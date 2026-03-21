UOB Terbitkan Obligasi Panda Tenor Tiga Tahun Senilai RMB 5 Miliar, Tawarkan Salah Satu Kupon Terendah sebagai Penerbit Obligasi Internasional

SINGAPURA, 21 Maret 2026 /PRNewswire/ -- UOB telah menetapkan harga obligasi tenor tiga tahun senilai RMB 5,0 miliar dengan kupon sebesar 1,83%.

UOB menjadi pihak pertama asal Singapura dan satu-satunya bank Singapura yang berpartisipasi di pasar obligasi Panda. Obligasi ini merupakan obligasi Panda ketiga yang diterbitkan UOB sejak 2019, serta obligasi antarbank Tiongkok keenam yang diterbitkan UOB Group, termasuk penerbitan obligasi melalui UOB China. Dengan demikian, penerbitan obligasi Panda ini menunjukkan komitmen jangka panjang UOB Group terhadap pasar modal Tiongkok. UOB juga menjadi bank pertama yang menerbitkan obligasi Panda di Bursa Efek Singapura (SGX) pada 2024. Seperti pada 2024, UOB juga akan mengajukan pencatatan obligasi ini di SGX setelah meraih izin regulator.

Obligasi Panda ini memiliki tingkat permintaan yang kuat dengan rasio 1,6 kali, baik dari investor dalam dan luar negeri—22% investor berasal dari luar negeri dan 78% dari domestik.

Obligasi ini juga memiliki nilai penerbitan bersama terbesar untuk obligasi tenor tiga tahun di antara bank asing, setara dengan pencapaian UOB pada 2024. Nilai penerbitan obligasi ini juga lebih besar sekitar RMB 1 miliar hingga RMB 3 miliar dibandingkan tranche tenor tiga tahun dari bank asing lain pada awal tahun ini.

Kupon final sebesar 1,83% mencerminkan spread sebesar 22 basis poin di atas imbal hasil obligasi acuan China Development Bank dengan tenor tiga tahun. Tingkat kupon dan spread ini termasuk yang terendah yang pernah ditawarkan oleh bank asing internasional (di luar Hong Kong) untuk penerbitan obligasi Panda hingga saat ini.

Di tengah pasar obligasi dolar AS yang sebagian besar tertutup akibat gejolak geopolitik, pasar obligasi RMB domestik tetap stabil, dengan aktivitas penerbitan obligasi dalam negeri yang berlangsung normal dan imbal hasil yang tetap rendah.

Koh Chin Chin, Head, Group Treasury, Research and Customer Advocacy, UOB, mengatakan, "Kami telah menyelesaikan penerbitan obligasi Panda senilai RMB 5 miliar dengan dukungan kuat dari investor. Sebagai pihak yang secara berkala menerbitkan obligasi, kami mengapresiasi kedalaman dan daya tahan pasar obligasi RMB domestik yang tetap stabil meski menghadapi tantangan geopolitik. Kami tetap berkomitmen memperkuat hubungan jangka panjang dengan komunitas investor obligasi RMB di Tiongkok serta mendukung pertumbuhan pasar obligasi Panda."

Ringkasan transaksi

Penawaran obligasi dipasarkan dengan kisaran 1,70-2,10% dan menunjukkan momentum kuat dengan order book yang mencapai hampir RMB 6 miliar dalam waktu tiga jam, serta tingkat bunga yang menurun dari 2,10% menjadi 1,84% pada pukul 17.00. Cover ratio mencapai 1,1 kali pada kupon final 1,83%.

Total order book final mencapai RMB 8,2 miliar dengan cover ratio 1,6 kali

Distribusi

Menurut wilayah:

Investor domestik di Tiongkok – 78%

Investor asing – 22%

Menurut jenis investor:

Bank – 95%

Perusahaan sekuritas – 5%

Bank of China bertindak sebagai Lead Underwriter dan Lead Bookrunner, sedangkan Industrial and Commercial Bank of China Limited sebagai Lead Underwriter dan Joint Bookrunner. Agricultural Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, China Galaxy Securities Co., Ltd., China Securities Co., Ltd., CITIC Securities Company Limited, Deutsche Bank (China) Co., Ltd., The Export-Import Bank of China, Fubon Bank (China) Co., Ltd., Industrial Bank Co., Ltd., MUFG Bank (China), Ltd., Postal Savings Bank of China Co., Ltd., Standard Chartered Bank (China) Limited, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited bertindak sebagai Joint Lead Underwriters dan Joint Bookrunners.

