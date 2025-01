WeBank Technology Services Mulai Ekspansi Global, Hadirkan Keahlian Tekfin di Pasar-Pasar Baru

WeBank Technology Services meresmikan beberapa kerja sama termasuk dengan Mega Corp dari Indonesia, SCBX dari Thailand, Hong Leong Bank dari Malaysia, serta Fusion Bank dari Hong Kong SAR. Kemitraan ini, berfokus pada infrastruktur perbankan digital dan transformasi digital, merupakan langkah penting dalam kolaborasi internasional WeBank Technology Services, serta mencerminkan keunggulan teknis dan pengaruh globalnya dalam menawarkan berbagai solusi inovatif bagi klien global.

Peluncuran WeBank Technology Services menjadi unsur penting dalam strategi WeBank untuk menangkap peluang perkembangan teknologi digital di dunia. Mulai dari sistem perbankan inti berbasiskan Openhive hingga berbagai penghargaan internasional yang telah diraih, WeBank ingin menjadi pemimpin teknologi finansial. Dengan basis yang kuat ini, WeBank Technology Services melayani berbagai mitra global dari Hong Kong. Ekspansi global WeBank Technology Services akan turut memperkuat status WeBank sebagai pemimpin teknologi finansial.

"WeBank Technology Services, didukung iklim usaha Hong Kong yang terbuka, juga ingin menjadi sentra layanan, inovasi, dan penjualan teknologi sekaligus berkomitmen memajukan perkembangan Greater Bay Area," ujar Li Nanqing, President, WeBank, dan Chairman, WeBank Technology Services. "Kami berkolaborasi dengan mitra-mitra lokal di sektor keuangan dengan menawarkan solusi digital yang reliabel. Solusi tersebut membantu berbagai perusahaan Tiongkok untuk menyasar pasar internasional, serta memperbarui layanan dan teknologi."

Sebagai anak usaha WeBank yang berbasis di Shenzhen, WeBank Technology Services menjadi kantor pusat teknologi WeBank di Hong Kong. Lokasi strategis ini memfasilitasi kolaborasi finansial antara Shenzhen dan Hong Kong, serta perkembangan sektor finansial dan konektivitas bermutu tinggi di Greater Bay Area.

Komitmen Kuat pada Kolaborasi Lintaswilayah

WeBank Technology Services telah berperan penting dalam kolaborasi lintaswilayah, serta berkontribusi terhadap sejumlah proyek, seperti Platform Validasi Data Lintaswilayah Shenzhen-Hong Kong. Platform ini menghadirkan solusi digital yang aman dan efisien di sejumlah sektor, seperti keuangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga ikut mendorong transformasi digital di Greater Bay Area.

Misalnya, WeBank Technology Services bekerja sama dengan sebuah universitas lokal untuk meningkatkan pertukaran informasi dan verifikasi kepatuhan regulasi dalam sektor pendidikan, serta meningkatkan efisiensi kerja sama akademik. WeBank Technology Services juga menyediakan teknologi blockchain untuk proyek Ensemble yang dikembangkan Hong Kong Monetary Authority guna meningkatkan inovasi di pasar instrumen token Hong Kong.

WeBank Technology Services juga membuktikan keahlian teknologi lewat kemitraan strategis dengan sejumlah lembaga keuangan lokal di Hong Kong. Salah satunya, kolaborasi dengan Fusion Bank untuk mengintegrasikan dan memperbarui sistem perbankan inti dalam lima bidang bisnis, termasuk layanan deposito nasabah ritel, pinjaman untuk nasabah ritel, layanan deposito untuk nasabah perusahaan, pinjaman untuk nasabah perusahaan, serta layanan penukaran valas. Maka, rangkaian layanan Fusion Bank kini dilengkapi teknologi perbankan digital Openhive yang dikembangkan WeBank Technology Services. Berkat teknologi Openhive, Fusion Bank dapat menghemat biaya operasional TI sekaligus meningkatkan keahlian dalam menyediakan layanan digital. Kerja sama ini pun menjadi perkembangan penting dalam kolaborasi tekfin di Hong Kong.

Berekspansi di Pasar Global lewat Kemitraan Strategis

Dengan keahlian keuangan digital, solusi infrastruktur, dan teknologi kecerdasan buatan (AI), WeBank Technology Services kini siap memperluas inovasi tekfin secara global.

