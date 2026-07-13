Satu Dekade FXTRADING.com, Siap Menuju Fase Pertumbuhan Berikutnya

Selama satu dekade terakhir, FXTRADING.com membangun sendiri berbagai komponen utama bisnisnya, mulai dari sistem eksekusi transaksi, manajemen risiko, portal klien, hingga platform trading, tanpa bergantung pada teknologi white-label. Fondasi tersebut kini mendukung layanan fund management, social trading, serta trading multiaset yang mencakup lebih dari 200 instrumen.

Pendekatan tersebut berangkat dari satu tujuan utama, yakni membantu pengguna menjadi trader yang lebih baik. Karena itu, setiap sistem yang dikembangkan FXTRADING.com, mulai dari eksekusi transaksi, manajemen risiko, penetapan harga, hingga pengelolaan dana, mendukung peningkatan kemampuan trader, bukan sekadar mendorong aktivitas transaksi yang lebih tinggi.

"Dari pengalaman selama 10 tahun berkiprah di industri ini, kami mempelajari satu hal: pasar akan selalu bergerak di luar prediksi. Yang dapat kami kendalikan adalah segala sesuatu di baliknya, mulai dari sistem, biaya, hingga kualitas eksekusi transaksi," ujar Adam Phillips, CEO FXT. "Kami telah membangun ekosistem ini selama satu dekade terakhir sebagai dasar pertumbuhan berikutnya."

Dalam beberapa pekan mendatang, FXT akan memperkenalkan sejumlah teknologi yang selama ini dikembangkan secara internal. Beberapa di antaranya, fitur eksklusif FXT AI dan platform khusus PAMM Funds Management sebagai bagian dari portofolio teknologi yang telah dibangun FXT selama satu dekade terakhir.

Pada pertengahan Juli 2026, FXT juga akan memperkenalkan identitas merek dan strategi pertumbuhan baru. Langkah ini menandai babak berikutnya dalam ekspansi bisnis FXT di kawasan Asia-Pasifik dan pasar internasional.

Tentang FXTrading.com

FXTrading.com merupakan bagian dari Gleneagle Group, perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, termasuk corporate advisory, funds management, institutional dealing, pialang, dan platform trading. FXTrading.com memiliki izin usaha resmi dari Australian Financial Services dan Vanuatu Financial Services Commission (VFSC). Sebagai platform trading CFD multiaset, FXTRADING.com menyediakan akses ke lebih dari 200 instrumen yang mencakup pasar valuta asing (FX), indeks, komoditas, dan CFD saham melalui satu akun. Seluruh sistem eksekusi transaksi, manajemen risiko, portal klien, dan platform trading FXTrading.com dikembangkan serta dioperasikan secara internal. FXTRADING.com melayani trader independen, pengelola dana, dan investor di kawasan Asia-Pasifik serta berbagai pasar internasional lainnya.

SOURCE FXTRADING.com