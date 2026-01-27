Всемирный экономический форум признает глобальным эталоном революционный проект Envision по производству экологически чистого аммиака и водорода на базе искусственного интеллекта

ДАВОС, Швейцария, 28 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Новаторский проект Envision по производству экологически чистого водорода и аммиака в округе Чифэн (Chifeng), Внутренняя Монголия, был представлен в качестве одного из ведущих тематических исследований в последнем аналитическом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «От плана к реальности: более веское экономическое обоснование целесообразности создания общей энергетической инфраструктуры» (From Blueprint to Reality: A Stronger Business Case for Shared Energy Infrastructure). В докладе Чифэнский проект признается трансформационной моделью для глобального энергетического перехода, а энергетическая система от Envision, управляемая с помощью искусственного интеллекта, названа катализатором превращения возобновляемых источников с переменным характером выработки электроэнергии в стабильный, «зеленый» аналог нефти.

На круглом столе в Давосе Лэй Чжан (Lei Zhang), основатель и генеральный директор Envision, охарактеризовал лидерство Китая в области возобновляемых источников энергии как «прогресс цивилизационного уровня» в глобальной производительности. «Наша энергетическая система на базе искусственного интеллекта позволяет нам превратить пустыню Гоби в «зеленое нефтяное месторождение» за счет преобразования ветровой и солнечной энергии в миллионы тонн экологически чистого аммиака, — заявил г-н Чжан. — Этот подход трансформирует возобновляемую энергию из нестабильного ресурса в точный промышленный инструмент, создавая фундамент для масштабируемого плана глобальной «зеленой» индустриализации».

Для обеспечения беспрепятственной международной торговли компания Envision располагает внушительным набором сертификатов высшего уровня, в том числе по стандартам ISCC EU, ISCC PLUS и RFNBO, гарантируя, что ее экологичные технологии отвечают самым строгим экологическим и нормативным требованиям европейского и мирового рынков.

Проект в Чифэне является первым в мире крупномасштабным предприятием по производству экологически чистого водорода, на 100% работающим на экологически чистой электроэнергии. В отличие от традиционных заводов с питанием от углеродоемких энергетических сетей ведущая в мире энергетическая система на базе искусственного интеллекта от Envision разумно планирует и балансирует колебания выработки ветровой и солнечной энергии в режиме реального времени. Тем самым обеспечивается постоянное высокоэффективное энергоснабжение процесса химического синтеза, что значительно снижает удельную стоимость водорода.

