SUNMI ขยายแพลตฟอร์ม SoftPOS เพื่อยกระดับการชำระเงินแบบไร้สัมผัสที่ปลอดภัยสู่อุปกรณ์ธุรกิจอัจฉริยะที่หลากหลายมากขึ้น
News provided bySUNMI Technology
24 Jul, 2026, 10:44 CST
สิงคโปร์ 23 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- SUNMI ประกาศขยายแพลตฟอร์ม SoftPOS เพื่อนำขีดความสามารถด้านการชำระเงินแบบไร้สัมผัสที่ปลอดภัยมาสู่อุปกรณ์เครื่องรับชำระเงินอัจฉริยะเชิงพาณิชย์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย SUNMI ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการชำระเงินชั้นนำทั่วโลกเพื่อเร่งผลักดันการนำ SoftPOS ไปใช้ในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านการโรงแรม และธุรกิจการค้าแบบพบปะลูกค้าโดยตรงอื่นๆ
การอัปเดตล่าสุดนี้ได้ต่อยอดระบบนิเวศอุปกรณ์อัจฉริยะของ SUNMI ด้วยความยืดหยุ่นในการปรับใช้ที่เหนือชั้นสำหรับผู้ให้บริการการชำระเงินและร้านค้า การฝังระบบ SoftPOS ลงในอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถรองรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัสที่ปลอดภัยได้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการดำเนินงาน
จุดเด่นสำคัญคือการบูรณาการระบบ CPad เข้ากับเครื่องรับชำระเงิน POS แบบตั้งโต๊ะของ SUNMI โดยโซลูชันนี้ได้ผสานรวมขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจของเครื่องแบบตั้งโต๊ะเข้ากับฟังก์ชันการชำระเงินเฉพาะของ CPad เพื่อช่วยให้ร้านค้าสามารถจัดการการสั่งซื้อ และการดำเนินงานบนเครื่องหลักไปพร้อมกับรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัสที่ปลอดภัยบนอุปกรณ์ชำระเงินที่แยกต่างหากได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่นและรวดเร็ว โดยมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างการดำเนินธุรกิจและการรับชำระเงิน
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งในด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการชำระเงิน การจัดการอุปกรณ์ และขีดความสามารถในการนำไปใช้งานทั่วโลก อีกทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรในระบบนิเวศอย่าง Soft Space, viva.com, Softpay, OPP และ Rubean ยังช่วยให้ SUNMI สามารถสนับสนุนการนำ SoftPOS ไปใช้งานในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย
SUNMI ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มเครื่องรับชำระเงินอัจฉริยะเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ ตั้งแต่ระบบ POS แบบดั้งเดิมไปจนถึงอุปกรณ์อัจฉริยะบนระบบปฏิบัติการ Android และอุปกรณ์ล่าสุดที่ผสานรวมขีดความสามารถของ SoftPOS เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยเหตุนี้เอง การผสานรวมแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์อัจฉริยะเข้ากับระบบนิเวศการชำระเงินระดับโลกจึงทำให้ SUNMI สามารถมอบทางเลือกที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นให้แก่ร้านค้าในการนำเสนอประสบการณ์การชำระเงินที่ปลอดภัย ปรับขนาดได้ และพร้อมตอบโจทย์ในอนาคต
SOURCE SUNMI Technology
Share this article