brands, sebagai pemilik dan operator sistem PLTS dalam jangka panjang, memperoleh dukungan dan ketersediaan suku cadang selama siklus operasional PLTS. Trinasolar meraih skor 100% dalam "BloombergNEF (BNEF) Bankability Survey" selama tujuh tahun terakhir. Pencapaian tersebut mencerminkan reliabilitas dan stabilitas finansial Trinasolar dalam penggunaan produk dan layanan.

PLTS ini menjadi perkembangan penting di industri energi terbarukan Australia. Pada 2020-2021, sektor wine di Australia menghasilkan lebih dari 1,77 juta ton karbondioksida. Maka, industri ini ingin menurunkan emisi sebesar 42% dalam seluruh rantai pasok pada 2030 dengan memakai listrik dari energi terbarukan. Sebagai salah satu produsen wine terbesar di Australia, PLTS baru ini merupakan langkah pertama yang dijalankan Casella Family Brands untuk menurunkan emisi karbon sebesar 50% pada 2030, dan menargetkan 100% pada 2050.

"Tenaga surya menjadi kontributor terbesar dalam pencapaian target nol karbon kami. Ketika memutuskan untuk membangun PLTS berskala besar yang menghasilkan listrik bersih di lokasi produksi, kami mencari mitra dari kalangan produsen terkemuka yang mampu menyediakan solusi terbaik dan inovatif. Trinasolar adalah pionir teknologi tenaga surya yang selalu berkembang demi memenuhi kebutuhan pasar. Untuk proyek kami, Trinasolar mendesain sistem 2-panel tracking terbesar, serta memasok sistem tracking dan panel surya. Dukungan Trinasolar berperan besar dalam pencapaian tersebut," kata Flaminio Dondina, General Manager - Procurement - Distribution – Strategy.

Edison Zhou, Head, Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik, Trinasolar Asia Pacific, berkata, "Trinasolar bangga mendukung Casella Family Brands dalam proyek penting ini bersama vendor layanan teknik, pengadaan, dan konstruksi (EPC) Next Generation Electrical (NGE). Solusi tenaga surya mutakhir kami, didukung teknologi tracking yang inovatif, membantu Casella Family Brands memanfaatkan energi dari matahari dengan skala yang luar biasa. Kolaborasi ini melambangkan komitmen kami mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengubah masa depan energi berkelanjutan di Australia."

Dengan solusi unggulan Trinasolar, Casella Family Brands membuat standar baru dalam inisiatif keberlanjutan di industri minuman sekaligus memperkuat komitmen pada kelestarian lingkungan dan bergerak menuju masa depan yang lebih hijau.

* Dalam konteks PLTS terbesar di industri minuman di Australia, istilah "terbesar" digunakan untuk jumlah energi bersih yang diproduksi PLTS tersebut.

Statistik ini telah diverifikasi SunWiz, analis pasar terkemuka di Australia. SunWiz memantau informasi dari setiap PLTS di Australia dan menjaga catatan detail tentang setiap sistem PLTS di atas 0,1 MW.

Tentang Trinasolar

Berdiri pada 1997, Trinasolar Co., Ltd. (kode saham: Trinasolar; kode saham: 688599) bergerak di segmen produk PV, sistem PV, dan smart energy. Rangkaian produk PV Trinasolar terdiri atas pembangkit listrik dan produk sistem. Sementara, solusi smart energy Trinasolar mencakup pembangkit listrik PV, serta aktivitas operasional & pemeliharaan, solusi pintar untuk penyimpanan energi, smart microgrid, serta pengembangan dan penjualan sistem multienergi. Trinasolar ingin mencapai target strategis, yakni "Menciptakan ekosistem industri baru yang digerakkan Trinasolar, serta meningkatkan status Trinasolar sebagai pemimpin solusi smart PV dan penyimpanan energi". Trinasolar berkomitmen memimpin pasar smart PV dan solusi penyimpanan energi, serta memfasilitasi transformasi sistem kelistrikan baru demi mewujudkan masa depan nol karbon. Pada 10 Juni 2020, Trinasolar terdaftar pada papan perdagangan saham Science and Technology Innovation Board (STAR Market) di Bursa Efek Shanghai (SSE). Trinasolar bahkan menjadi produsen PV dan penyimpanan energi pertama yang tercatat pada STAR Market.

Tentang Casella Family Brands

Casella Family Brands (CFB) adalah perusahaan keluarga dan produsen wine terbesar di Australia. CFB berbasis di Yenda, New South Wales. Dipimpin Managing Director, John Casella, CFB memimpin pasar ekspor pada 2021 lewat merek [yellow tail] yang sukses besar.

CFB menawarkan produk wine unik dan terbaik untuk setiap rentang harga dan momen khusus. Selain [yellow tail], CFB menyediakan wine unggulan lain, termasuk Casella Family Wines, Peter Lehmann Wines, Brand's Laira, Morris of Rutherglen, Baileys of Glenrowan, dan Atmata.

Informasi lebih lanjut tersedia di www.casellafamilybrands.com

