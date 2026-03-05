SINEXCEL StellaON 1250K/1575K erhält EN 62477-, EN 50549- und EN IEC 61000-Zertifizierung und beschleunigt die europäische Energiewende

SHENZHEN, China, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCELs Flaggschiff unter den Energieumwandlungssystemen (Power Conversion Systems, PCS), die StellaON 1250K/1575K, haben erfolgreich die Zertifizierung nach den umfassenden europäischen Normen erhalten. Dieser wichtige regulatorische Meilenstein bestätigt offiziell die technische Fähigkeit des Unternehmens, hoch finanzierungsfähige, leistungsstarke Energieinfrastrukturlösungen für den schnell wachsenden europäischen Markt für erneuerbare Energien bereitzustellen.

Der StellaON 1250K/1575K hat offiziell die drei wichtigsten Zertifizierungen erhalten: EN 62477 für die elektrische Sicherheit (CE), EN 50549 für die Einhaltung des dynamischen Netzes und EN IEC 61000 für die elektromagnetische Verträglichkeit. Diese strengen Maßstäbe garantieren, dass die Systeme grundsätzlich sicher und elektronisch störungsfrei sind und Netzfrequenzen aktiv regulieren können. Heute hat der europäische Markt mit großen technischen Problemen zu kämpfen. Die StellaON-Serie erfüllt diese anspruchsvollen Standards dank eines leistungsstarken Portfolios fortschrittlicher Innovationen, darunter Grid-Forming-Funktionen, hohe Systemflexibilität und Technologien für umfassende Anpassungsfähigkeit.

Das Flaggschiffprodukt StellaON 1250K/1575K PCS wurde entwickelt, um die Wirtschaftlichkeit von Projekten, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Komplexität der Netzintegration zu optimieren. Mit dem Schwerpunkt auf Lebenszykluseffizienz und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umwelt-, Last- und Netzbedingungen ermöglicht es einen stabilen, leistungsstarken Betrieb in anspruchsvollen Großprojekten. Anstatt sich auf eine einzige Betriebskennzahl zu konzentrieren, stellt dieser umfassende technische Ansatz sicher, dass Projektentwickler deutlich niedrigere Stromspeicher-Gestehungskosten (Levelized Cost of Storage, LCOS) bei maximaler Betriebszeit erzielen können.

„Die Erlangung dieser Zertifizierungen ist ein Beweis für unser unermüdliches Streben nach technologischer Exzellenz und Marktnähe", so Luke Lu, Energy Storage Product Line Technical Director. „Im Zuge der Umstellung Europas auf eine dekarbonisierte Zukunft verlangen die Netzbetreiber nach Anlagen, die nicht nur Energie speichern, sondern auch die Netzresilienz aktiv stärken. Unser StellaON PCS ist genau für diese Aufgabe konzipiert und gewährleistet die vollständige Einhaltung der Vorschriften bei gleichzeitiger Maximierung der Investitionsrendite."

Mit diesen wichtigen Zertifizierungen bekräftigt SINEXCEL sein unermüdliches Engagement für die Bereitstellung sicherer, leistungsstarker und vollständig konformer Energiespeicherlösungen. Die vollständig zertifizierte StellaON-Serie ist perfekt positioniert, um die europäischen Dekarbonisierungsziele zu unterstützen, und bietet Projektverantwortlichen zuverlässige Sicherheit und Rentabilität.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier im Bereich Energiespeicherung, EV-Ladetechnik und Lösungen für die Stromqualität. Mit einer installierten Speicherkapazität von 17 GW, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere AHF arbeitet SINEXCEL mit Branchenführern zusammen, um Energiefreiheit zu ermöglichen.

