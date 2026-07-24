선미, SoftPOS 플랫폼 확대로 안전한 비접촉 결제가 가능한 스마트 비즈니스 기기 확장 나서

싱가포르 2026년 7월 24일 /PRNewswire/ -- 선미(SUNMI)가 SoftPOS 플랫폼을 확대해 안전한 비접촉 결제가 가능한 스마트 상용 단말기의 확장에 나섰다. 선미는 전 세계 주요 결제 파트너들과 협력해 소매, 호텔•외식업을 비롯한 다양한 대면 상거래 환경에서 SoftPOS 도입을 앞당기고 있다.

선미의 스마트 단말기 생태계는 이번 업데이트를 계기로 결제 서비스 제공업체와 가맹점에 한층 유연한 구축 방식을 제공하게 됐다. 기업은 상용 기기에 SoftPOS를 내장해 운영 효율성을 저해하지 않으면서도 안전한 비접촉 결제를 지원할 수 있다.

이번 업데이트의 핵심은 CPad와 선미 데스크톱 POS 단말기의 통합이다. 이 솔루션은 데스크톱 단말기의 비즈니스 관리 기능과 CPad의 전용 결제 기능을 결합한 것이다. 가맹점에서는 이를 통해 주 단말기에서 주문과 운영을 관리하는 동시에 별도의 결제 기기에서 안전한 비접촉 결제를 받을 수 있다. 그 결과 비즈니스 운영과 결제 수락 기능을 명확히 분리하면서도 간소화된 결제 경험을 제공할 수 있다.

이 플랫폼은 단말기 호환성, 결제 보안, 기기 관리 및 글로벌 구축 역량도 강화한다. 선미는 소프트 스페이스(Soft Space), 비바닷컴(viva.com), 소프트페이(Softpay), OPP, 루비안(Rubean) 등 생태계 파트너들과 함께 점차 확대되는 다양한 상업 환경에서 SoftPOS 구축을 지원하고 있다.

선미는 10여 년 동안 기존 POS에서 안드로이드 기반 스마트 단말기로, 이제는 SoftPOS 기능이 통합된 기기로 스마트 상용 단말기 플랫폼을 지속적으로 발전시켜 왔다. 선미는 지능형 하드웨어 플랫폼과 글로벌 결제 생태계를 결합해 가맹점이 안전하고 확장 가능하며 미래에도 적용 가능한 결제 환경을 유연하게 구축하도록 선택지를 제공하고 있다.

SOURCE SUNMI Technology