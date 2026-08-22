Xinhua Silk Road: Jurnalis Muda Afrika Jajaki Peluang Kerja Sama Baru Tiongkok-Afrika di Hunan

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Xinhua Silk Road

22 Agt, 2026, 21:39 WIB

BEIJING, 22 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Sebanyak 55 jurnalis muda dari tujuh negara Afrika, yakni Pantai Gading, Komoro, Republik Afrika Tengah, Mauritania, Mauritius, Kamerun, dan Burkina Faso, baru-baru ini mengunjungi Provinsi Hunan di Tiongkok tengah. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat langsung perkembangan wilayah tersebut, serta menjajaki peluang baru untuk memperkuat kerja sama praktis antara Tiongkok dan Afrika.

Photo shows African youth media representatives visiting the Daze Lake International Talent Community in Wangcheng District of Changsha City, central China's Hunan Province.
Photo shows African youth media representatives visiting the Daze Lake International Talent Community in Wangcheng District of Changsha City, central China's Hunan Province.

Rangkaian kunjungan diawali di Daze Lake International Talent Community, Distrik Wangcheng, Kota Changsha. Di sana, delegasi tersebut mempelajari bagaimana cara pemerintah setempat menarik minat SDM internasional, serta menyediakan berbagai layanan untuk mendukung mereka.

Delegasi lalu mengunjungi fasilitas produksi C-Kingdom Cable Technology Co., Ltd. Mereka melihat langsung proses produksi yang terstandardisasi dan mengapresiasi sistem operasional perusahaan tersebut. Menurut Sukir Armel Some, Penanggung Jawab Bisnis di Situs berita Faso 7 dari Burkina Faso, kunjungan ke perusahaan manufaktur seperti ini memberikan wawasan penting mengenai peluang memperkuat kerja sama industri Tiongkok-Afrika sekaligus membantu Afrika menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Selain melihat perkembangan industri, delegasi juga berkesempatan mengenal lebih dekat kekayaan budaya Tiongkok. Di Changsha Tongguan Kiln Museum, mereka mempelajari sejarah perdagangan keramik Changsha yang telah berlangsung selama ribuan tahun dan pertukaran budaya yang menyertainya. Sejumlah delegasi menilai Afrika, kawasan yang juga memiliki kekayaan warisan budaya, dapat belajar dari pengalaman Tiongkok dalam melestarikan peninggalan budaya, menghidupkan kembali warisan budaya takbenda, serta mengembangkan sektor budaya dan pariwisata secara terpadu. Mereka juga mencoba langsung seni rubbing karakter Han di Songdan Chinese Character Art Museum.

Rangkaian kunjungan selanjutnya mencakup Changsha Media Group, CNGR New Energy Technology Co., Ltd., dan Changsha Sunlight Agricultural Machinery Equipment Co., Ltd. Kunjungan tersebut memperlihatkan besarnya peluang kerja sama Tiongkok-Afrika dalam bidang media, energi hijau, dan modernisasi pertanian.

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SOURCE Xinhua Silk Road

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