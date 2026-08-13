VITAMIN ANGELS MEMPERLUAS KEMITRAAN DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN INDONESIA GUNA MEMPERKUAT KAMPANYE VITAMIN A DI SELURUH NEGERI

Kolaborasi ini memperkuat pelatihan tenaga kesehatan, strategi komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi, sekaligus menyalurkan 870.000 kapsul vitamin A kepada anak-anak di seluruh Indonesia.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vitamin A dapat menurunkan angka kematian anak hingga 24% pada anak usia 6 hingga 59 bulan dalam populasi yang berisiko mengalami kekurangan vitamin A.

BOGOR, Indonesia, 14 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Bulan ini, Vitamin Angels mendukung Kementerian Kesehatan Indonesia dalam pelaksanaan program suplementasi vitamin A nasional, sekaligus menandai pertama kalinya Vitamin Angels memberikan dukungan langsung terhadap kampanye nasional Kementerian. Untuk memperkuat salah satu kampanye kesehatan anak terbesar di Indonesia, Vitamin Angels memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, menyempurnakan strategi komunikasi, mendukung pemantauan dan evaluasi, serta menyalurkan 870.000 kapsul vitamin A.

Upaya ini melanjutkan kiprah Vitamin Angels selama lebih dari satu dekade di Indonesia. Sejak 2015, organisasi ini telah mendukung suplementasi vitamin A dan pemberian obat cacing (VAS+D) melalui organisasi nonpemerintah lokal di seluruh Indonesia. Perluasan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan ini menandai tonggak baru dalam komitmen jangka panjang Vitamin Angels untuk meningkatkan gizi anak serta mendukung program gizi yang dijalankan pemerintah di seluruh Indonesia.

Setiap bulan Februari dan Agustus, Kementerian Kesehatan Indonesia menyelenggarakan kampanye suplementasi vitamin A secara nasional dengan memberikan vitamin A kepada anak-anak usia 6 hingga 59 bulan untuk mendukung kesehatan penglihatan, fungsi kekebalan tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan. Vitamin A terbukti dapat menurunkan angka kematian anak hingga 24% pada populasi yang berisiko mengalami kekurangan vitamin A, sehingga efektivitas pelaksanaannya sangat penting. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stunting pada anak di bawah usia lima tahun mencapai 21,5%, sementara wasting mencapai 8,5%. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan intervensi gizi yang telah terbukti efektif dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat. Meskipun cakupan program ini luas, masih terdapat tantangan untuk memastikan setiap anak yang memenuhi syarat menerima dua dosis yang direkomendasikan setiap tahun. Survei yang sama menunjukkan bahwa 49,9% anak yang memenuhi syarat menerima satu dosis vitamin A, sedangkan hanya 32,2% yang menerima dua dosis sesuai rekomendasi. Temuan ini menunjukkan masih adanya peluang untuk memperkuat pelaksanaan program di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung upaya tersebut, Vitamin Angels bekerja bersama Kementerian Kesehatan untuk memperkuat berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk meninjau materi informasi, edukasi, dan komunikasi yang ada, membantu mengembangkan strategi komunikasi serta materi perubahan perilaku yang diperbarui, menguji materi kampanye sebelum digunakan, memperkuat kegiatan pemantauan dan evaluasi, melatih tenaga kesehatan di lini depan, serta membantu memastikan ketersediaan pasokan vitamin A untuk kampanye bulan Agustus.

"Dampak terbesar dapat terwujud ketika pemerintah memegang peran utama dan para mitra memperkuat berbagai upaya yang telah terbukti berjalan dengan baik," ujar Otte Santika, Indonesia Country Advisor, Vitamin Angels. "Dukungan kami untuk pertama kalinya terhadap kampanye nasional Kementerian Kesehatan menjadi tonggak penting dalam upaya kami meningkatkan kesehatan anak di Indonesia. Kami bangga dapat memberikan kontribusi melalui keahlian teknis dan pengalaman kami untuk membantu memperkuat program yang menjangkau jutaan anak di seluruh Indonesia dan terus ditingkatkan dari satu kampanye ke kampanye berikutnya."

