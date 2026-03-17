UpperHills: Spartan Race Shenzhen 2026 Dimulai, Membawa Energi Baru bagi Greater Bay Area Menjelang APEC

Sebagai tuan rumah APEC 2026, Shenzhen menghadirkan ajang olahraga internasional ini di pusat kota sebagai wujud nyata dari visi APEC tentang pembangunan kota berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Spartan Race diselenggarakan setiap tahun di lebih dari 42 negara dan wilayah, mencakup lebih dari 250 acara setiap tahun, serta menarik lebih dari 10 juta peserta di seluruh dunia. Ajang ini bukan sekadar kompetisi, namun juga merepresentasikan semangat dan gaya hidup aktif.

Ajang Kids Race yang baru saja berakhir di Shenzhen diikuti lebih dari 6.000 peserta anak-anak, menunjukkan semangat keberanian generasi muda.

Selama dua tahun berturut-turut, Taman Bijiashan—memiliki lokasi strategis di pusat kota Shenzhen dan terhubung langsung dengan kawasan gaya hidup internasional UpperHills—terpilih sebagai lokasi acara. Taman ini merupakan bagian penting dari proyek "Five Parks Linked" di Shenzhen, serta contoh inovatif dari konsep pengembangan kota "Park + Commercial".

Dalam penyelenggaraan acara ini, UpperHills menerapkan konsep "Park + Town + Street + Mall" guna menghadirkan layanan terpadu bagi peserta Spartan dari berbagai usia dan keluarga mereka. Setelah mencapai garis finis, peserta langsung berjalan melalui skybridge menuju kawasan UpperHills. Di sana, mereka menikmati berbagai penawaran khusus bertema Spartan di berbagai restoran, hotel, fasilitas rekreasi, dan gerai ritel—termasuk Mandarin Oriental, Shenzhen.

Berkat lokasi strategis, karakter modern, serta berbagai program budaya dan olahraga, UpperHills kini menjadi salah satu destinasi gaya hidup dan wisata utama bagi warga Greater Bay Area maupun pengunjung internasional. Sejumlah acara menarik juga akan digelar dalam waktu dekat, antara lain Flower Show 2026 di Bijiashan Sports Park pada 27 Maret–6 April, serta International Exotic Plants Show & Sale 2026 di UpperHills. Kedua acara ini semakin menambah daya tarik musim semi sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Sebagai salah satu ikon kota Shenzhen dan representasi budaya Greater Bay Area, UpperHills memanfaatkan berbagai acara global di bidang budaya, olahraga, dan hiburan untuk menciptakan pengalaman terpadu yang imersif. Upaya ini turut mendukung terciptanya kawasan GBA yang modern, nyaman dihuni, dan dinamis, sekaligus menampilkan keterbukaan serta energi pembangunan Shenzhen kepada kawasan Asia Pasifik.

