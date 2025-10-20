ZTE Kian Gencar Berekspansi Global dengan Menyasar Kategori Produk Ponsel Pintar Gim untuk Segmen Pengguna Muda

ZTE memamerkan berbagai produk trendi yang mencerminkan strateginya, termasuk seri nubia Neo 3, nubia Air, AI Pet Mochi yang berfungsi sebagai "emotional companion", serta solusi FWA & MBB generasi terbaru. Inovasi tersebut segera mendorong pertumbuhan ZTE di pasar global.

"Kami ingin menjadi merek teknologi yang paling memahami gaya hidup anak muda melalui beragam produk yang memenuhi kebutuhan mereka, termasuk untuk mengekspresikan jati diri," ujar Ni Fei, Senior Vice President, ZTE, yang juga menjabat President, ZTE Mobile Devices. "Pertumbuhan pendapatan smartphone ZTE melesat lebih dari 30% pada Semester I-2025, sedangkan penjualan seri nubia Neo melonjak lebih dari 300%. Kinerja tersebut membuktikan bahwa strategi ZTE yang menyasar segmen gaming sukses besar di pasar global."

Terobosan global yang mengutamakan generasi muda, fokus strategis pada kategori ponsel pintar gim

ZTE terus menyatukan transformasi 2C ke dalam gaya hidup anak muda, terutama dunia gim. Melalui ponsel pintar gim inovatif nubia Neo, ZTE turut memperluas ekosistem gim dengan kolaborasi bersama tim e-sports, lisensi gim, dan melansir AI Virtual Companion bernama Demi.

nubia Neo 3 telah menjadi Ponsel Gim Resmi Garena Free Fire. Setelah sukses menampilkan karakter-karakter Kelly, Hayato, dan Moco, nubia Neo 3 GT 5G Limited Edition kini hadir dengan karakter ikonik baru — Kapella. Produk tersebut sangat menyatu dengan gim Free Fire. Fitur AI Virtual Companion Demi berfungsi sebagai navigator cerdas yang memandu pemain lewat fitur komunikasi unik "Demi Mouthpiece". Dengan nuansa warna White Hailstone, nubia Neo 3 GT 5G Limited Edition mengusung tampilan cybernetic warrior.

Dibekali Dual Gaming Shoulder Triggers, AI Game Space 3.0, layar 120Hz, baterai besar dengan Bypass Charging, motor linear Z-axis, dan sistem pendingin berlapis, nubia Neo 3 menghadirkan pengalaman gim profesional. Produk edisi terbatas ini untuk pertama kalinya tersedia di Asia Tenggara pada Oktober 2025 dengan harga mulai $249.

Selain ponsel pintar gim sebagai unsur utama di balik strateginya, ZTE juga merancang sederet produk lain untuk setiap gaya hidup, salah satunya, nubia Air. Lebih lagi, nubia Air merombak segmen produk "Air-style" dengan menawarkan baterai masif, layar besar dengan kecerahan 4.500 nit, daya tahan debu dan air terbaik (IP69K, IP69 & IP68), serta fitur-fitur AI yang mudah diakses pada bodi yang sangat ramping. nubia Air kini menjadi standar baru dalam kelas harganya. Produk ini telah diluncurkan secara global pada September lalu dengan harga mulai $279.

Mengembangkan ekosistem AI untuk seluruh skenario dengan mengutamakan pengguna

ZTE gencar mengembangkan aplikasi AI pada perangkat (on-device AI) untuk memberikan pengalaman interaktif yang semakin baik. Salah satunya, AI Pet Mochi, produk emotional-AI yang menjadi bagian penting dari strategi "AI for All" dan ekosistem AI menyeluruh yang menghubungkan pengguna dengan kendaraan dan rumah.

Mochi dirancang sebagai "emotional companion" yang cerdas, responsif, dan penuh kepribadian. Dengan bentuk lucu dan lembut, Mochi bisa merasakan dan merespons emosi pengguna melalui gerakan halus, suara, dan haptic feedback. Tekstur Mochi selembut awan, sedangkan ekspresi matanya terasa hidup sehingga Mochi melambangkan hubungan yang hangat antara manusia dan teknologi.

Ekosistem pintar ZTE didukung status perusahaan ini sebagai pemimpin konektivitas. Menguasai pangsa pasar 5G FWA & MBB selama empat tahun berturut-turut, ZTE terus menjadi pionir inovasi 5G-A dan Wi-Fi 7, tecermin dari ZTE G5 Ultra, CPE unggulan 5G-A AI yang pertama di dunia; ZTE G5 Max Wi-Fi, 30dBi Wi-Fi 7 mmWave CPE pertama di dunia; serta ZTE U60 Pro, Wi-Fi 7 5G Mobile WiFi tercepat di dunia. Lewat perkembangan ini, ZTE terus membangun dunia yang lebih terkoneksi dan cerdas.

