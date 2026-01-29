Volatilitas Harga Emas Jadi Sorotan dalam Prospek Pasar Mitrade pada 2026, Sejalan dengan Sentimen Perdagangan Instrumen CFD di Asia

JAKARTA, Indonesia, 29 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Memasuki tahun 2026, pasar keuangan global berhadapan dengan kondisi makroekonomi yang tidak menentu, perubahan kebijakan moneter, serta risiko geopolitik. Di tengah kondisi tersebut, pasar spot emas kembali menjadi fokus utama bagi para trader CFD di Asia. Bagi banyak pelaku pasar, Imlek menjadi momen untuk menata ulang strategi trading—dan instrumen emas, sejak lama dipandang sebagai simbol kekayaan dan stabilitas, tetap memegang peran penting dalam perencanaan tersebut.

Laporan terbaru Mitrade berjudul " Financial Markets 2026: Volatility Catalysts in Gold, Silver, Oil, and Blue-Chip Stocks — A CFD Trader's Outlook ", membahas peran pasar spot emas (real-time gold)—khususnya XAUUSD)—sebagai instrumen investasi yang paling aman sekaligus instrumen yang melindungi nilai investasi di Asia. Tren ini muncul di tengah kekhawatiran inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta nilai aset yang harus terjaga sehingga membentuk pola trading di kawasan tersebut. Laporan yang kini tersedia bagi trader tersebut juga membahas berbagai faktor volatilitas yang memengaruhi harga emas saat ini, termasuk perubahan ekspektasi suku bunga, pergerakan kurs mata uang, dan risiko geopolitik.

"Kalangan trader di Asia sangat responsif terhadap momentum breakout dan pergerakan harga jangka pendek, khususnya untuk instrumen CFD emas di pasar spot," ujar Kevin Lai, Vice President, Mitrade Group. "Di pasar yang bergerak cepat, XAUUSD tetap menjadi instrumen andalan untuk merespons perubahan makroekonomi. Mitrade memprioritaskan edukasi trader, analisis seketika, akses berbasiskan perangkat seluler, serta eksekusi yang hemat biaya—mendukung pengguna untuk merespons lonjakan harga instrumen lindung nilai atau berita terkait inflasi secara lebih cerdas."

Di sisi lain, Asia juga mencatat peningkatan kasus penipuan investasi daring. Infosecurity Magazine melaporkan, semakin banyak platform trading palsu yang mengincar kalangan investor ritel. Sebagai platform CFD global yang memiliki berbagai izin resmi, Mitrade sangat berkomitmen terhadap layanan yang andal dan melindungi trader. Komitmen ini tercermin dari pencapaian Mitrade yang sukses meraih lebih dari 50 penghargaan, termasuk "Best CFD Broker Global" dan "Fastest Withdrawal Broker Asia". Komitmen ini juga diperkuat dengan Asuransi Dana Klien yang bersifat sukarela dengan nilai total USD 1 juta untuk kondisi yang sangat jarang terjadi, seperti insolvensi broker.

Mitrade adalah platform trading CFD yang diakui secara global dan meraih berbagai penghargaan. Mitrade juga memiliki izin resmi dari sejumlah otoritas keuangan internasional: CIMA di Kepulauan Cayman (SIB1612446), FSC Mauritius (GB20025791), ASIC Australia (AFSL398528), FSCA Afrika Selatan (FSP 54842), dan CySEC Siprus (CIF 438/23). Mitrade mendemokratisasi akses pasar, serta menghubungkan lebih dari enam juta trader dengan 900+ produk derivatif OTC, termasuk indeks, valas, komoditas, ETF, dan saham.

Platform Mitrade menawarkan eksekusi transaksi yang sangat cepat, spread yang ketat, mitigasi risiko canggih, serta kompatibilitas lintasperangkat sehingga menjamin pengalaman trading yang intuitif dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan trader.

Setiap aktivitas perdagangan efek mengandung risiko. Artikel ini hanya menyampaikan informasi, bukan anjuran finansial, penawaran, ataupun ajakan berinvestasi.

Informasi selengkapnya: https://www.mitrade.com .

