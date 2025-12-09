WEPACK 2026 Segera Berlangsung di Shenzhen bersama Delapan Pameran Paralel dengan Luas Area 120.000 Meter Persegi

Delapan Pameran Paralel, Debut InnoLabel

WEPACK 2026 kembali menggelar delapan pameran paralel yang memperlihatkan gambaran komprehensif tentang ekosistem kemasan global. Rangkaian pameran ini mencakup segmen-segmen inti seperti kemasan kertas, karton gelombang (corrugated), karton lipat, pencetakan digital, kemasan makanan, dan label. Pameran baru InnoLabel Expo akan menjalani debut di WEPACK 2026 sebagai momentum baru dalam integrasi lintasindustri antara sektor label dan kemasan kertas. Teknologi label inovatif yang dipadukan dengan kemasan kertas—khususnya dalam hal fungsi, keamanan, dan keberlanjutan—segera menjadi faktor pendorong baru untuk pertumbuhan industri.

WEPACK × Green Industry (Carbon Neutrality) Service Special Demonstration Zone

Dilatarbelakangi dua target penurunan karbon global dan fokus ESG yang semakin marak, industri kemasan bertransformasi dari aktivitas manufaktur konvensional menuju metode produksi hijau yang rendah karbon dan berbasiskan teknologi cerdas. Sebagai pameran industri kemasan terpadu yang terkemuka di dunia, didukung integrasi sumber daya yang kuat, WEPACK meluncurkan "Green Industry (Carbon Neutrality) Service Special Demonstration Zone" yang mempertemukan pembuat kebijakan, lembaga keuangan, inovator teknologi, dan pemilik merek untuk membangun platform sistematis untuk menampilkan dan menerapkan solusi kemasan berkelanjutan.

Digagas oleh RX dan Green Industry Development Center dari Shanghai Services Federation, zona pameran khusus ini berfokus pada konsep "display + matchmaking + services + conversion". Tujuannya, menciptakan standar global baru untuk manufaktur hijau dan kolaborasi industri. Inisiatif tersebut membantu perusahaan kemasan Tiongkok yang ingin membangun daya saing berbasiskan ESG dan mempercepat perkembangan dalam pembangunan berkelanjutan.

Sesi Berbagi Pengalaman: 30+ Forum Tingkat Tinggi

Selain pameran, WEPACK 2026 akan menggelar lebih dari 30 konferensi dan forum yang membahas berbagai topik, termasuk tren pasar bubur kertas (pulp) dan kertas global, pembangunan berkelanjutan, digitalisasi dan manufaktur cerdas, serta masa depan industri label. Para pemimpin industri—mulai dari pemilik merek, produsen kemasan, pemasok peralatan hingga pakar kebijakan—akan berbagi pengalaman dan praktik terbaik untuk memberikan perspektif yang relevan bagi pengambil keputusan di seluruh rantai nilai industri.

Sebagai barometer global di industri kemasan kertas, WEPACK 2026 akan menghadirkan inovasi dan sumber daya kelas dunia, menciptakan platform utama untuk perdagangan, berdialog, dan berkolaborasi. Pada 15–17 April 2026, Shenzhen World Exhibition & Convention Center akan menjadi pusat berkumpulnya komunitas industri kemasan global—sebuah kesempatan penting untuk menyaksikan masa depan baru dalam rantai nilai industri kemasan kertas.

SOURCE RX China