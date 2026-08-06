UNISOC Lyric Audio: Mengubah Pengalaman Mendengarkan Audio

Sebagai salah satu pengembang cipset seluler terkemuka, UNISOC menghadirkan UNISOC Lyric Audio, rangkaian teknologi audio yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam empat skenario utama, yakni panggilan telepon, interaksi berbasis suara, pemutaran audio, dan perekaman. Melalui teknologi ini, UNISOC ingin menghadirkan kualitas audio yang tidak hanya mendukung komunikasi, namun juga memperkaya pengalaman digital dan proses berkreasi.

AI Intelligent Voice Berbasis Perangkat: Interaksi Suara yang Lebih Natural

Teknologi AI Intelligent Voice pada UNISOC Lyric Audio mendukung seluruh pemrosesan suara berlangsung pada perangkat, mulai dari aktivasi (wake-up), pengenalan suara, hingga memahami maksud pengguna. Berkat pendekatan ini, berbagai fitur seperti aktivasi suara, pengenalan identitas melalui voiceprint, pengenalan ucapan (speech recognition), hingga pemahaman bahasa alami (semantic understanding) dapat berjalan secara lokal tanpa bergantung pada layanan komputasi awan (cloud). Hasilnya, pengguna memperoleh pengalaman berinteraksi yang lebih cepat, stabil, dan responsif.

Salah satu teknologi utamanya adalah full-pipeline low-power voice wake-up yang memadukan desain perangkat lunak dan perangkat keras agar perangkat selalu siap menerima perintah suara dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Dengan demikian, perangkat dapat terus siaga tanpa mengorbankan efisiensi baterai.

UNISOC Lyric Audio juga dibekali teknologi voiceprint recognition yang mengenali identitas pengguna berdasarkan karakteristik unik suaranya. Seluruh proses autentikasi dilakukan langsung di perangkat sehingga privasi pengguna lebih terjaga dan risiko kebocoran data pun berkurang.

Selain itu, command word recognition engine mampu mengenali berbagai perintah suara dasar secara cepat dengan tingkat akurasi terbaik di industri.

Untuk mengenali ucapan pengguna, teknologi Automatic Speech Recognition (ASR) memproses seluruh data suara secara langsung di perangkat tanpa perlu mengirimkannya ke komputasi awan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada koneksi internet, melainkan juga meningkatkan keamanan data pengguna.

Sementara itu, teknologi Natural Language Processing (NLP) versi ringan mampu memahami maksud pengguna dengan mengidentifikasi berbagai jenis perintah suara dan mengekstraksi informasi penting dari instruksi yang lebih kompleks. Saat ini, sistem tersebut mendukung sekitar 400 ungkapan umum dalam enam skenario utama, termasuk pengaturan musik, tingkat kecerahan layar, dan volume suara. Dengan kemampuan tersebut, perangkat dapat menghadirkan interaksi berbasis suara yang lebih alami, aman, dan responsif dengan latensi yang lebih rendah.

AI All-Scenario Noise Reduction: Suara yang Lebih Jernih di Berbagai Kondisi

UNISOC Lyric Audio juga menghadirkan teknologi AI All-Scenario Noise Reduction yang menjaga kejernihan suara dalam berbagai situasi, mulai dari panggilan telepon di perangkat seluler, panggilan berbasis internet (VoIP), hingga perekaman audio. Teknologi ini tersedia dalam beberapa tingkatan, mulai dari solusi AI yang ringan, peningkatan kualitas suara untuk perangkat kelas atas, hingga peredam bising berbasis voiceprint sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai segmen perangkat.

Untuk penggunaan sehari-hari, solusi AIECNR 1.0/2.0 memanfaatkan cip audio ADSP khusus yang mampu meredam kebisingan dengan konsumsi daya dan latensi yang sangat rendah. Teknologi ini memadukan AI untuk peredaman bising dengan fitur penekan gema (echo suppression) sehingga mampu mengatasi gangguan suara yang muncul ketika kedua pihak berbicara secara bersamaan (double-talk). Solusi tersebut juga telah diterapkan pada sejumlah perangkat komersial dari berbagai produsen.