Salah satu inisiatif terbesar dalam kampanye ini berfokus pada penguatan kapasitas tenaga kesehatan di lini depan yang bertanggung jawab atas pemberian layanan vitamin A di seluruh Indonesia. Vitamin Angels mendukung penyelenggaraan webinar nasional oleh Kementerian Kesehatan yang melibatkan jajaran pimpinan kementerian, pakar gizi anak, dan spesialis komunikasi. Pelatihan langsung ini diikuti oleh 3.755 peserta dari seluruh Indonesia. Hanya beberapa hari setelah rekaman webinar tersebut tersedia di platform pembelajaran digital Kementerian Kesehatan, sebanyak 17.995 peserta lain telah menontonnya (per 11 Agustus 2026), yang mencerminkan tingginya kebutuhan akan panduan praktis dan pengembangan profesional di kalangan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

"Program Suplementasi Vitamin A Nasional Indonesia berperan penting dalam melindungi kesehatan serta mendukung tumbuh kembang anak di seluruh Indonesia," ujar Dr. Lovely Daisy, MKM, Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam webinar vitamin A pada 27 Juli 2026. "Kami mengapresiasi dukungan Vitamin Angels dalam meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, menyempurnakan strategi komunikasi, mendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta membantu memastikan ketersediaan vitamin A untuk kampanye ini. "Bersama-sama, kami terus memperkuat program ini agar dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak anak di tahun-tahun mendatang."

Selain memberikan dukungan teknis, Vitamin Angels juga merespons kebutuhan mendesak Kementerian dengan membantu memastikan pasokan kapsul vitamin A tersedia menjelang kampanye bulan Agustus. Vitamin Angels bekerja sama dengan produsen lokal Kimia Farma dan jajaran Kementerian untuk mengoordinasikan pengadaan dan penyaluran 870.000 kapsul vitamin A. Respons cepat ini membantu menjaga kelancaran kampanye nasional sekaligus memastikan vitamin A tersalurkan tepat waktu kepada anak-anak di seluruh Indonesia.

Kampanye bulan Agustus ini juga meletakkan dasar bagi berbagai peningkatan di masa mendatang. Setelah kampanye ini dilaksanakan, Vitamin Angels akan terus mendukung Kementerian dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi, penyempurnaan strategi komunikasi dan materi edukasi, serta perencanaan Bulan Suplementasi Vitamin A pada Februari 2027. Berbagai pembelajaran yang diperoleh dari kampanye ini akan membantu menyempurnakan pelaksanaan program di masa mendatang dan mendukung upaya Kementerian untuk memperluas jangkauan layanan gizi esensial kepada lebih banyak anak.

TENTANG VITAMIN ANGELS

Didirikan pada tahun 1994, Vitamin Angels adalah organisasi nirlaba kesehatan global yang berkomitmen untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan perempuan serta anak-anak yang belum mendapatkan layanan yang memadai. Organisasi ini bekerja sama dengan jaringan mitra yang luas—termasuk pemerintah—untuk memperkuat dan memperluas jangkauan serta dampak mereka dalam membantu kelompok yang paling rentan secara gizi, yaitu ibu hamil, bayi, dan anak usia dini di lingkungan dengan sumber daya terbatas di seluruh dunia. Melalui solusi gizi ibu dan anak yang telah terbukti efektif, penelitian, bantuan teknis, dan advokasi, Vitamin Angels memberikan manfaat kepada 74 juta perempuan dan anak setiap tahun di sekitar 65 negara, termasuk di seluruh 50 negara bagian AS. Vitamin Angels, yang meraih penilaian tertinggi untuk transparansi keuangan dari Charity Navigator dan GuideStar, memiliki visi untuk menciptakan dunia tempat setiap orang, di mana pun berada, memiliki kesempatan untuk mencapai potensi terbaiknya. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi vitaminangels.org.

SOURCE Vitamin Angels