VILEBREQUIN HADIR DI THE ST. REGIS BALI RESORT

Koleksi ini mencakup busana renang untuk pria, wanita, dan anak-anak, lengkap dengan pareo, handuk lembut, tas pantai, dan mainan untuk si kecil. Desainnya terinspirasi dari momen hangat di tepi laut seperti membangun istana pasir, berlayar di bawah langit tropis, dan menikmati waktu bersama keluarga. Semua dihadirkan melalui ilustrasi cerah dengan pola garis yang dirancang khusus untuk kolaborasi ini.

Koleksi tersedia mulai September 2025 hingga Maret 2026 di La Boutique, The St. Regis Bali Resort, serta di beberapa properti St. Regis pilihan di seluruh dunia, dengan ketersediaan yang terbatas.

Gaya Hidup di Tepi Laut

Kolaborasi ini juga menghadirkan suasana baru di sepanjang pantai Nusa Dua. Vista Bar tampil lebih segar dengan payung, bantal, dan cabana berdesain St. Regis × Vilebrequin yang menghadirkan sentuhan cerah dan bergaya.

Para tamu dapat menikmati hidangan bertema laut dengan cita rasa ringan, ditemani koktail khas yang terinspirasi dari gaya Vilebrequin yang santai namun tetap elegan.

Selain pengalaman bersantap, tersedia berbagai kegiatan keluarga, mulai dari pony riding di taman tropis, membangun istana pasir, hingga aktivitas kreatif di Children's Learning Center. Bagi pecinta laut, resort juga menawarkan aktivitas seperti snorkeling, stand up paddle yoga dengan papan khusus Vilebrequin, serta kelas selancar untuk semua tingkat kemampuan.

Family Traditions Package

Untuk memperkaya momen berlibur bersama keluarga, The St. Regis Bali Resort mempersembahkan Family Traditions Package.

Penawaran ini mencakup:

Diskon 20% untuk kamar kedua bagi anak hingga usia 21 tahun

Makan gratis untuk anak di bawah 12 tahun

Akses penuh ke Children's Learning Center yang edukatif dan interaktif

Seluruh pengalaman ini disempurnakan dengan layanan khas St. Regis Butler Service, memastikan setiap detail ditangani dengan sempurna mulai dari menata koleksi kapsul hingga membantu merencanakan aktivitas keluarga yang berkesan di tepi laut.

Sentuhan Keceriaan dalam Kemewahan

"The St. Regis Bali Resort selalu menjadi pilihan bagi keluarga dan tamu yang mencari pengalaman berkesan," ujar Héctor Busto, General Manager The St. Regis Bali Resort. "Kolaborasi ini mencerminkan semangat kami untuk menghadirkan pengalaman keluarga yang hangat dan penuh gaya, sekaligus merayakan keindahan hidup di tepi laut."

Ketersediaan

St. Regis × Vilebrequin Family Capsule Collection dan pengalaman resort eksklusif ini tersedia mulai September 2025 hingga Maret 2026.

Koleksi dapat ditemukan di La Boutique, The St. Regis Bali Resort, serta di sejumlah resort St. Regis di seluruh dunia, termasuk Riviera Maya, Los Cabos, Bora Bora, Langkawi, Abu Dhabi, dan lainnya.

Temukan informasi selengkapnya di tautan ini atau kunjungi situs web kami di www.stregisbali.com untuk informasi tambahan.

SOURCE The St. Regis Bali Resort