Bagi perangkat yang membutuhkan performa lebih tinggi, UNISOC menyediakan solusi AI Vocal Prominence yang mendukung panggilan seluler maupun VoIP. Teknologi ini mampu meredam berbagai jenis kebisingan yang lebih kompleks, seperti suara kendaraan di jalan maupun ketukan pada perangkat. Hasilnya, suara pengguna tetap terdengar lebih jelas ketika melakukan panggilan telepon di lingkungan yang ramai, seperti stasiun bawah tanah atau pusat perbelanjaan.

UNISOC juga mengembangkan teknologi AI Voiceprint Noise Reduction yang memanfaatkan data voiceprint dan jaringan saraf tiruan (neural network) untuk mengenali suara pengguna secara lebih akurat. Teknologi ini mampu memisahkan suara pembicara utama dari suara orang lain dan kebisingan di lokasi sekitar agar komunikasi menjadi lebih jernih.

Seluruh kemampuan tersebut dirancang dengan platform perangkat lunak dan perangkat keras UNISOC yang dikembangkan secara terpadu. Melalui pendekatan ini, teknologi AI All-Scenario Noise Reduction menghadirkan kualitas suara yang tetap jernih di berbagai kondisi penggunaan.

AI Voice Communication Enhancement: Komunikasi Tetap Lancar saat Kondisi Jaringan Lemah

Selain meningkatkan kualitas suara, UNISOC juga mengembangkan teknologi AI Voice Communication Enhancement untuk menjaga kelancaran komunikasi ketika kondisi jaringan kurang ideal, seperti komunikasi satelit, jaringan di wilayah terpencil (off-grid), maupun misi tanggap darurat. Teknologi ini menggabungkan dua kemampuan utama, yaitu AI Codec dan AI PLC (AI Packet Loss Concealment). Keduanya saling bekerja agar percakapan tetap terdengar jelas meski kualitas jaringan menurun.

AI Codec memanfaatkan teknologi coding/decoding suara berbasis AI dengan kemampuan rekonstruksi generatif. Dibandingkan codec konvensional, teknologi ini mampu menghasilkan kualitas suara yang setara hanya dengan sekitar 30% kebutuhan bitrate. Pada komunikasi satelit, AI Codec turut mengurangi dampak pelemahan sinyal akibat pegunungan, awan tebal, dan bangunan. Sementara itu, pada komunikasi darat di wilayah tanpa jaringan, teknologi ini memperluas jangkauan komunikasi sekaligus meningkatkan tingkat keberhasilan koneksi dan kualitas panggilan jarak jauh.

Di sisi lain, AI PLC mengatasi hilangnya paket data suara akibat jaringan yang tidak stabil. Ketika gangguan transmisi terjadi, sistem akan memprediksi dan merekonstruksi bagian suara yang hilang secara real-time sehingga percakapan tetap terdengar alami tanpa putus-putus.

Dengan menggabungkan AI Codec dan AI PLC, UNISOC menghadirkan sistem peningkatan komunikasi suara yang mampu mempertahankan kualitas panggilan meski berada di kondisi jaringan yang sangat terbatas — "transmisi dengan bitrate yang sangat rendah, serta kemampuan mencegah hilangnya paket data suara". Teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi penting, seperti kegiatan eksplorasi lapangan, misi operasi di laut, misi penyelamatan di daerah pegunungan, hingga penanganan bencana dan kondisi cuaca ekstrem. Melalui solusi tersebut, pengguna tetap dapat menikmati komunikasi suara yang lebih jernih, stabil, dan andal, bahkan di lokasi yang jauh dari jangkauan jaringan konvensional.

AI Ultrasonic Fused Proximity Sensing: Mencegah Sentuhan yang Tidak Disengaja Saat Menelepon

UNISOC juga menghadirkan AI Ultrasonic Fused Proximity Sensing, teknologi yang memanfaatkan speaker telepon (earpiece) dan mikrofon sebagai pemancar sekaligus penerima gelombang ultrasonik berfrekuensi tinggi. Sistem ini dipadukan dengan data real-time dari berbagai sensor, seperti akselerometer dan giroskop, untuk mendeteksi posisi ponsel terhadap wajah pengguna secara lebih akurat. Saat pengguna melakukan panggilan telepon dan VoIP, teknologi ini secara otomatis menentukan kapan layar perangkat harus menyala atau mati sehingga mengurangi risiko sentuhan yang tidak disengaja (accidental touch). Selain meningkatkan kenyamanan penggunaan perangkat, solusi ini juga menawarkan sejumlah keunggulan dari sisi desain dan efisiensi perangkat.

