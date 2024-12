Xinhua Finance: Ajang 5th Jiangbeizui New Financial Conference Berlangsung di Chongqing

Distrik Jiangbei dihuni seperempat lembaga keuangan di Chongqing. Maka, Jiangbei merupakan salah satu pusat perekonomian Chongqing. Di sisi lain, sektor keuangan menguasai seperlima nilai tabungan dan pinjaman dalam mata uang lokal dan asing di Chongqing. Jiangbei juga memiliki jumlah perusahaan terbuka terbanyak dengan kapitalisasi pasar yang besar.

Tao Shixiang, Secretary, Jiangbei District Party Committee, menyoroti kinerja ekonomi Jiangbei, "Industri-industri keuangan telah menggerakan pertumbuhan pesat ekonomi Jiangbei, bahkan PDB Jiangbei melesat 7,6% pada tiga triwulan pertama sehingga menempati perangkat teratas di Chongqing."

Salah satu sesi utama di ajang tersebut adalah peresmian nota kerja sama antara Institute of Directors (IoD), London, dan Chongqing Jiangbeizui Central Business District Management Committee. Zhou Hehua, Executive Deputy Director, Chongqing Municipal Financial Office, dan Director, Chongqing Local Financial Supervision and Administration Bureau, juga meluncurkan White Paper on the Development of the Western Financial Center (Chongqing).

Pemerintah Distrik Jiangbei, berkolaborasi dengan China Insurance Asset Registration and Trading System, Xinhua Finance Western Center, serta beberapa bank dan perusahaan asuransi, meluncurkan "Insurance Funds Entry into Chongqing Service Platform". Dua proyek inovatif juga dilansir: Western Certified FinTech Training Base dan Joint Laboratory for Digital Government Innovative Applications. Lebih lagi, laporan tentang indikator kinerja utama di Upper Yangtze River turut diluncurkan. Laporan ini memuat analisis kuantitatif tentang peran Upper Yangtze River yang kian penting sebagai pusat logistik di darat--sebuah perkembangan yang didorong integrasi sistem transportasi kereta-air.

Ajang ini turut menampilkan sejumlah presentasi dari tokoh-tokoh di sektor keuangan, termasuk Xiao Gang, mantan Chairman, China Securities Regulatory Commission; Zhou Yanli, mantan Vice Chairman, China Insurance Regulatory Commission; John McLean, Chairman, City of London IoD, serta Chairman, China UK Business Development Centre. Para tokoh ini membahas perkembangan London sebagai salah satu pusat finansial terpenting di dunia.

SOURCE Xinhua Finance