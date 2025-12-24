連雲港（中国）、2025年12月23日 /PRNewswire/ -- 山と海の交わりによって形作られる連雲港は、古来よりその地理的条件に根ざした意味を育んできました。「西遊記」にまつわる神話的な風景から、新ユーラシア陸橋の東端拠点としての位置付けまで、この都市は中国の文化的/歴史的想像力において独特の地位を占めています。

2025年8月より、Publicity Department of the Lianyungang Municipal Committeeは建築、地名、老舗ブランドを探求する都市文化プログラム「都市を読む（Reading the City）」を開始しました。このシリーズは、住民と訪問者の双方を招き、建築環境や日常的なランドマークを通じて、この都市の歴史とアイデンティティに触れる機会を提供しています。

A promotional video for Lianyungang's Reading the City initiative. (PRNewsfoto/Lianyungang Municipal Committee Propaganda Department)

山の物語

「西遊記」の文化的源流とされる華果山は、探求、不屈、創意のテーマと深く結びついています。近年、連雲港市は水簾洞や七十二洞窟など没入型観光施設を開発し、文学的モチーフを物理的空間として体感できるようにしました。近隣の孔望山にある後漢時代の摩崖造像は、それに比べれば派手さこそないものの、信仰、芸術、交流の交差点としてこの都市が長年果たしてきた役割を物語っています。

海の記録

連雲港の海岸線に沿って、湾曲した入り江と保護された湿地帯は渡り鳥の重要な中継地を形成し、この地域の生態学的重要性を浮き彫りにしています。歴史的に、この都市は、黎明期のシルクロード網から現代の鉄道回廊に至るまで、陸路と海路重要な結節点として機能し、重層的な海洋遺産を残してきました。今日、連雲港港は160以上の国と地域の約1,000の港湾と海運ネットワークを維持し、「一帯一路」構想の枠組みのもと、古くからの交流の歴史を現代の貿易へとつないでいます。

SOURCE Lianyungang Municipal Committee Propaganda Department