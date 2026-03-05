SINEXCEL StellaON 1250K/1575K získava certifikácie EN 62477, EN 50549 a EN IEC 61000 - urýchlenie európskej energetickej transformácie
Mar 05, 2026, 14:35 ET
SHENZHEN, Čína, 5. marca 2026 /PRNewswire/ – Vlajkové systémy konverzie energie (PCS) spoločnosti SINEXCEL pre rozsiahle siete, StellaON 1250K/1575K, úspešne získali certifikáciu podľa komplexných spoločných európskych noriem. Tento kľúčový regulačný míľnik oficiálne potvrdzuje technickú schopnosť spoločnosti dodávať dobre financovateľnú a vysoko výkonnú energetickú infraštruktúru pre rýchlo rastúci európsky trh s obnoviteľnými zdrojmi energie.
StellaON 1250K/1575K oficiálne získava tri dôležité certifikácie: EN 62477 pre elektrickú bezpečnosť CE, EN 50549 pre súlad s dynamickou sieťou a EN IEC 61000 pre elektromagnetickú kompatibilitu. Tieto prísne kritériá spoločne zaručujú, že zariadenie je v zásade bezpečné, elektronicky nerušivé a dokáže aktívne regulovať sieťové frekvencie. Európsky trh sa dnes potýka s vážnymi technickými problémami. Séria StellaON úspešne spĺňa tieto prísne normy vďaka robustnému súboru pokročilých inovácií, ako sú technológie vytvárania sietí, flexibilita systému a všestranná adaptabilita.
V oblasti verejných služieb je vlajková loď StellaOn 1250K/1575K PCS navrhnutá tak, aby optimalizovala ekonomiku projektu, dodržiavanie bezpečnostných noriem a zložitosť integrácie do siete. So zameraním na efektívnosť životného cyklu a prispôsobivosť rôznym podmienkam prostredia, zaťaženiu a sieťovým podmienkam umožňuje stabilnú a vysokovýkonnú prevádzku v náročných veľkoplošných implementáciách. Namiesto zamerania sa na jednu prevádzkovú metriku tento komplexný technický prístup zabezpečuje, že vývojári projektov môžu dosiahnuť výrazne nižšie náklady na úložisko (LCOS) a zároveň zachovať maximálnu prevádzkyschopnosť.
„Získanie týchto certifikácií je dôkazom našej neúnavnej snahy o technologickú excelentnosť a reakciu na potreby trhu," uviedol Luke Lu, technický riaditeľ produktového radu SINEXCEL Energy Storage. „Keďže Európa prechádza na dekarbonizovanú budúcnosť, prevádzkovatelia sietí požadujú zariadenia, ktoré energiu nielen skladujú, ale aj aktívne posilňujú odolnosť siete. Náš systém StellaON PCS je navrhnutý presne na túto úlohu, zabezpečuje plný súlad s predpismi a zároveň maximalizuje návratnosť investícií."
Týmito významnými certifikáciami spoločnosť SINEXCEL potvrdzuje svoj neochvejný záväzok poskytovať bezpečné, vysoko výkonné a plne kompatibilné riešenia na skladovanie energie. Plne certifikovaná séria StellaON je dokonale pripravená na podporu európskych cieľov v oblasti dekarbonizácie a ponúka majiteľom projektov absolútnu istotu v oblasti bezpečnosti a ziskovosti.
O spoločnosti SINEXCEL
Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a je priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektrických vozidiel a riešení kvality elektrickej energie. S inštalovaným úložiskom s kapacitou 17 GW, 140 000 nabíjačkami pre elektrické vozidlá a takmer 20 miliónmi ampér AHF, spoločnosť SINEXCEL spolupracuje s lídrami v odvetví, aby posilnila energetickú nezávislosť.
Kontakt: [email protected]
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2926669/SINEXCEL_StellaON_1250K_1575K_Achieves_EN_62477_EN_50549_EN.jpg
