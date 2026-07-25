Zoomlion、夏季の厳しい環境下で世界各地の顧客サポートを強化

中国・長沙、2026年7月25日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（以下「Zoomlion」または「同社」）では、エンジニアリングクレーンや建設用揚重機械など、複数の製品分野を担当するサービスチームが、今夏も複数の海外市場で顧客支援を続けています。欧州における高温環境下での機器の納入、緊急修理、法規適合対応、展示会支援に加え、サウジアラビアで実施されたタワークレーンの安全研修は、Zoomlionが「期待を超える心配り（MORE THAN YOU CARE）」というサービス理念を、日々の顧客対応と機器のライフサイクル全体にわたるサービスを通じて実践していることを示しています。

A Zoomlion service engineer performs RDW-related compliance and maintenance work on a ZAT1600E all-terrain crane in the Netherlands

Zoomlionは、欧州全域で現地に根差したサービスネットワークと補修部品の供給体制を引き続き強化しています。また、夏季の高温下で活動する現場チームに暑さ対策用品を支給し、物流面でも支援しました。オランダでは、サービスチームが厳しい高温環境下でZCT100クレーンの納入を支援し、同機が最適な状態で稼働を開始できるよう、詳細な点検と調整を実施しました。同じくオランダでは、チームがZAT1600オールテレーンクレーンのRDW関連の法規適合に向けた調整および保守作業を完了し、顧客が現地の運用要件を満たせるよう支援するとともに、機器の信頼性と資産価値の維持にも貢献しました。

ボスニア・ヘルツェゴビナでは、化学工場で稼働していた大型クレーンZAT1200のブームに不具合が発生し、作業が中断しました。Zoomlionのサービスエンジニアは現場に赴き、不具合を特定して修理と試運転・調整を完了しました。これにより、同機は速やかに稼働を再開し、顧客のダウンタイム短縮に貢献しました。トルコでは、Zoomlionのチームが顧客のZRT1100で発生したアウトリガーの張り出し・格納不具合に対応し、現場で修理と調整を行って、同機の稼働性能を回復させました。

Zoomlionのサービス対応は、展示会にも及びました。スペイン・サラゴサで開催された業界展示会では、サービスエンジニアが機器の設置、試運転、現場での稼働準備に対応し、同社のクレーン製品が安定して稼働できる状態で展示されるよう支援しました。

欧州以外でも、Zoomlionの建設用揚重機械のサービスチームがこのほど、サウジアラビア・ダンマムのSevenプロジェクトで、「期待を超える心配り（MORE THAN YOU CARE）」と題するサービスキャンペーンを実施しました。同チームは、オペレーター、合図者、安全管理者、設置作業員など、23人の現場要員を対象に、タワークレーンの安全に関する専門研修を実施しました。座学と現場指導を組み合わせたこの研修は、安全意識の向上と作業手順の標準化を促し、プロジェクトをより安全に遂行できるよう支援しました。

Zoomlionは、世界各地の顧客に機器のライフサイクル全体を通じた信頼性の高い支援とさらなる価値を提供するため、グローバルサービスネットワーク、補修部品の供給能力、現地チームを引き続き強化していきます。

SOURCE Zoomlion