Dari kantor pusatnya di Hong Kong, WeBank Technology Services cepat membangun jaringan luas bersama mitra-mitra internasional, melibatkan lebih dari 20 perusahaan dan lembaga keuangan di berbagai wilayah, seperti Asia Tenggara, Arab Saudi, dan Hong Kong. Secara khusus, WeBank Technology Services memanfaatkan teknologi eksklusifnya guna mempercepat transformasi digital di Asia Tenggara.

Di Indonesia, WeBank Technology Services mengembangkan sistem perbankan inti generasi baru untuk Allo Bank, meningkatkan fleksibilitas dan resiliensi operasional bank tersebut. Dengan memanfaatkan AI, big data, dan komputasi awan, kolaborasi mengoptimalkan layanan digital Allo Bank, meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya sekaligus memperluas jangkauan finansial.

Mendukung Ekspansi Perusahaan Tiongkok di Pasar Luar Negeri

Selain berkolaborasi dengan berbagai perusahaan dan institusi asing, WeBank Technology Services juga mendukung perkembangan perusahaan-perusahaan Tiongkok di luar negeri. WeBank Technology Services menyediakan sistem teknologi yang memberikan fleksibilitas dan efisiensi agar berbagai industri mampu berkembang pada era digital. Solusi-solusi yang relevan ini sangat penting, terutama di tengah sengitnya persaingan global dan pemulihan ekonomi, serta bermanfaat bagi berbagai industri dan pelaku bisnis di seluruh dunia.

Misalnya, saat berekspansi ke pasar global, perusahaan-perusahaan Tiongkok kerap terkendala dalam mengakses layanan finansial yang reliabel dan efisien di pasar lokal. Bermitra dengan WeBank Technology Services yang menawarkan keahlian teknologi dan solusi digital yang canggih, lembaga keuangan lokal bisa memenuhi kebutuhan perusahaan Tiongkok yang beroperasi di luar negeri secara lebih baik. Kolaborasi ini turut membantu lembaga keuangan lokal untuk menjawab tantangan pembiayaan rantai pasok bagi pelaku usaha yang berbisnis dengan perusahaan asal Tiongkok.

Langkah Berikutnya

WeBank Technology Services ingin membangun Hong Kong sebagai basis global untuk infrastruktur digital dan ekspansi internasional. Maka, WeBank Technology Services akan terus berperan penting dalam perkembangan Greater Bay Area sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional dan memperluas jangkauan global. WeBank Technology Services juga akan menjalin kemitraan baru dengan lembaga keuangan global untuk menyediakan layanan digital premium bagi berbagai klien di seluruh dunia.

Menguasai keahlian dalam keuangan digital, AI, big data, dan blockchain, WeBank Technology Services berkomitmen memimpin transformasi digital dalam sistem keuangan dunia, serta menyediakan berbagai layanan yang lebih aman, pintar, dan efisien untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital di dunia.

Tentang WeBank Technology Services

Diluncurkan di Hong Kong pada Juni 2024, WeBank Technology Services memanfaatkan keahlian tekfin mutakhir dan praktik terbaik WeBank dalam keuangan digital untuk menyediakan beragam solusi keuangan digital dan infrastruktur digital terbaik untuk bank digital, lembaga keuangan, instansi pemerintah, serta mitra industri di seluruh dunia.

Tentang WeBank

Diluncurkan pada 2024, WeBank Co., Ltd. ("WeBank") adalah bank digital pertama di Tiongkok. WeBank menyediakan layanan keuangan yang mudah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan masyarakat. WeBank selalu meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi kebutuhan spesifik nasabah. WeBank tercantum dalam peringkat No.1 dalam daftar "Global Top 100 Digital Banks" versi The Asian Banker pada 2022 dan 2023. Pada Juni 2024, WeBank melayani lebih dari 400 juta nasabah ritel dan lima juta nasabah UMKM.

WeBank mengutamakan inovasi dan teknologi. Sejak pertama kali terbentuk, lebih dari 50% karyawan WeBank terdiri atas staf teknis. Di sisi lain, alokasi anggaran penelitian dan pengembangan mencapai sekitar 10% dari pendapatan WeBank. WeBank kini memimpin industri dari sisi teknologi inti, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, komputasi awan, dan big data. WeBank juga memimpin industri dari sisi teknologi inti, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, komputasi awan, dan big data.

SOURCE WeBank Technology Services