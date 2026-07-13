GAC Group、7月16日に世界のユーザー数3,000万人達成を祝う

中国・広州、2026年7月13日 /PRNewswire/ -- 最初の車両のラインオフから、まもなく迎える完成車の累計生産台数3,000万台の節目に至るまで、GACの歩みの一つ一つは、世界中のユーザーの選択と信頼に支えられています。7月16日、GAC Groupは、3,000万人のユーザーへの感謝を込めた盛大なイベントを開催し、世界中のユーザーと共に、3,000万台目となる完成車の歴史的なラインオフを祝います。

GACは、最初の車両を顧客に納車して以来、世界中のユーザーの移動のあり方と歩調を合わせながら発展してきました。今年も新たなユーザーが次々とGACコミュニティに加わり、その積み重ねにより、GACは世界中で3,000万人のユーザーから信頼を得るに至りました。

2026年上半期、GACの自社ブランド車の輸出台数は12万1,500台に達し、前年同期比132%増となり、製品品質が世界中の消費者に認められていることを裏付けました。米州、アジア太平洋、中東、アフリカ、欧州の5つの主要海外地域はいずれも、力強い成長を記録しました。

GACの海外事業は、5つの主要地域にまたがる110の国・地域に展開しており、746カ所の販売・サービス拠点、6カ所の海外製造拠点、9カ所の海外部品倉庫を擁しています。同社は、研究開発、生産、供給、販売の各段階を網羅する、現地に根差した一貫事業体制を構築しています。米州では、複数の主力モデルが現地市場で上位に位置し、ブラジルやコロンビアなどでは月間販売台数が数倍に拡大しています。アジア太平洋地域では、GACは1～5月に香港の新エネルギー車（NEV）市場で11%のシェアを占め、タイでは6月の販売台数が前月比207%増と急伸しました。欧州では、GACは現地生産から小売までを網羅する一貫した体制を構築し、主要市場で新エネルギー車（NEV）を着実に展開しています。各地域における販売の伸びは、現地ユーザーからの評価と支持を反映しており、それらが一体となって、GACを信頼する3,000万人のユーザーコミュニティを形成しています。

GACの完成車の累計生産台数が3,000万台に達するという節目は、世界中のユーザーから寄せられた信頼と支持を体現するものです。GAC Groupは、「Panyu Action」のもとで改革を一段と推進し、ユーザー中心の発展理念を堅持するとともに、世界中の3,000万人のユーザーから寄せられた信頼を前進の原動力へと変えていきます。当グループは、お客様一人ひとりのご支援に応えるため、より質の高い製品、より先進的な技術、より幅広いサービスを提供し、世界中の3,000万人のユーザーからなるコミュニティと手を携え、新たな発展の道を歩んでいきます。

GACの詳細については、https://www.gacgroup.com/enをご覧いただくか、ソーシャルメディアでGACをフォローしてください。

SOURCE GAC