Desain layar penuh tanpa lubang sensor ( hole-free ): Teknologi ini mendukung desain layar penuh tanpa memerlukan lubang tambahan untuk sensor sehingga tampilan perangkat menjadi lebih bersih dan rasio layar terhadap bodi semakin tinggi;

): Teknologi ini mendukung desain layar penuh tanpa memerlukan lubang tambahan untuk sensor sehingga tampilan perangkat menjadi lebih bersih dan rasio layar terhadap bodi semakin tinggi; Lebih tahan terhadap gangguan lingkungan: Sistem tetap bekerja secara akurat meski digunakan di bawah cahaya yang sangat terang atau ketika permukaan layar kotor;

Deteksi yang lebih presisi: Kombinasi gelombang ultrasonik dengan sensor gerak dan orientasi perangkat mampu mengurangi kesalahan dalam mendeteksi posisi wajah sehingga meminimalkan layar yang menyala atau mati secara tidak sengaja;

Biaya produksi lebih efisien: Dengan memanfaatkan komponen yang telah tersedia pada perangkat, produsen tidak perlu menambahkan sensor khusus. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam desain layar perangkat sekaligus turut menekan biaya produksi.

UNISOC menyebutkan bahwa teknologi ini akan segera memasuki tahap produksi massal pada platform T7300. Berkat integrasi perangkat lunak dan perangkat keras yang dikembangkan secara terpadu, solusi tersebut menawarkan tingkat integrasi yang tinggi, konsumsi daya yang rendah, serta implementasi yang lebih mudah.

Mendukung Seluruh Skenario Audio

Selain menghadirkan berbagai teknologi inti tersebut, UNISOC Lyric Audio juga mendukung beragam kebutuhan audio lain, mulai dari audio nirkabel, perekaman, pemutaran multimedia, hingga pengalaman bermain gim.

Untuk audio nirkabel, solusi ini mendukung sertifikasi Hi-Res Audio Wireless, transmisi audio nirkabel berkualitas tinggi, penyetelan karakteristik audio spasial, serta Bluetooth LE Audio;

Untuk fitur perekaman, UNISOC tidak hanya menghadirkan teknologi peredam kebisingan, namun juga solusi audio-visual terpadu yang mencakup HDR Recording, Audio Zoom, dan Audio Focus sehingga hasil rekaman menjadi lebih optimal;

Untuk pemutaran audio, UNISOC menyediakan berbagai algoritma yang mengoptimalkan kualitas suara, termasuk peningkatan volume keluaran, pengendalian speaker , serta berbagai teknologi pendukung lainnya;

, serta berbagai teknologi pendukung lainnya; Untuk audio gim, UNISOC menghadirkan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan produsen perangkat. Fitur yang tersedia antara lain peningkatan kualitas komunikasi suara berbasis AI di dalam gim, efek suara khusus, jalur audio berlatensi rendah, hingga sistem manajemen daya cerdas agar sesi bermain gim menjadi lebih optimal.

Berbekal platform audio yang mengintegrasikan perangkat lunak dan perangkat keras, UNISOC Lyric Audio menghadirkan empat teknologi utama, yakni AI All-Scenario Noise Reduction, Device-Edge AI Intelligent Voice, AI Voice Communication Enhancement, dan AI Ultrasonic Fused Proximity Sensing. Keempat teknologi tersebut dilengkapi solusi audio lengkap untuk perekaman, pemutaran, dan kebutuhan audio gim.

Ke depan, UNISOC akan terus mengembangkan fitur-fitur AI pada teknologi audionya. Perusahaan menargetkan pengalaman audio yang tidak hanya menghadirkan suara jernih dan nyaman didengar, tetapi juga mampu memahami konteks penggunaan perangkat, mendukung interaksi yang lebih alami, serta beradaptasi dengan berbagai skenario. Melalui pendekatan tersebut, UNISOC ingin menghadirkan pengalaman audio generasi berikutnya yang semakin cerdas dan imersif.

Catatan: Seluruh data yang disampaikan dalam rilis berita ini berasal dari laboratorium UNISOC.

SOURCE UNISOC