ULM: Membangun Generasi Berdaya Saing Melalui Ruang Pembelajaran Berkualitas.

Prestasi Gastin bukanlah kebetulan, selama menempuh pendidikan di ULM Gastin telah meraih 71 capaian unggulan dalam skala akademik dan non-akademik, baik tingkat nasional maupun internasional. Pencapaian ini mencerminkan filosofi ULM dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkembang di berbagai aspek kehidupan kampus.

Selama menempuh studi, Gastin aktif dalam organisasi mahasiswa, kompetisi ilmiah, dan program pertukaran pelajar internasional. ULM mendukung sepenuhnya perjalanan akademik ini, termasuk melalui program beasiswa dan dukungan finansial. Komitmen ini tercermin dari pemberian biaya profesi dokter dengan subsidi penuh kepada mahasiswa berprestasi seperti Gastin.

Dalam JENESYS 2025, Gastin terpilih menyampaikan inovasi dengan topik Climate Change and Disaster Management, bekerja sama dengan delegasi Universitas Gadjah Mada. Pemilihan ini didasarkan pada penelitian dan aktivitas Gastin di bidang inovasi lingkungan, mencakup penelitian mengenai penanganan bencana dan teknologi berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Kesempatan bermitra dengan mahasiswa dari negara-negara ASEAN memungkinkan Gastin untuk berbagi perspektif Indonesia, termasuk memperkenalkan budaya Banjar dan pengetahuan lokal tentang lahan basah Kalimantan Selatan sebagai bentuk diplomasi budaya.

Rektor ULM, Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si. menekankan bahwa prestasi mahasiswa seperti Gastin sejalan dengan visi ULM untuk "melahirkan lulusan berwawasan internasional dan berjiwa pengabdian." ULM tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk sukses secara akademik, tetapi juga untuk berkontribusi pada masyarakat lokal dan global.

Melalui berbagai program pengembangan diri, ULM memberdayakan mahasiswa untuk mengidentifikasi minat, mengasah keterampilan, dan membangun jaringan internasional. Investasi dalam pembelajaran praktis, penelitian, dan pertukaran pelajar internasional menjadi fondasi untuk menciptakan pemimpin masa depan yang kompeten dan bermakna. ULM berharap kesuksesan Gastin menginspirasi lebih banyak mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan diri mereka, tidak hanya sebagai pelajar tetapi sebagai agen perubahan di tingkat nasional dan internasional.

