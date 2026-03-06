Системы SINEXCEL StellaON 1250K/1575K прошли сертификацию по стандартам EN 62477, EN 50549 и EN IEC 61000, ускоряя энергетический переход в Европе

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Флагманские системы преобразования энергии (PCS) промышленного масштаба StellaON 1250K/1575K от SINEXCEL успешно прошли сертификацию в соответствии с комплексными европейскими общими стандартами. Прохождение этого важного нормативного рубежа официально подтверждает техническую способность компании поставлять высоконадежную и высокоэффективную энергетическую инфраструктуру для стремительно растущего европейского рынка возобновляемых источников энергии.

Системы StellON 1250K/1575K официально получили три ключевых сертификата: по стандарту EN 62477 (требования электробезопасности), по стандарту EN 50549 (соответствие динамическим требованиям электросетей) и по стандарту EN IEC 61000 (электромагнитная совместимость). Соответствие этим строгим требованиям в совокупности гарантирует, что оборудование является принципиально безопасным, не вызывает электронных помех и способно активно участвовать в регулировании частоты электрической сети. Сегодня европейский рынок стоит перед рядом серьезных технических вызовов. Успешное соответствие серии StellaON строгим стандартам достигается благодаря применению комплекса передовых технологических решений, включая технологии формирования сети, обеспечения гибкости системы и универсальной адаптивности.

В крупномасштабных проектах уровня энергосистем флагманские системы преобразования энергии StellaON 1250K/1575K призваны оптимизировать экономические показатели проекта, обеспечение соответствия требованиям безопасности и упрощение интеграции с энергосистемой. Система ориентирована на эффективность на протяжении всего жизненного цикла и адаптивность к различным условиям окружающей среды, нагрузкам и параметрам сети, обеспечивая стабильную и высокопроизводительную работу при эксплуатации на крупных объектах. Вместо концентрации на одном эксплуатационном параметре такой комплексный инженерный подход позволяет разработчикам проектов существенно снизить приведенную стоимость хранения энергии (LCOS) при сохранении максимального времени безотказной работы.

«Получение этих сертификатов подтверждает наше неизменное стремление к технологическому совершенству и оперативной реакции на потребности рынка, — заявил Люк Лу (Luke Lu), технический директор линейки продуктов для хранения энергии SINEXCEL. — По мере перехода Европы к декарбонизированной энергетике операторы электросетей нуждаются в оборудовании, которое не только накапливает энергию, но и активно повышает устойчивость энергосистемы. Наши системы преобразования энергии StellaON разработаны для выполнения именно этой задачи — они обеспечивают полное соответствие нормативным требованиям и одновременно максимальную инвестиционную эффективность».

Получение этих ключевых сертификатов демонстрирует неизменный курс SINEXCEL на предоставление безопасных, высокопроизводительных и полностью соответствующих нормативным требованиям решений для накопления и хранения энергии. Полностью сертифицированная серия StellaON идеально подходит для поддержки целей декарбонизации Европы, гарантируя владельцам проектов абсолютную уверенность в безопасности и рентабельности инвестиций.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является одним из пионером в области систем накопления и хранения энергии, зарядной инфраструктуры для электромобилей и решений по обеспечению качества электроэнергии. Имея в своем активе мощности для хранения 17 ГВт энергии, 140.000 установленных зарядных устройств для электромобилей и почти 20 млн ампер установленных активных фильтров гармоник (AHF), SINEXCEL сотрудничает с ведущими компаниями отрасли, способствуя развитию энергетической независимости.

